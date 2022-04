Timor Wschodni: Jose Ramos-Horta ogłosił swoje zwycięstwo w wyborach prezydenckich

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Jose Ramos-Horta ogłosił w czwartek swoje zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Timorze Wschodnim. Oświadczył, że uzyskał "przytłaczające" poparcie i zamierza "pracował na rzecz wspierania dialogu i jedności".

Według niepełnych danych krajowego organu administracji wyborczej Ramos-Horta wygrał, uzyskując 62 proc. głosów we wtorkowym głosowaniu, pokonując urzędującego prezydenta Francisco "Lu Olo" Guterresa, który uzyskał 37 proc. poparcia.

72-letni Ramos-Horta jest jedną z najbardziej znanych postaci politycznych Timoru Wschodniego. Był już prezydentem w latach 2007-12, a wcześniej premierem i ministrem spraw zagranicznych. W 1996 został laureatem pokojowej Nagrody Nobla.

Odnosząc się do obaw związanych z niestabilnością polityczną w kraju, Ramos-Horta powiedział, że będzie pracował nad uzdrowieniem podziałów w Timorze Wschodnim. "Zrobię to, co zawsze robiłem przez całe życie… Zawsze będę cierpliwie i niestrudzenie dążyć do dialogu, aby znaleźć wspólną płaszczyznę i znaleźć rozwiązania dla wyzwań, przed którymi stoi ten kraj" - powiedział.

Zamieszkany przez 1,3 miliona ludzi, w większości rzymskokatolików, Timor Wschodni od lat boryka się z niestabilnością polityczną i wyzwaniem dywersyfikacji swojej gospodarki, która jest w dużej mierze zależna od ropy naftowej i gazu.