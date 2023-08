Gruzja z perspektywy Chin nie ma co prawda dużego znaczenia handlowego, ale za to posiada całkiem spory potencjał polityczny i logistyczny.

Położenie geograficzne Gruzji sprawia, że ma ona istotne znaczenie dla transportu na linii Chiny-Europa.

Znaczenie gospodarcze Chin dla Gruzji szybko rośnie.

Otwartym pozostaje na razie pytanie, czy zbliżenie z Chinami dałoby Gruzji zabezpieczenie przed agresywną polityką Rosji.

Pod koniec lipca premier Gruzji Irakli Garibaszwili rozmawiał z przewodniczącym Xi Jinpingiem o „strategicznym partnerstwie” między obu państwami. Spotkanie odbyło się w ramach wizyty premiera na ceremonii otwarcia 31. Letnich Światowych Igrzysk Uniwersyteckich w Chengdu (prowincja Syczuan).

Podczas spotkania premier Garibaszwili podziękował Xi Jinpingowi za współpracę w ramach Globalnej Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), w której Gruzja upatruje źródła inwestycji w infrastrukturę kraju.

Wojna na Ukrainie sprawiła, że Chiny zerkają na alternatywne szlaki handlowe

Ze względu na niewielki rynek wewnętrzny z 3,7 mln mieszkańców Gruzja z perspektywy Chin nie ma istotnego znaczenia handlowego. Znacznie ważniejszy jest jej potencjał polityczny i logistyczny.

Podczas spotkania premier Gruzji potwierdził silne poparcie Gruzji dla zasady tzw. jednych Chin, fundamentalnej dla Pekinu. Wedle interpretacji Państwa Środka Tajwan jest nieodłączną częścią terytorium Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Chińska dyplomacja nie ustaje w wysiłkach, by takie rozumienie zasady jednych Chin promować na świecie i uzyskiwać dla niej uznanie przywódców.

Może nawet ważniejsze niż kwestie polityczne są perspektywy rozwoju tranzytu chińskich towarów do Europy. Ze względu na wojnę w Ukrainie i objęcie sankcjami Rosji korytarz północny - a więc ten biegnący w końcowym etapie przez Polskę - stał się mniej pewną drogą transportu towarów. Dlatego chińskie władze starają się intensywnie rozwijać relacje polityczno-gospodarcze z państwami leżącymi na szlaku środkowym, biegnącym przez Azję Centralną, Morze Kaspijskie i Kaukaz.

Dla Gruzji znaczenie Chin systematycznie i szybko rośnie

Z powodu napięcia między Rosją a politycznym Zachodem dla Tbilisi rośnie znaczenie Pekinu. Tym bardziej, że Chiny to największy odbiorca gruzińskiego eksportu o wartości 740 mln dolarów w 2022 r. (wzrost o 20 w ujęciu rocznym). Wedle gruzińskiego urzędu statystycznego pod względem całkowitych obrotów w handlu zagranicznym w 2022 r. Chiny (1,86 mld dol.) należą do najważniejszych partnerów handlowych Gruzji zaraz po Turcji (2,80 mld dol.) i Rosji (2,48 mld dol.).

Największymi odbiorcami gruzińskiego eksportu w 2022 toku były: Chiny (736,8 mln dol.), Azerbejdżan z produktami o wartości ponad 672,6 mln dol. i Rosja, gdzie trafiły towary o wartości około 642,4 mln dolarów (Źródło: Narodowy Urząd Statystyczny Gruzji).

Jednocześnie Gruzja importuje przede wszystkim z Turcji (2,371 mld dol.), Rosji (1,835 mld dol.) i Chin (1,126 mld dol.).

Reasumując: z perspektywy całości eksportu Chin Gruzja pozostaje niewielkim odbiorcą. Ale dla Tbilisi znaczenie ChRL systematycznie i szybko rośnie.

Ma to swoje przełożenie na politykę. Wedle oceny gruzińskiego think tanku Civic Idea Gruzja jest jednym z tych krajów, które postrzegają ChRL jako alternatywę dla Rosji, zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie. Dlatego władze w Tbilisi aktywnie angażują się w inicjatywę Pasa i Szlaku (BRI), podpisały umowę o wolnym handlu z Chinami i rozważają dalsze rozszerzenie roli hubu tranzytowego w inicjatywie środkowego korytarza, która ma przyciągnąć do kraju więcej chińskich pieniędzy.

Władze w Tbilisi wykonują polityczny szpagat między Rosją a Zachodem

Gruzję w 2024 r. czekają wybory parlamentarne. Państwo to za czasów prezydentury obecnie więzionego Micheila Saakaszwilego (2004-2013) zdecydowanie ciążyło ku Zachodowi. Teraz jednak znajduje się w geopolitycznym rozkroku. Przyjaznemu Rosji premierowi Garibaszwilemu brakuje determinacji, by integrować kraj z Unią Europejską czy NATO. Jego partia Gruzińskie Marzenie jest wspierana między innymi przez miliardera Bidzinę Iwaniszwilego, powiązanego biznesowo z Moskwą.

Do tego w wyniku wojny w Ukrainie granicę gruzińską przekroczyło około 1,5 mln obywateli Rosji. Nie wszyscy zostali w Gruzji, wciąż pojawiają się problemy z oszacowaniem dokładnej liczby osiedleńców. Były prezydent Gruzji Saakaszwili w wywiadzie dla Deutsche Welle podkreślił, że obecność Rosjan w Gruzji jest potencjalnie destabilizująca dla państwa. Tak szybki napływ migrantów staje się obciążeniem dla rynku mieszkaniowego czy służby zdrowia. Ponadto nie wszyscy rosyjscy emigranci uciekają na trwałe przed mobilizacją, prawdopodobnie wśród nich jest wiele osób silnie powiązanych ze strukturami rosyjskiego państwa.

W maju 2023 r. narodowe linie lotnicze zdecydowały się wznowić połączenia lotnicze między Gruzją a Rosją, co znacznie ułatwiło wyjazdy turystyczne i biznesowe. To porozumienie lotnicze jest kolejną przesłanką rosnącej bliskości z Moskwą, mimo agresji Rosji na Ukrainę i pamięci inwazji rosyjskiej na Gruzję w 2008 r.

Jednocześnie prezydenturę w Gruzji sprawuje prozachodnia Salome Zurabiszwili, która domaga się zwrotu separatystycznych Osetii Południowej i Abchazji, regionów okupowanych przez armię rosyjską. Prezydent Gruzji skrytykowała również wznowienie połączeń lotniczych między Rosją a Gruzją. Prezydent Zurabiszwili wspiera członkostwo Gruzji w UE. Warto przy tym dodać, że rząd na poziomie deklaracji również jest przychylny wejściu do wspólnoty europejskiej, jednak za deklaracjami idzie niewiele czynów. Wniosek o członkostwo Gruzja złożyła w 2022 roku w obliczu agresji na Ukrainę, razem z Ukrainą i Mołdawią.

W Tbilisi od lat ścierają się prodemokratyczne i antyrosyjskie demonstracje przeciwko zbliżeniu i ociepleniu relacji z Moskwą, co świadczy o głębokim podziale nie tylko pośród elit, ale też całego społeczeństwa.

Czy zbliżenie z Chinami dałoby Gruzji zabezpieczenie przed Rosją?

Ze względu na geopolityczne położenie Gruzji "romans" władz z Pekinem może być źródłem zarówno szans i zagrożeń dla kaukaskiego państwa. Rosnący handel i ewentualne inwestycje w infrastrukturę logistyczną to niewątpliwe plusy. Czy w przypadku kolejnego ataku Rosji na Gruzję ta ostatnia będzie mogła liczyć na wsparcie Pekinu, choćby na przychylny głos ChRL w Radzie Bezpieczeństwa ONZ? Trudno obecnie powiedzieć.

Jak ocenia think tank Civic Idea z Tbilisi, z roku na rok Chiny stają się coraz ważniejszym partnerem gruzińskiego rządu, co dla proeuropejskiej części społeczeństwa staje się rosnącym większym problemem. W przyszłości stosunek partii politycznych wobec pogłębienia współpracy z Chinami może stać się czynnikiem wpływającym na wybory parlamentarne czy prezydenckie. Istnieje obawa, że pogłębiona wymiana handlowa i inwestycje chińskie w dłuższym terminie uzależnią gruzińskich decydentów od Pekinu.