Tempo pracy chińskich fabryk jest najszybsze od ponad 10 lat

W lutym tego roku chińskie fabryki odnotowały najszybszy poziom wzrostu aktywności od ponad 10 lat. To jasny sygnał, że chiński sektor produkcji podnosi się po covidowych lockdownach, ale za wcześnie jeszcze o optymizm co do sytuacji gospodarczej w Państwie Środka.

Według chińskiego Narodowego Biura Statystycznego wskaźnik aktywności finansowej (PMI) w sektorze produkcji wyniósł w lutym miesiącu 52,6 procenta, podczas gdy w styczniu tego roku 50,1 procenta. Był więc w lutym znacznie wyższy niż oczekiwali ekonomiści, prognozując go na poziomie 50,5 procent. To najwyższy wzrost od kwietnia 2012 roku.

Należy to odczytywać jako wczesny wskaźnik ożywienia w chińskiej gospodarce, która w zeszłym roku urosła zaledwie o 3 procent w związku z restrykcjami antycovidowymi nałożonymi przez prezydenta Xi Jinpinga.

Rekordowy wzrost PMI spowodowany jest wcześniejszym covidowym przestojem produkcji

- Jeśli weźmie się pod uwagę, że wzrost startował z bardzo niskiego pułapu pod koniec zeszłego roku, to oczywiste jest, że po zniesieniu restrykcji widać znaczące ożywienie aktywności wśród wielu firm, które dynamizują produkcję – komentuje w dzienniku Financial Times Julian Evans-Pritchard, specjalista od chińskiej gospodarki w firmie konsultingowej Capital Economist.

Jego zdaniem nie oznacza to jednak, że poziom chińskiej aktywności ekonomicznej osiągnął już zdrowy poziom, ale szybko zmierza w tym kierunku. Ekonomiści spodziewają się, że w tym roku chińska gospodarka urośnie, jednak administracja musi się zmierzyć ze spadkami na rynku budownictwa i malejącym globalnym popytem na eksport.

Wzrost chińskiego PMI w lutym został spowodowany znacznym przyspieszeniem produkcji i nowych zamówień. Jednak subindeks ujmujący zapasy surowców w fabrykach nadal dołuje, a zatrudnienie wzrosło tylko nieznacznie.

Amerykańskie firmy rozważają przeniesienie produkcji z Chin do innych krajów

Optymizmu co do polepszającej się kondycji chińskiej gospodarki nie podzielają jednak wszyscy. W sondzie przeprowadzonej przez Amerykańską Izbę Gospodarczą wśród amerykańskich firm działających w Chinach 24 proc. z nich przyznało, że zastanawia się nad przeniesieniem produkcji do innego kraju, co stanowi wzrost o 10 proc. wobec poprzedniego roku.

Wątpliwości te rosną w związku z pogarszającymi się relacjami chińsko-amerykańskimi, których ochłodzenie sprawia, że amerykańskiemu biznesowi coraz trudniej jest działać w Państwie Środka.