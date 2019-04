Theresa May spotka się z Angelą Merkel i Emmanuelem Macronem

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May spotka się 9 kwietnia w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem rozmów będzie brexit i zaplanowane na środę spotkanie na szczycie Rady Europejskiej.

Jak poinformował rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert, Merkel będzie oczekiwać May w południe w Urzędzie Kanclerskim w Berlinie. Rzecznik rządu RFN odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie jest stanowisko kanclerz w sprawie kolejnego przełożenia terminu brexitu, o co wnioskuje brytyjska premier.

Również w poniedziałek Pałac Elizejski podał do wiadomości, że we wtorek Macron ugości w Paryżu brytyjską premier. Początek rozmów zaplanowano na godzinę 18.



Rozmowy, które nie były zaplanowane w agendzie francuskiego prezydenta, "będą spotkaniem roboczym w ramach przygotowań do nadzwyczajnej Rady Europejskiej dotyczącej brexitu" - poinformował Pałac Elizejski.



May chciałaby, żeby UE przesunęła datę opuszczenia Wspólnoty przez jej kraj na 30 czerwca. Jeśli do tego nie dojdzie, Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem UE bez umowy rozwodowej 12 kwietnia.



Niemieccy politycy są sceptyczni wobec kolejnego przedłużenia terminu - oznaczałoby to bowiem, że Brytyjczycy, zgodnie z prawem, powinni wziąć udział w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.



"Nie może być przedłużania, jeśli nie mamy jasności, jaki jest tego cel" - miał powiedzieć kandydat Europejskiej Partii Ludowej (EPL) na szefa Komisji Europejskiej, bawarski polityk Manfred Weber, cytowany w poniedziałek przez "Neue Osnabruecker Zeitung".



Wiceprzewodniczący frakcji opozycyjnych liberałów z FDP w Bundestagu Alexander Lambsdorff uważa, że opóźnienie miałoby sens jedynie wówczas, gdyby premier May była w stanie przedstawić dokładny plan działań. "Unia Europejska nie może Zjednoczonemu Królestwu zapewnić przedłużenia tak po prostu" - powiedział polityk w publicznym radiu Deutschlandfunk.



Wiceprzewodnicząca europarlamentu Evelyne Gebhardt z SPD zauważyła z kolei, że w Izbie Gmin wciąż nie widać większości, która poparłaby wynegocjowaną przez brytyjski rząd umowę dotyczącą brexitu. "Nie możemy się zgodzić na przesunięcie, dopóki to się nie stanie. Inaczej będzie to niekończąca się historia" - oświadczyła socjaldemokratyczna polityk na antenie rozgłośni Bayern 2.

