To będzie trudny rok dla biznesu z Chinami

Jeszcze kilka lat temu rozpoczęcie współpracy gospodarczej z Chinami było niemalże synonimem sukcesu. Stanowiło przede wszystkim szansę na dobry zarobek. Podczas pandemii COVID-19, zamknięcie się Państwa Środka na podróże biznesowe, wobec tarć geopolitycznych z USA i dalszego zacieśniania kontroli nad gospodarką przez KPCh, spowodowało, że rozpoczęcie biznesu z Chinami staje się coraz bardziej ryzykowne. Co przyniesie 2022 r. w handlu z Państwem Środka? Jak biznes powinien przygotować się do zmieniających się warunków?

W konsekwencji większość zasad, jak donosi BBC, jest dostosowywana do Pekinu. Te zmiany już odstraszyły ekspatów, którzy powracają do domu. Warto zaznaczyć, że w 2021 r. Hongkong opuściło szereg biznesmenów, w tym również założyciel jednej z czołowych giełd kryptowalut, Sam Bankman-Fried. Na nową siedzibę dla swojego biznesu obrał Wyspy Bahama.Kolejną strefą niepewności jest cały obszar regulacyjny. Chiny zacieśniają kontrolę nad rodzimymi i międzynarodowymi firmami. Wśród ostatnich regulacji znajduje się między innymi szereg przepisów ograniczających używanie algorytmów do targetowania reklamowego. Jak informowaliśmy w 2021 r. na chińskie big techy w ostatnich miesiącach spadła sieć regulacji uszczelniających kwestie zarządzania danymi użytkowników, co wpłynęło również na zagranicznych graczy w sektorze RTB. To właśnie zacieśnianie kontroli nad big techami i biznesem będzie zwiększało niepewność związaną z operowaniem na chińskim rynku. Chiński regulator dotyka również sektora gamingowego. Arbitralne ograniczanie czasu, którą młodzież może spędzić na grach komputerowych, negatywnie odbija się na sprzedaży i każe zastanawiać się, jakie mogą być kolejne kroki chińskiej administracji.

Regionalne problemy o globalnym wymiarze

Trwający od 2020 r. konflikt na linii Pekin-Canberra dobitnie pokazał, że Chiny mogą wykorzystywać dostęp do swojego rynku jako broń . Żądania Australii w sprawie niezależnego śledztwa dotyczącego pochodzenia wirusa i podnoszenie kwestii łamania praw człowieka i swobód demokratycznych w Sinciangu i Hongkongu doprowadziły do kryzysu. Po serii negocjacji i groźb, którym nie ulegali polityczni decydenci w Canberze, Pekin wprowadził ograniczenia w imporcie takich towarów jak węgiel, wino, jęczmień, homary i mięso.



Przypadek Litwy unaocznia, że wstawianie się za prawami człowieka czy rozwijanie relacji z Tajwanem może się przełożyć na głęboki kryzys nie tylko we współpracy politycznej, ale także gospodarczej z Pekinem. Wszelkie decyzje rządu, czy krytyka nieliberalnych praktyk może bezpośrednio przełożyć się na zakończenie współpracy handlowej dla obywateli danego państwa. Przykład naszego sąsiada wzbudził falę niepewności na poziomie unijnym.

Zacznijmy od Polski

W przypadku Polski wymianę handlową z Państwem Środka charakteryzuje od wielu lat wysoki ujemny bilans handlowy. Od lat Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Ambasada RP w Pekinie, a także inne instytucje takie jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa starały się promować polskie produkty i przeciwdziałać rosnącemu deficytowi. Z niewielkim skutkiem.



Trzeba przy tym odczarować handel produktami rolnymi. W całości polskiego eksportu wartość produktów na odcinku chińskim nie stanowi nawet jednego procenta. Na podstawie danych KOWR-u i własnych obliczeń wynika, że w 2019 r. Chiny miały jedynie marginalny udział w całości polskiego eksportu, wyniósł on niecałe 0,66 proc. Ze względu na kolejne ograniczenia w imporcie wieprzowiny, a także w związku z występującą okresowo ptasią grypą, nie wydaje się, aby sytuacja miała się zmienić w przyszłości.

Wnioski

W świetle zachodzących zmian regulacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na analizy projektów reform w poszczególnych branżach, w tym na przepisy dotyczące big techów. Ponadto utrudnienia we wjeździe do Chin mogą przeciągnąć się na cały 2022 r. W chińskim świecie, w którym priorytetem jest budowanie i podtrzymywanie osobistych relacji, sytuacja ta negatywnie wpłynie na powodzenie biznesu. Weryfikacja kontrahenta wciąż pozostaje centralnym zadaniem w Chinach, gdzie nierzadko problemem jest wyegzekwowanie umów i jakości towarów od dostawcy. Kluczowe jest także obserwowanie zmieniających się cen produktów i transportu. Lista problemów wspomnianych w powyższym artykule nie jest wyczerpująca. Natomiast należy wziąć pod uwagę możliwość eskalacji konfliktu politycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który mógłby przełożyć się na wyniki handlowe i możliwości nawiązywania nowych kontaktów gospodarczych także dla podmiotów z Polski.

Dla międzynarodowych korporacji i inwestorów 2022 r. będzie również stał pod znakiem dostosowania działalności gospodarczej do standardów ESG , czyli środowiskowej i społecznej odpowiedzialność biznesu oraz ładu korporacyjnego. Inwestorzy będą coraz chętniej sprawdzać raportu niefinansowe dotyczące działalności przedsiębiorstw. O atrakcyjności spółek nie będzie decydować jedynie zysk, ale także coraz częściej dostosowanie do standardów ESG.Import tanich produktów wykonywanych w nieetyczny sposób lub z rażącym nieprzestrzeganiem wymogów środowiskowych będzie negatywnie odbijał się na raportach. Sprowadzając produkty z Chin trzeba wziąć pod uwagę rodzaj źródeł energetycznych, sposób produkcji, bilansowanie śladu węglowego, itp. Chiny póki co nie przodują w przestrzeganiu standardów ESG.Dodatkowo w kontekście obecnej polityki unijnej, a także umowy o inwestycjach UE-Chiny, która na razie znajduje się w fazie zamrożenia z powodów gospodarczo-politycznych, istotne będzie dbanie o pochodzenie produktów. Importowanie tanich produktów z obozów przymusowej pracy, jak choćby z Sinciangu, będzie prawdopodobnie ograniczane na poziomie UE, nie tylko na odcinku chińskim. Amerykańska ustawa zakazująca importu z Sinciangu wejdzie w życie już w czerwcu.Drastycznie rosnące ceny frachtu morskiego i transportu kolejowego, a także długi czas dostaw proporcjonalnie przekładają się na ceny produktów i atrakcyjność ich sprowadzania z Państwa Środka. Problemy na granicach, przestoje, niska dostępność kontenerów i remonty znacząco wydłużyły transport z Chin w 2021 r. Wyzwaniem jest nie tylko niewystarczająca infrastruktura w Małaszewiczach, ale także postoje na granicach chińsko-kazachskiej i kazachsko-rosyjskiej.Do Chin od lat eksportujemy kilkunastokrotnie mniej niż importujemy. A głównym naszym produktem eksportowym od lat jest miedź, którą handluje KGHM Polska Miedź m.in. dzięki współpracy z partnerem Minmetals Corporation.Co prawda trzeba również zauważyć, że część polskich produktów trafia do Państwa Środka okrężną drogą. Część produkowanego w Polsce sprzętu i akcesoriów motoryzacyjnych trafia do Chin za pośrednictwem Niemiec, czyli przez sprzedaż komponentów do aut do niemieckich fabryk.