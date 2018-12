To była ważna noc dla Wielkiej Brytanii. Unia gra macho

BrexitBrief#18: Theresa May uniknęła usunięcia ze stanowiska, ale klincz w brytyjskim parlamencie trwa. Zapowiadane na 11 grudnia głosowanie umowy brexitu w Izbie Gmin – konieczne do ratyfikacji porozumienia – zostało w ostatniej chwili przesunięte na „do 21 stycznia”, ponieważ premier May uważa, że nie jest w tej chwili w stanie go wygrać. Rozmowa z przywódcami EU27 nie pomogła. Mimo apeli brytyjskiej premier w opublikowanych w nocy z czwartku na piątek konkluzjach Unia Europejska jednoznacznie stwierdziła, że nie będzie ponownych negocjacji wypracowanego traktatu.

Jedna trzecia Partii Konserwatywnej chce odejścia May

O odsunięciu kluczowego głosowania mieli – według źródeł BuzzFeed – dowiedzieć się pierwsi przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Z oboma May rozmawiała telefonicznie w niedzielę, po czym twitterowe konto Donalda Tuska poinformowało, że „przed premier May ważny tydzień”.

Czas na parlamentarne wotum nieufności?

Theresa May przybyła do Brukseli w dobrym nastroju

Jaka przyszłość Brexitu? Opcja domyślna: Jeśli rząd nie zgłosi chęci wycofania wniosku o brexit lub przedłużenia negocjacji 29 marca 2019 roku UK wystąpi z UE bez umowy. Parlamentarne wotum nieufności/przyspieszone wybory: Brytyjski Parlament może zgłosić wniosek o wyraźnie wotum nieufności wobec premier May. Do jego przegłosowania potrzeba zwykłej większości. Ewentualna przegrana rządu May spowoduje jej automatyczne odsunięcie od władzy i da parlamentowi 14 dni na powołanie nowego rządu, a dokładnie na przegłosowanie wotum zaufania wobec innego premiera zwykłą większością. Po 14 dniach bez premiera rozpisane zostaną przyspieszone wybory. UK najprawdopodobniej poprosi o przedłużenie negocjacji. Lobbing w sprawie modelu norweskiego i People’s Vote: Gdy mimo starań w Brukseli ustępstwa UE nie będą wystarczające, parlament może próbować zgłaszać poprawki do wniosku o przyjęcie umowy, które zmuszą rząd do zmiany kursu. Coraz więcej mówi się o modelu norweskim plus, czyli członkostwie we wspólnym rynku i jakiejś formie unii celnej. Rośnie także po obu stronach Izby Gmin poparcie dla drugiego referendum. Tydzień przed głosowaniem brexitu People’s Vote dostarczyło też na Downing Street petycję o drugie referendum podpisaną przez obywateli. Przedłużenie artykułu 50 lub wycofanie wniosku o brexit: Zgodnie z art 50 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wielka Brytania ma jednorazowo prawo do przedłużenia negocjacji za zgodą 27 państw członkowskich. Po decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE UK ma także prawo jednostronnie wycofać pismo z prośba o uruchomienie procesu brexitu. Choć UE może podejść do tej prośby mało entuzjastycznie, zapewne uzna ją za lepszą niż no deal. Ewentualne wydłużenie artykułu 50 może się zbiec w czasie z wyborami do Parlamentu Europejskiego i decyzjami co do obsadzenia nowej Komisji Europejskiej. Jak bardzo więc opóźnił by się brexit trudno powiedzieć.

Za „mgliste i nieprecyzyjne” uznał Jean-Claude Juncker wyjaśnienia Theresy May po trzech godzinach rozmów o brexicie w gronie 27 liderów państw i rządów w pierwszy dzień szczytu Rady Europejskiej. Brexit pierowtnie miał nie znajdować się na agendzie spotkania, jednak Theresa May zwróciła się do liderów UE z prośbą o pomoc w przekonaniu brytyjskich posłów do ratyfikacji umowy, a szczególnie w „zmianie percepcji backstopu jako pułapki zastawionej przez UE na Wielką Brytanię”.W konkluzjach szczytu zabrakło jednak odniesienia do wniosku Wielkiej Brytanii o „prawnie umocowane” gwarancje, że z backstopu – mechanizmu chroniącego otwartą granice między Republika Irlandii a Irlandią Północną na wypadek braku umowy o nowych relacjach – Wielka Brytania będzie mogła się wycofać lub, że będzie on ograniczony czasowo. Unia podkreśla jedynie, że backstop – jeśli zostanie użyty – będzie obowiązywać tymczasowo, do momentu zastąpienia przez nowe porozumienie, jeśli zostanie ono wypracowane. UE jest także „zdeterminowana by działać szybko i do 31.12 wypracować alternatywne ustalenia, tak żeby backstop nie wszedł w życie”.W ostatecznej wersji nie pojawił się też zapis, że UE jest gotowa formalnie rozważać dalsze gwarancje dla Wielkiej Brytanii. Taki podpunkt znajdował się w roboczej wersji tekstu. Spotkał się jednak ze zdecydowanemu sprzeciwem Republiki Irlandii.Jean-Claude Juncker poinformował przy okazji, że 19 grudnia Komisja Europejska opublikuje kolejne dokumenty „przydatne” na wypadek, gdyby UK i UE nie ratyfikowały umowy na czas i doszło do brexitu bez porozumienia.Przed spotkaniem z liderami UE Theresa May przyznała, że nie spodziewała się „szybkiego przełomu”. Nieoficjalnie mówi się, że Unia Europejska może w styczniu zwołać jeszcze jeden nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej poświęcony wyłącznie brexitowi.Gwałtowane apele May były efektem otwartego buntu jej własnej partii. Dzień przed wyjazdem na szczyt Rady Europejskiej brytyjska premier wygrała partyjne głosowanie nad wotum nieufności. O tym, że będzie musiała bronić przywództwa w partii Theresa May dowiedziała się 24 godziny wcześniej po powrocie ze wstępnych spotkań z europejskimi przywódcami w Hadze, Berlinie i Brukseli. Opinię publiczną o zebraniu 48 pism koniecznych do organizacji głosowania poinformował w środę rano Graham Brady, przewodniczący Komitetu 1922 zrzeszającego szeregowych posłów Partii Konserwatywnej.Bezpośrednią przyczyną poddania May próbie wotum zaufania było ogłoszone w poniedziałek odsunięcie głosowania Izby Gmin nad umową brexitu. Decyzja miała zapaść dzień wcześniej po ustaleniu, że ponad 100 konserwatystów zagłosuje przeciw, a opozycja może skorzystać z sytuacji, żeby zgłosić wniosek o parlamentarne wotum nieufności wobec premier.Przed głosowaniem, które odbyło się wieczorem w historycznej sali posiedzeń parlamentarnych komisji Pałacu Westminsterskiego, May przedstawiła raz jeszcze argumenty za umową z UE. Powtórzyła, że realizuje wolę wyborców wyrażoną w referendum, jednocześnie chroniąc gospodarkę i miejsca pracy. Zapewniła też, że będzie starać się o wzmocnienie „prawnych i politycznych” gwarancji ze strony UE dotyczących backstopu. Przemawiając na Downing Street, May ostrzegła, że zmiana lidera doprowadzi do przedłużenia negocjacji z UE i w konsekwencji do odsunięcia brexitu. Na zamkniętym dla mediów spotkaniu z posłami zasugerowała także, że nie będzie prowadzić Partii Konserwatywnej do następnych wyborów, planowanych na maj 2022 roku.Zwycięstwo było spodziewane, z uwagą jednak czekano na jego rozmiary. Ostatecznie 117 głosów przeciw premier i 200 za pozwoliło uniknąć nagłego usunięcia Theresy May ze stanowiska, ale unaoczniło skalę oporu wobec proponowanego przez nią porozumienia z UE. „Zagłębiamy się dalej w labirynt” – napisał na Twitterze lord Aschroft właściciel popularnego wśród partyjnego zaplecza portalu ConservativeHome. „May wygrywa pierwszy mecz 2:1. Rewanż w Brukseli zapewne doprowadzi do wyrównania. Potem mecz fazy play-off w domu przed wrogo nastawioną publicznością. Tylko tyle jest na razie pewne.” – podsumował redaktor Financial Times Lionel Barber.Polska chce na unijnym szczycie starała się łagodzić stanowiska i sugerować jak najbardziej kreatywne rozwiązania ws. brexitu. W Brukseli poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki.Pewne wydaje się także, że wraz z odparciem ataku ultrabrexitowców oddala się też opcja wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia. Przeciwników no deal szczególnie ucieszyła też wiadomość, że Trybunał Sprawiedliwości UE przychylił się w poniedziałek do opinii swojego głównego doradcy i zdecydował, że Wielka Brytania ma prawo wycofać wniosek o uruchomienie procesu brexitu bez zgody pozostałych państw UE, o ile spełni wymagania własnej konstytucji. Sprzeciw wobec wystąpienia bez porozumienia to według nieformalnych wyliczeń jedyna opcja ciesząca się większością w parlamencie.Przemawiając po ogłoszeniu wyników głosowania wotum nieufności premier powiedziała „politycy wszystkich stron muszą się teraz zjednoczyć w działaniu w obronie interesu narodowego". To kolejny apel do posłów opozycji o poparcie w obliczu przekonania, że nie zdoła przywieźć z UE takiego porozumienia, które usatysfakcjonowałby jej partię. Nic nie wskazuje jednak, żeby nastawienie większości Izby Gmin znacząco się zmieniło.May nie może liczyć na koalicyjnego partnera DUP, który domaga się usunięcia z umowy brexitu zapisów w jakikolwiek sposób różnicujących status Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii. W sojuszu z DUP ultrabrexitowe przywództwo konserwatywnej frakcji European Research Group tuż po głosowaniu wotum oświadczyło: „nie możemy poprzeć i nie poprzemy katastrofalnej umowy o wystąpieniu z UE, którą wynegocjowała premier.”O podanie się do dymisji zaapelował do May wprost szef ERG Jacob Rees-Mogg. Apel ten poparł też były minister brexitu Dominic Raab, typowany na kandydata ultrabrexitowców do zastąpienia May. Zwracając uwagę na problemy w Izbie Gmin, austriacki kanclerz Sebastian Kurz podsumował: „Wielu euroesceptyków nie używa racjonalnych argumentów, chcielibyśmy pomóc, ale jak?” Komentatorzy chętnie porównują obecną sytuację do końca premierostwa Margaret Thatcher, która również obroniła się przed wotum nieufności, ale niedługo później musiała odejść pod polityczną presją.Opozycja także deklaruje głosowanie przeciwko umowie May, domagając się permanentnego członkostwa w unii celnej i „bliskich związków ze wspólnym rynkiem”. Mniejsze partie – Szkocka Partia Narodowa, walijska Plaid Cymru i Partia Zielonych – domagają się od oficjalnej opozycji zgłoszenia parlamentarnego wotum nieufności wobec Theresy May jeszcze przed świętami.Partia Pracy tłumaczy jednak, że zrobi to, gdy będzie pewna sukcesu. Póki co zarówno DUP, jak i znaczna większość ERG deklaruje, że o ile na pewno zagłosuje przeciwko umowie brexitu przygotowanej przez May, to w ewentualnym parlamentarnym wotum nieufności poprze premier, ponieważ nie chce przejęcia władzy przez Jeremiego Corbyna. Co ostatecznie zrobi jednak DUP nie jest pewne. Portal Huffington Post ujawnił w czwartek wieczorem, że trwają rozmowy „wysokiego szczebla” między Labour a DUP na temat ustalenia „wspólnych tematów”. DUP już wcześniej ostrzegało, że „nie boi się wyborów.”Opublikowany w czwartek harmonogram obrad Izby Gmin sugeruje, że parlamentarne głosowanie umowy brexitu odbędzie się po świątecznej przerwie w obradach, która planowano kończy się 7 stycznia. Rząd zadeklarował, że do głosowania dojdzie nie później niż 21 stycznia. Ostateczna data zależy – według deklaracji rządowych – od terminarza rozmów z UE. Izba Gmin kończy tę sesję posiedzeń w czwartek, 20 grudnia. Według piatkowego the Sun głosowanie jest wstępnie planowane na 14 stycznia 2019.