Tesla ogranicza produkcję aut w Chinach

Największy na świecie producent samochód elektrycznych Tesla od 9 lat stara się podbić chiński rynek. Pomimo dużych sukcesów, lokalna konkurencja jak i ostatnie wydarzenia w Państwie Środka mogą sprawić, że firma ta będzie mieć więcej trudności w realizacji swojego celu.

Według doniesień agencji Bloomberg i Reuters, Tesla ma w planach ograniczenie produkcji samochodów elektrycznych o 20 proc. w swojej fabryce w Szanghaju. Sprawa ma dotyczyć produkcji Modelu 3 i Modelu Y. Według źródeł, na które powołują się wspomniane agencje, przyczyną ma być słabnący popyt na te samochody.

Chińscy producenci aut elektrycznych sprzedają na potęgę

Doniesieniom tym zaprzeczają menadżerowie Tesli, którzy wskazują na wyniki sprzedażowe z listopada br. W tym miesiącu Tesla, według danych Chińskiego Stowarzyszenia Aut Osobowych, sprzedała 100 291 aut i był to wynik najlepszy od otwarcia fabryki pod koniec 2020 r., w tym o 28 587 aut lepszy w porównaniu do października tego roku i o 47 432 w porównaniu do listopada 2021 r.

Jednocześnie należy dodać, że część aut sprzedanych w listopadzie br. była wyprodukowana wcześniej. Średni czas oczekiwania w Chinach na nową Teslę wynosi ok. 4 tygodni. Zdaniem firmy dostarczającej analizy ekonomiczne dot. chińskiego rynku JL Warren Capital LLC, zdolności produkcyjne gigafabryki w Szanghaju wynoszą maksymalnie 85 tys. pojazdów miesięcznie, a w grudniu produkcja powinna wynieść 25 tys. samochodów.

W tym samym czasie chińscy producenci aut elektrycznych nie zwalniają tempa. Przykładowo BYD w ubiegłym miesiącu sprzedało 230 tys. aut przy czym 114 tys. to auta elektryczne, co stanowi wynik o 13 tys. sztuk lepszy od Tesli.

Tragiczny wypadek z udziałem Tesli w Chinach wpływa na klientów

Jednak na wybór rodzimych marek przez Chińczyków kosztem Tesli mogą mieć wydarzenia z 5 listopada br. Kiedy to 55-letni kierowca Tesli Model Y z prowincji Guangdong próbował zaparkować swój samochód, ten gwałtownie przyśpieszył, przemierzając odległość blisko 2 km, kończąc felerną podróż uderzeniem w inne pojazdy, zabijając 2 osoby i raniąc 3. Po tym wypadku przedstawiciele Tesli odrzucili oskarżenie o niedziałające w tym modelu hamulce, wyrażając jednocześnie gotowość do współpracy z chińską policją w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii.

W tym kontekście wprowadzona w listopadzie obniżka cen na nowe modele wydaje się być próbą zredukowania skutków wspomnianych podejrzeń. Podobnie rzecz się ma do kampanii reklamowej prowadzonej w chińskich mediach, co jest dość nietypowym krokiem dla tego producenta aut. Zarazem przywołane na początku doniesienia Bloomberga i Reutersa mogą dotyczyć planów Tesli w dłuższym okresie, gdyż rosnąca konkurencja ze strony chińskich firm, jak i podupadła reputacja firmy na pewno nie będą sprzyjać podbojowi Państwa Środka.

