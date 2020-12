Testy na koronawirusa u premierów Hiszpanii i Portugalii dały wynik negatywny

Testy na obecność koronawirusa, przeprowadzone w czwartek przez premierów Hiszpanii i Portugalii, Pedro Sancheza i Antonio Costę dały wynik negatywny - podały służby medyczne obu krajów.

Sanchez i Costa poddali się badaniom po ogłoszeniu w czwartek rano przez Pałac Elizejski, że prezydent Francji Emmanuel Macron został zainfekowany koronawirusem.

Resorty zdrowia Hiszpanii i Portugalii wyjaśniły w wieczornych komunikatach, że premierzy będą musieli przejść jeszcze kolejny test, aby całkowicie wykluczyć możliwość infekcji wirusem SARS-CoV-2.

W czwartek wieczorem portugalskie media przypomniały, że Costa, który odwołał w związku z kwarantanną dwie wizyty państwowe w Afryce, widział się z Macronem we wtorek.

Także premier Sanchez poddał się obowiązkowej kwarantannie w czwartek, krótko po ogłoszeniu przez władze Francji, że jej prezydent zakaził się koronawirusem. Kwarantanna Sancheza, prowadzona w związku z poniedziałkowym spotkaniem z Macronem, ma potrwać do 24 grudnia.

To nie pierwsza kwarantanna, której w tym roku poddał się Sanchez. W marcu został on zmuszony do przymusowej izolacji po potwierdzeniu u swojej żony Begony Gomez zakażenia koronawirusem.

Z Lizbony Marcin Zatyka