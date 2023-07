To będzie największa taka budowa w Chinach od 1400 lat. Pochłonie ponad 10 mld dolarów

Chiny rozpoczęły główną fazę budowy nowego kanału łączącego miasto Nanning z portami Zatoki Tonkińskiej (chin. Beibu): Fangcheng, Qinzhou i Beihai. Będzie to największa taka budowa w Państwie Środka od 1400 lat. Ma przyczynić się do wzmocnienia ekonomicznego regionu.

Kanał Pinglu będzie największym nowym tego typu przedsięwzięciem w Państwie Środka od czasu budowy Wielkiego Kanału między Hangzhou a Pekinem ponad 1400 lat temu.

Kanał ma mieć 134,2 km długości oraz trzy śluzy. Kosztorys opiewa na 72,73 mld juanów, czyli ponad 10 mld dolarów.

Wedle zamierzeń, Pinglu ma przyczynić się do wzmocnienia ekonomicznego południowo-zachodnich Chin, a w szczególności Regionu Autonomicznego Guangxi – Zhuang i jego stolicy Nanningu.

Planowana przepustowość Kanału Pinglu - ponad 65 mln ton w jedną stronę - jest kilkakrotnie większa niż wydolność lokalnych linii kolejowych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu znaczenia portów nad Zatoką Tonkińską. Już obecnie terminal przeładunkowy w Qinzhou jest zaliczany przez logistyczną firmę konsultingową Lloyd do 100 największych na świecie.

Jak twierdzą chińskie media, konstrukcja będzie największym nowym tego typu przedsięwzięciem w Państwie Środka od czasu budowy Wielkiego Kanału między Hangzhou a Pekinem ponad 1400 lat temu. Ostatnie podobnej skali prace podjęto podczas renowacji tegoż samego Wielkiego Kanału za Dynastii Ming 500 lat temu.

Kosztorys budowy kanału opiewa na 72,73 mld juanów, czyli ponad 10 mld dolarów

Kanał, którego budowę zatwierdzono w 2018 r., ma mieć 134,2 km długości oraz trzy śluzy. Kosztorys opiewa na 72,73 mld juanów, czyli ponad 10 mld dolarów. Kanał będzie miał 6,3 – 6,5 metra głębokości i od 80 do 130 metrów szerokości. Część przebiegu będzie powiązana z istniejącymi rzekami. Droga wodna ma umożliwić szybszy i tańszy transport dóbr z południowo-zachodnich prowincji Chin: Yunnanu, Syczuanu i Guangxi. Wedle szacunków trasa do portów ulegnie skróceniu o ok. 560 km.

Kanałem będą mogły się przemieszczać jednostki o tonażu 5000 ton, zaś planowana całościowa przepustowość będzie wynosić 65 milionów ton rocznie w jedną stronę. Wedle władz regionu umożliwi to oszczędności na transporcie w kwocie ponad 700 mln dolarów rocznie. Inwestycja ma być gotowa do końca 2026 r. Ze względu na konieczność pokonania ponad dwudziestokilometrowego odcinka działu wodnego w wysokich górach, budowa kanału stanowi spore wyzwanie inżynieryjne.

Kanał Pinglu ma przyczynić się do wzmocnienia ekonomicznego południowo-zachodnich Chin

Wedle zamierzeń, Pinglu ma przyczynić się do wzmocnienia ekonomicznego południowo-zachodnich Chin, a w szczególności Regionu Autonomicznego Guangxi – Zhuang i jego stolicy Nanningu. Rzeka Yu Jiang, od której rozpoczynać się będzie kanał, jest częścią systemu wodnego Rzeki Perłowej, docierającej do Kantonu i Hongkongu. Ten system jest dostępny dla transportu wodnego na większości swojej długości. Tym samym Nanning ma szansę stać się lokalnym hubem transportowym.

Oprócz rozwoju lokalnego celem projektu jest wzmocnienie handlu Chin z Azją Południowo–Wschodnią. Skrócenie szlaków transportowych i udostępnienie wydajnej infrastruktury pozwoli zintensyfikować wymianę z regionem, a jednocześnie umożliwi zwiększenie niezależności ChRL w przypadku ewentualnych perturbacji w relacjach z Zachodem. Porty Zatoki Tonkijskiej są znacznie oddalone od Cieśniny Tajwańskiej, w której utrzymuje się duże napięcie.

Budowa inwestycji na taką skalę niesie za sobą zagrożenia ekologiczne

Oczywiście budowa inwestycji na taką skalę niesie za sobą zagrożenia ekologiczne. Największym wyzwaniem jest zużycie wody z jednego z głównych dopływów Rzeki Perłowej, co w wypadku suszy może negatywnie odbić się na Kantonie i innych miastach delty Rzeki Perłowej. W zamyśle projektantów umiejscowienie początku kanału w górnej części zbiornika wodnego Xijin ma umożliwić wykorzystanie tego zalewu do bilansowania stanu wody w dolnym biegu rzeki, tym samym niwelując potencjalny negatywny wpływ kanału.

Tego typu inwestycja oczywiście wywołuje skojarzenia z tzw. projektami prestiżowymi, które władze poszczególnych krajów finansują wbrew logice ekonomicznej. W kontekście Chin tego typu oskarżenia pojawiają się dosyć często. Choć w tym wypadku element prestiżu bez wątpienia jest obecny, to sama idea Kanału Pinglu nie jest nowa. Już założyciel Republiki Chińskiej Sun Jat Sen ponad 100 lat temu sugerował jego budowę. Wojny pierwszej połowy XX wieku, brak środków finansowych w kolejnych dekadach oraz wyzwania techniczne związane z koniecznością przebicia działu wodnego blokowały wykonanie inwestycji pomimo wielokrotnie powtarzanych studiów wykonalności. Na przeszkodzie stawały też interesy Kantonu, który może stracić na realizacji projektu.

