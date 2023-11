Ten kraj umiejętnie balansuje między USA i Chinami. Ma asa w rękawie

Australia umiejętnie surfuje po wzburzonym morzu relacji chińsko-amerykańskich, potrafiąc utrzymać USA jako swego najważniejszego sojusznika, a Chiny jako największego partnera handlowego. W zachowywaniu równowagi bardzo przydatne jest największe bogactwo Australii – surowce.

To od prawie dwóch dekad największy dylemat Australii w polityce zagranicznej: jak znaleźć dla siebie korzystne miejsce pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem, kiedy od pierwszego zależy australijska pomyślność gospodarcza, a drugi gwarantuje australijskie bezpieczeństwo.

Premier Australii Anthony Albanese dokonał trudnej dyplomatycznej sztuki. W ciągu ostatnich dwóch tygodni odwiedził Waszyngton i Pekin.

I w obu stolicach był przyjaźnie witany.

Poprzednie rządy konserwatywne Australii postawiły na dalsze wzmocnienie historycznie mocnych relacji z USA, angażując się dodatkowo w nowy format sojuszniczy zwany AUKUS (porozumienie między Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi w zakresie wymiany technologii obronnych).

W jego ramach Wielka Brytania wraz ze Stanami Zjednoczonymi miały wzmocnić australijskie zdolności morskie, czego symbolem stał się plan budowy okrętów podwodnych o napędzie atomowym.

De facto jedynym przeciwnikiem, wobec którego w razie potencjalnego konfliktu takich jednostek można użyć, są Chiny. Płacić za inwestycje w obronność będzie oczywiście Canberra.

Australijczycy wykonali też kilka gestów odczytanych przez Pekin jako prowokacje, na czele z żądaniem niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie pochodzenia wirusa powodującego COVID-19.

Polityka władz chińskich, które - poprzez presję dyplomatyczną i handlową usiłowały zmusić Canberrę do uległości i osłabienia więzi z USA - przyniosła przeciwny skutek: utwardzenie australijskiego stanowiska.

Przez kilka lat (od 2019 r.) relacje polityczne na wysokim szczeblu prawie zamarły, a drastyczne utrudnienia w australijskim eksporcie do Chin sprawiły, że czas 2019-2021 we wzajemnych relacjach przejdzie zapewne do historii jako „wojna handlowa”. Do chińskich portów płynęły głównie te australijskie dobra, dla których nie było alternatywnych źródeł, jak np. ruda żelaza.

Australijczycy stali się dużo bardziej ostrożni wobec chińskiej technologii, co motywowali względami bezpieczeństwa. Przykład? Wykluczenie sprzętu Huawei w budowie infrastruktury 5G, a aplikacji TikToka – z urzędowych urządzeń elektronicznych.

Zmiana polityczna w Australii przyniosła nowe otwarcie na Chiny

Zeszłoroczną zmianę władzy w Canberze – konserwatywną koalicję zastąpiła Australijska Partia Pracy – obie strony wykorzystały do poprawy relacji politycznych i stopniowego znoszenia ograniczeń handlowych.

W zeszłym roku premier Albanese i przywódca Chin Xi Jinping odbyli dwustronną rozmowę na szczycie G20 w Indonezji. Późniejsze wizyty, w tym australijskiej minister spraw zagranicznych Penny Wong w Pekinie, doprowadziły do stopniowej odwilży. ChRL zniosła cła na niektóre produkty rolne czy faktyczną blokadę na węgiel z antypodów. Zwolniono też z chińskiego aresztu Cheng Lei, australijską dziennikarkę.

Australia wycofała zaś skargi z WTO, odwołała środki antydumpingowe na chińskie turbiny wiatrowe i utrzymała umowę chińskiej firmy na zarządzanie portem w Darwin.

W czasie listopadowej wizyty w Chinach australijski premier i chińscy gospodarze szukali płaszczyzn współpracy, takich jak kooperacja w pozyskiwaniu i magazynowaniu zielonej energii oraz polityka klimatyczna.

Rozpoczęcie trzydniowej podróży w Szanghaju, tradycyjnej stolicy chińskiego biznesu, było czytelnym sygnałem nacisku na współpracę gospodarczą w relacjach z Chinami - mimo odmiennych interesów politycznych i w dziedzinie bezpieczeństwa.

Powrót do współpracy z Chinami nie oznacza w żaden sposób osłabienia sojuszu z USA

Co istotne: taki powrót do współpracy z Chinami nie oznacza w żaden sposób osłabienia sojuszu z USA. W czasie październikowej wizyty w Waszyngtonie australijski premier Albanese zapewniał administrację o determinacji w sprawie współpracy wojskowej w ramach AUKUS. Ponadto ogłosił podwojenie do równowartości 2,6 mld dolarów finansowania dla firm chcących wydobywać w Australii lit, nikiel i inne pierwiastki kluczowe we współczesnej gospodarce.

„Australia jest zaangażowana w budowanie zrównoważonych i bezpiecznych łańcuchów dostaw krytycznych minerałów ze Stanami Zjednoczonymi. Ma to kluczowe znaczenie dla budowania przyszłości opartej na czystej energii i zapewnienia wzrostu gospodarczego" – powiedział Albanese, obiecując Amerykanom australijski udział w polityce de-riskingu wobec Chin.

W australijskim przypadku te deklaracje oznaczają nacisk na wydobycie i zyski z innych niż dotychczas surowców. Już w 2028 r. wedle rządowych planów zyski z eksportu litu powinny zrównać się z tymi osiąganymi z wywozu węgla, najważniejszego - prócz rudy żelaza i LNG - australijskiego produktu eksportowego. Kupcami surowców z tego kontynentu będą zapewne firmy chińskie, amerykańskie i potentaci z innych państw inwestujący w zieloną gospodarkę i transformację cyfrową.

