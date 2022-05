Ten kraj nie będzie "nowymi Chinami", ale będzie się liczył

W ciągu ostatnich lat Wietnam stał się ważną, jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek Azji, lecz nie jest gospodarczym kolosem. Niektórzy eksperci sugerują, że kraj ten w obliczu konfliktu handlowego na linii Waszyngton-Pekin znacząco zyska i może stanowić alternatywę dla Państwa Środka. Na razie jednak inwestycje w bazę produkcyjną nie mają tej skali, co za Wielkim Murem.

W ciągu ostatnich kilku lat Hanoi zawarło szereg umów o charakterze gospodarczym, otwierających je zarówno na region Indo-Pacyfiku, USA i Unię Europejską.

Wietnam zmienia się wewnętrznie i prowadzi odważną politykę handlową; wciąż jednak daleki jest od stania się "drugimi Chinami".

Warto przyglądać jego postępom i możliwościom, jakie oferuje dla inwestycji produkcyjnych.

Dlaczego Wietnam nie przejmuje roli Chin? Mimo tego, że Hanoi stara się przyciągnąć zagranicznych inwestorów, a część zakładów produkcyjnych zdecydowała się przenieść swoją działalność do Państw Azji Południowo-Wschodniej, nie należy zapominać, że Wietnam jest w porównaniu z Chinami niewielkim państwem.

Jego wielkość można porównywać do prowincji Kanton - liczba ludności jest podobna: populacja Wietnamu to obecnie niecałe 100 mln, a Kantonu - ponad 125 mln. Ponadto w 2022 r. Hanoi zmaga się wyzwaniem, jakimi są inflacja i nadwerężone łańcuchy dostaw.

Należy zaznaczyć, że mimo tych trudności Wietnam może się pochwalić wzrostem gospodarczym w pierwszym kwartale 2022 r. wynoszącym 5 proc. r/r. To wynik dobry na tle większości państw świata, ale znacznie poniżej chińskiego z okresu najszybszego okresu rozwoju Państwa Środka w ostatnich dekadach.

Wietnam nie jest więc „drugimi Chinami”, warto jednak się przyglądać jego postępom i możliwościom, jakie oferuje dla inwestycji produkcyjnych, co dzieje się zarówno dzięki zmianom wewnętrznym, jak i odważnej polityce handlowej.

Gospodarka otwartych drzwi

W ciągu ostatnich kilku lat Hanoi zawarło szereg umów o charakterze gospodarczym, otwierających je zarówno na region Indo-Pacyfiku, USA i Unię Europejską. Po pierwsze gospodarka Wietnamu od 2020 r. korzysta z podpisanej w 2019 r. umowy o wolnym handlu z Unią Europejską (EVFTA).

Po drugie Hanoi jest sygnatariuszem umowy transpacyficznej CPTPP łączącej ją z Japonią, Australią i niektórymi gospodarkami z Ameryki Północnej i Południowej (jednak bez USA). Po trzecie w 2022 r. w życie weszło Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP) obejmujące 30% światowego PKB, którego Wietnam jest członkiem. Należą do niego również inne państwa Azji Południowo-Wschodniej oraz ich ważni partnerzy handlowi: Australia, Chiny, Japonia, Korea Południowa oraz Nowa Zelandia.

Czytaj także: Wolny handel w Azji jednak kusi Chiny

Warto również zaznaczyć, że Wietnam dołączy prawdopodobnie do powołanego na początku maja przez administrację Joe Bidena „Program Współpracy Gospodarczej na Indopacyfiku” (IPEF) wraz z 12 państwami regionu. Pierwsze spotkanie formatu odbyło się w formie hybrydowej podczas wizyty Bidena w Azji, a sygnatariuszami dokumentu są m. in. przedstawiciele Australii, Brunei, Indonezji, Nowej Zelandii, Singapuru, Korei Południowej i Filipin.

Chiny nie zostały zaproszone do udziału w inicjatywie. Podczas spotkania premier Wietnamu Phạm Minh Chinh podkreślił, że obecna sytuacja na świecie sprawia, że państwa powinny przemyśleć swoje modele wzrostu. Gospodarki powinny przede wszystkim polegać na wewnętrznym dostępie do strategicznych zasobów.

Profesor Tran Van Tho z Uniwersytetu Waseda w Tokio uważa, że nowa polityka wietnamska na rzecz industrializacji powinna skupiać się na dwóch filarach. Po pierwsze na przyciągnięciu nowych inwestycji zagranicznych (BIZ), poprawie infrastruktury oraz po drugie – na zachęcaniu do zastępowania importu zaawansowanych technologicznie komponentów własną produkcją. W tym wariancie Wietnam miałby stać się istotniejszym centrum produkcji elektroniki, co w pewnej mierze uniezależniłoby to państwo od dostawców, w tym Chin.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma