The Times: Wielka Brytania rozważa dyplomatyczny bojkot Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie

Brytyjski premier Boris Johnson rozważa dyplomatyczny bojkot Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w przyszłym roku w proteście przeciwko polityce Chin w zakresie praw człowieka, podał w sobotę The Times.

W rządzie trwa "aktywna dyskusja", a minister spraw zagranicznych Liz Truss opowiada się za bojkotem, podała gazeta.

Dyskutowana jest opcja, że członkowie rządu brytyjskiego nie wezmą udziału w igrzyskach ale będzie mógł ich reprezentować ambasador Wielkiej Brytanii w Chinach, pisze Times.

Według gazety pięciu konserwatywnych polityków napisało do Johnsona, wzywając go do zakazania jakiejkolwiek oficjalnej reprezentacji Wielkiej Brytanii na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

Prezydent Joe Biden potwierdził w czwartek, że Stany Zjednoczone rozważają dyplomatyczny bojkot Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.