Think tank: kolejne dowody, że Korea Płn. wytwarza pluton do broni jądrowej

Ze zdjęć satelitarnych wynika, że reaktor do produkcji plutonu w północnokoreańskim ośrodku jądrowym Jongbjon wciąż pracuje – podał w środę amerykański think tank 38 North, podkreślając, że pluton jest potrzebny do zapowiadanej przez reżim rozbudowy arsenału jądrowego.

Analitycy think tanku ocenili na podstawie komercyjnych zdjęć satelitarnych, że z budynku wydobywa się para, co jest oznaką pracy co najmniej jednego reaktora. Ponadto rurami wciąż odprowadzana jest woda.

Reaktor o mocy 5 megawatów, który może wytworzyć do sześciu kilogramów plutonu rocznie, przestał pracować w 2018 roku i jeszcze kilka miesięcy temu wyglądał na wyłączony - zaznaczył 38 North.

"Ta nowa aktywność jest godna odnotowania, jako że wznowienie produkcji plutonu jest prawdopodobnie potrzebne do osiągnięcia ambitnych celów dalszego rozwoju broni nuklearnej, ogłoszonych wcześniej w tym roku na VIII zjeździe partii" rządzącej w Korei Płn. - napisano na stronie think tanku.

Przypuszczenia te zgadzają się z obserwacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), która wykryła oznaki ciągłej pracy reaktora w Jongbjon, odkąd w sierpniu br. ponownie go uruchomiono. Agencja zwracała też uwagę na aktywność w ośrodku wzbogacania uranu w innej części Korei Płn. - przypomina południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.

W styczniu przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un zapowiedział dalsze zbrojenia nuklearne i rozwój zdolności bojowych północnokoreańskiej armii. "Musimy dalej wzmacniać odstraszanie nuklearne, a jednocześnie kontynuować starania na rzecz budowy najpotężniejszej siły militarnej" - oświadczył na zakończenie VIII zjazdu partii.

Negocjacje pomiędzy Pjongjangiem a Waszyngtonem w sprawie denuklearyzacji Korei Płn. pozostają w martwym punkcie od zakończonego fiaskiem drugiego szczytu z udziałem Kima i ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa w Wietnamie w lutym 2019 roku. Strona północnokoreańska domagała się tam zniesienia prawie wszystkich międzynarodowych sankcji, oferując w zamian tylko częściową denuklearyzację, na co Amerykanie się nie zgodzili.

