Times of Israel: Izrael jest krajem, w którym wybory odbywają się najczęściej na świecie

Izrael jest krajem, w którym wybory odbywają się najczęściej: w latach 1996 - 2022 organizowano je średnio co 2,40 - roku, częściej niż w Grecji, która plasuje się na drugim miejscu i głosuje co 2,53 roku - pisze we wtorek portal Times of Israel.

Dzień wcześniej kancelaria premiera Izraela Naftalego Beneta poinformowała, że rządząca koalicja zostanie rozwiązana, a kraj czekają w październiku lub listopadzie nowe wybory. Tymczasowym premierem zostanie szef dyplomacji Jair Lapid.

Times of Israel podaje, że Izrael był do kwietnia 2019 roku na siódmym miejscu na świecie pod względem częstotliwości rozpisywania wyborów; potem rozpoczął się cykl, w ramach którego zapowiedziane w poniedziałek jesienne głosowanie będzie piątym w ciągu niespełna czterech lat.

Oprócz Izraela i Grecji najczęściej wybory organizują Hiszpania - co 2,96 roku, Kanada - 3,04 i Włochy - 4,38 roku.

Portal podaje, że głosowanie w sprawie rozwiązania Knesetu może się odbyć już w środę, ale ze względu na skomplikowane procedury bardziej prawdopodobne jest, że dojdzie do niego w poniedziałek.

Od dwóch miesięcy rządząca w Izraelu koalicja nie miała już większości. W połowie maja arabska posłanka lewicowej partii Merec wycofała swoje poparcie dla rządu. Jej odejście pozostawiło Benetowi kontrolę nad 59 ze 120 mandatów w Knesecie.

W marcu rząd Beneta stracił jednomandatową większość, kiedy z koalicji wystąpił poseł prawicowej partii premiera.