"The Guardian": bogaci truciciele klimatu powinni płacić odszkodowania Pakistanowi za powodzie

Bogate państwa, które nie wypełniły swoich obietnic dotyczących redukcji emisji są odpowiedzialne za załamanie klimatu i ponurą wizję przyszłości świata powinny płacić odszkodowania krajom, które nawiedziły niszczycielskie powodzie, powiedziała w niedzielę w wywiadzie dla "Guardiana" Sherry Rehman, minister ds. zmian klimatu Pakistanu.

W wywiadzie dla brytyjskiej gazety pakistańska minister powiedziała, że światowe cele redukcji emisji i odszkodowania muszą zostać ponownie rozważone, biorąc pod uwagę przyspieszony i nieubłagany charakter katastrof klimatycznych, które dotykają kraje takie jak Pakistan.

"Jest tak wiele strat i szkód przy tak niewielkich odszkodowaniach dla krajów, które w tak niewielkim stopniu przyczyniły się do światowego śladu węglowego, że oczywistym staje się, że umowa zawarta między globalną północą a globalnym południem nie działa".

Rehman powiedziała, że w Pakistanie obszar wielkości stanu Kolorado jest pod wodą, a ponad 200 mostów i prawie 5 tys. kilometrów linii telekomunikacyjnych jest zawalonych lub uszkodzonych. Dotknęło to co najmniej 33 miliony osób - liczba ta wzrośnie po tym, jak władze zakończą badania szkód w przyszłym tygodniu. W dystrykcie Sindh, który produkuje połowę żywności w kraju, 90 proc. upraw jest zrujnowanych. Całe wioski i pola uprawne zostały zmiecione.

Jej zdaniem głównym winowajcą jest bezprecedensowy, nieubłagany ulewny deszcz, a niektóre miasta otrzymały w sierpniu od 500 do 700 proc. więcej opadów niż normalnie. Duże połacie ziemi wciąż znajdują się poniżej 240-305 cm wody, co sprawia, że niezwykle trudno jest zrzucić tam racje żywnościowe lub rozbić namioty.

"Cały obszar wygląda jak ocean bez horyzontu - niczego takiego nikt wcześniej nie widział" - powiedział Rehman. "Krzywię się, kiedy słyszę, jak ludzie mówią, że to klęski żywiołowe. To jest wiek antropocenu (umowna epoka geologiczna, charakteryzująca się wpływem człowieka na ekosystem-PAP): to są katastrofy spowodowane przez człowieka".

Odsączenie wody zajmie miesiące, a - pomimo krótkiej przerwy w opadach - w połowie września prognozowane są większe ulewne deszcze. Nie da się uciec od rzeczywistości, że wielkie korporacje, które mają zyski netto większe niż PKB wielu krajów, również muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, powiedziała Sherry Rehman.

Choć współczuła globalnym wyzwaniom gospodarczym spowodowanym pandemią Covid-19 i wojną na Ukrainie, była nieugięta, że bogatsze kraje muszą zrobić więcej".

"Historyczne niesprawiedliwości muszą być słyszane i musi istnieć pewien poziom równania klimatycznego, aby ciężar nieodpowiedzialnego zużycia węgla nie został przeniesiony na narody w pobliżu równika, które, co jest oczywiste, nie są w stanie samodzielnie stworzyć odpornej infrastruktury" - stwierdziła minister ds. klimatu Pakistanu Sherry Rehman.

