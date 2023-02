"Polska stała się filarem bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego dzięki ogromnemu rozwojowi gospodarczemu, który pomógł w sfinansowaniu błyskawicznej modernizacji i rozbudowy narodowych sił zbrojnych” – ocenia Diane Francis, redaktor naczelna "National Post", w tekście zatytułowanym "Czas Polski" opublikowanym w poniedziałek w "Suara Timor Lorosae”, najpopularniejszym dzienniku ukazujący się w Timorze Wschodnim.

"Polscy przywódcy odegrali kluczową rolę w przekonaniu w szczególności Berlina do przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów. To jeden z wielu przykładów polskiego przywództwa wobec dramatycznych wydarzeń z 2022 roku, kiedy to Europa stanęła w obliczu największego konfliktu zbrojnego na tym kontynencie od czasów II wojny światowej. Wiodąca rola Polski w europejskiej reakcji na inwazję Putina odzwierciedla jej doświadczenia z rosyjskim imperializmem (...). Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej politycy w Warszawie ostrzegali Europę o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji" - pisze Francis, która jest starszym wykładowcą w Atlantic Council w Waszyngtonie, gdzie specjalizuje się w polityce w Eurazji.

"Polaków szczególnie niepokoiły coraz bliższe powiązania Berlina i Moskwy, dlatego głośno sprzeciwiali się niemieckiemu zaangażowaniu w rosyjski gazociąg Nord Stream II. (...) Ostrzegali oni, że gazociąg ten umożliwi Putinowi ominięcie systemu przesyłu gazu przez Ukrainę, co narażałoby ten kraj na pełną inwazję, jednocześnie stawiając Europę w pozycji podatnej na szantaż odcięcia energii przez Rosję. Niemcy jednak ignorowały te ostrzeżenia aż do przedednia ataku Rosji w lutym 2022 r. Dzisiejsza wiodąca rola Polski w polityce bezpieczeństwa Europy nie jest zupełnie nowa. Od wstąpienia do NATO w 1999 r. Polska okazała się bowiem filarem bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu. (...)" - zauważa dziennikarka i analityczka.

Na gruncie dyplomatycznym Polska domagała się surowszych sankcji wobec Rosji. Ostatnio przywódcy polscy naciskali na decyzję Berlina o dostarczeniu Ukrainie niemieckich czołgów Leopard 2 i umożliwienie innym państwom podjęcia takiej decyzji. Kiedy kanclerz Niemiec Olaf Scholz się wahał, Polska zagroziła, iż przekaże dziesiątki niemieckich Leopardów wbrew niemieckim restrykcjom dotyczącym dalszego eksportu. "Nie będziemy patrzeć biernie, jak Ukraina się wykrwawia" - cytuje Diane Francis premiera Mateusza Morawieckiego.

Niemcy ustąpiły, jednak sam ten incydent wraz z całym zamieszaniem dotyczącym Nord Stream II osłabił pozycję Berlina. Wyraźna ambiwalencja Niemiec wobec drapieżczej Rosji oraz powiązania Berlina z Kremlem umożliwiły Polsce przyjęcie pozycji moralnego przywódcy w kwestiach bezpieczeństwa Europy. (...) Polska obwinia też Niemcy o zwłokę w nakładaniu sankcji. W kwietniu 2022 r. premier Mateusz Morawiecki oskarżył Niemcy o "blokowanie" nakładania surowszych sankcji na Rosję - czytamy w artykule zamieszczonym w "The Standard".

"Podczas gdy Kreml cynicznie ukrywa morderczą inwazję na Ukrainę pod nazwą +braterstwa narodów słowiańskich+, to Polacy - słowiańscy sąsiedzi Ukrainy - zaoferowali prawdziwie braterskie wsparcie. Właśnie to będzie kształtować sytuację geopolityczną w regionie. Po pokonaniu Rosji Ukraina prawdopodobnie zacieśni partnerstwo z Polską, tworząc potężny blok w polityce europejskiej. Obydwa te narody razem będą mieć liczący się głos w szerszym świecie demokratycznym. Geopolityczne centrum Europy przesuwa się na wschód, a Polska mu przewodzi" - konkluduje analityczka.

Artykuł Diane Francis powstał w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu" realizowanej przez Instytut Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika "Wszystko co Najważniejsze", przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu "Opowiadamy Polskę światu" publikowane są (we wszystkich językach realizacji projektu) na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.