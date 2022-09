Times of Israel: porażki armii Rosji na froncie powodują wzrost antysemityzmu w rosyjskich mediach

Porażki na ukraińskim froncie spowodowały, że rosyjskie media zaostrzają antysemicką retorykę - poinformował w czwartek portal Times of Israel.

"Zmiana retoryki dotyczącej Żydów w rosyjskich mediach rozpoczęła się około dwóch miesięcy temu" - powiedział Roman Bronfman, były deputowany do Knesetu, który pisze książkę o Żydach z postsowieckich państw.

Zbiegło się to w czasie z informacjami o tym, że ukraińskie oddziały skutecznie powstrzymały napór rosyjskich sił na terytorium Ukrainy i zaczęły wypierać rosyjskie wojska z niektórych obszarów.

"W chwili, gdy stabilność reżimu została zagrożona, za cel obrano Żydów" - powiedział Bronfman. "Pod wieloma względami jest to powtórzenie wielu epizodów z historii Rosji, w tym ostatnich dni okresu sprawowania władzy przez Stalina" - dodał.

Ostatnie incydenty obejmują wymienianie przez gospodarza popularnego talk show nazwisk Żydów, którym zarzuca się brak patriotyzmu, oraz sporządzanie przez zasłużonego dla reżimu komentatora listy znanych Żydów i nazywanie ich "zagranicznymi agentami". Natomiast jeden z rosyjskich think tanków oskarżył wybitnego żydowskiego filozofa o "sprzyjanie Ukrainie z chciwości".

Po dojściu do władzy Władimir Putin rozprawił się z jawnym antysemityzmem, do którego prawie wszyscy jego poprzednicy zachęcali, tolerowali go lub ignorowali. Dla przykładu w 2019 roku skazano na dwa i pół roku więzienia autora antysemickiego graffiti. Taka postawa - kontrastująca z pozycją jego poprzednika, Borysa Jelcyna - była dla Putina politycznie użyteczna. Rzekomy antysemityzm Ukraińców podawał jako jeden z powodów swojej inwazji na Ukrainę.

Jednak inwazja Putina na Ukrainę spowodowała jego izolację na scenie światowej, a jego twierdzenia o nazistach na Ukrainie zostały zdyskredytowane jako pozbawione sensu, a odkąd rosyjska machina wojenna na Ukrainie utknęła w miejscu - pojawiają się coraz silniejsze oznaki, że antysemityzm rośnie w siłę.

W lipcu Władimir Sołowjow, gospodarz popularnego talk show, który sam ma żydowskie pochodzenie, wymienił na antenie nazwiska Żydów, którym zarzucił brak patriotyzmu. Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zaczęła dążyć do zakończenia lokalnej działalności Agencji Żydowskiej dla Izraela, która ułatwia emigrację Żydów z Rosji. Sprawa sądowa w tej sprawie jest w toku.

W ostatnich tygodniach retoryka antyżydowska wydaje się przyspieszać - zauważa Times of Israel. W artykule z 18 września w dzienniku "Moskowskij Komsomolec" pisarz Dmitrij Popow sporządził listę znanych Żydów, których nazwał "zagranicznymi agentami", terminem, który rząd rosyjski często stosuje wobec swoich wrogów.

Kolejne dowody na antysemicką retorykę pojawiły się, kiedy Bernard-Henri Levy, wybitny francusko-żydowski dziennikarz i filozof, zwolennik Ukrainy, odwiedził ten kraj. Fundacja Kultury Strategicznej, rosyjski konserwatywny think tank, który jest często cytowany w mediach głównego nurtu w Rosji i poza nią, opublikowała artykuł o Levy'm, w którym użyto języka przypominającego klasyczny antysemityzm z XIX i XX wieku. "Ten 74-letni obywatel Francji, urodzony w rodzinie algierskich Żydów, wyczuwa krew nosem i bez zwłoki biegnie ją chłeptać - i to za dobre pieniądze" - czytamy w artykule, który podpisała Agnija Krengel, współpracowniczka think tanku.

Antysemityzm w mediach jest jednym z powodów dla których dziesiątki tysięcy rosyjskich Żydów opuściło swój kraj od czasu inwazji Putina na Ukrainę. Około 20 tys. osób - jak się szacuje około 15 proc. populacji żydowskiej w Rosji - wyemigrowało w 2022 roku do Izraela na mocy prawa powrotu dla Żydów i ich krewnych. Władze w Tel Awiwie przygotowują się na o wiele większą liczbę uciekinierów z Rosji po tym, jak Putin ogłosił mobilizację - konkluduje Times of Israel.