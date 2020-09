To bedzie największa fuzja we współczesnej historii hiszpańskich banków

W czwartek zostanie podpisana umowa w sprawie największej fuzji we współczesnej historii bankowości w Hiszpanii. Na podstawie porozumienia dojdzie do połączenia krajowych banków CaixaBank oraz Bankia - ogłosiło w środę madryckie radio Cadena Ser.

Rozgłośnia poinformowała, że zgodę na podpisanie porozumienia wyraziły już rady dyrektorów obu banków, a nowy podmiot będzie największym w hiszpańskim sektorze bankowym pod względem posiadanych aktywów.

Radio szacuje, że wskutek połączenia trzeciego i czwartego największego krajowego banku powstanie instytucja finansowa, zarządzająca majątkiem o łącznej wartości około 600 mld euro.

Cadena Ser potwierdziła u władz obu banków, że po fuzji nowy podmiot będzie działał pod nazwą CaixaBank, a jego siedzibą będzie położona na wschodzie Hiszpanii Walencja.

W ocenie komentatorów rozgłośni, czwartkowe połączenie banków, należących do czołówki instytucji finansowych Hiszpanii, to zaledwie wstęp do nasilenia się procesu konsolidacji branży.

"Połączenie CaixaBank i Bankia to największa operacja od wielu dekad w hiszpańskim sektorze bankowym (…), który szykuje się już na kolejne fuzje" - podsumowała stacja.