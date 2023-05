To historyczna chwila. Osamotniona w sporze Armenia rezygnuje z walki o Górny Karabach

Prezydent Rosji Władimir Putin w minionym tygodniu zaprosił do Moskwy na rozmowy pokojowe w sprawie spornego Górnego Karabachu premiera Armenii Nikola Paszyniana i prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa. Ich efektem jest szansa na traktat pokojowy pomiędzy obu krajami.

Rozmowy w Rosji pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem przyniosły kruchy pokój w sprawie spornego Górnego Karabachu.

W rozwiązanie tego sporu nikt nie chciał się na poważnie zaangażować, skorzystał na tym Władimir Putin.

Turcja także skorzysta na zakończeniu tego długoletniego konfliktu militarnego.

Spór o Górny Karabach trwa od chwili rozpadu Związku Radzieckiego, kiedy Armenia i Azerbejdżan uzyskały niepodległość. Konflikt zbrojny pomiędzy tymi krajami wybuchł w 1992 roku. Wtedy to Armenia wysłała swoje wojska w rejon Górnego Karabachu, terytorium azerskiego zamieszkanego w większości przez Ormian. Dwa lata później wspierana przez Rosję Armenia zajęła ten teren i doprowadziła do stworzenia quasi-państwa, które nie zostało jednak uznane na arenie międzynarodowej.

Przez kolejne lata trwały z większym lub słabszym nasileniem działania zbrojne pomiędzy wojskami obu zwaśnionych krajów, jednak status quo było formalnie utrzymywane. Z czasem jednak przewaga militarna była po stronie Azerbejdżanu, który wyrósł na lokalnego tygrysa gospodarczego i politycznego.

Wszystko za sprawą bogatych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, które przyczyniały się do tworzenia bogactwa. Przez wiele lat obowiązywał prosty podział, Armenia była wspierana przez Rosję, a Azerbejdżan przez Turcję. Sytuacja jednak bardzo zmieniła się, gdy wybuchł konflikt w Syrii i dwaj promotorzy zaczęli ze sobą współpracować.

Czym jest samotność i brak sojuszy międzynarodowych w polityce, pokazały dobitnie ostanie miesiące, gdy wojska rosyjskie dokonały agresji na Ukrainę. Choć Armenia i Azerbejdżan zachowały w tej kwestii neutralność, to wydaje się, że Baku ma teraz dużo więcej argumentów po swojej stronie.

Azerbejdżan zdobył pieniądze dzięki eksportowi ropy i gazu i zbudował silną armię

Nałożenie sankcji przez Unię Europejską na handel ropą naftową i paliwową pochodzącą od rosyjskich dostawców spowodowało, że Azerbejdżan stał się ważnym graczem w globalnej układance zaopatrzenia w węglowodory. W minionym roku stolicę tego kraju odwiedziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, aby podpisać porozumienie w sprawie dostaw gazu. Kilka państw unijnych, w tym zwłaszcza Grecja i Bułgaria, ale także Włochy mają długoterminowe kontrakty gazowe.

W dobie sankcji nie jest ważne to, że państwowy koncern paliwowo-gazowy SOCAR prowadzi w Turcji rafinerie, w których przerabia rosyjski surowiec, a paliwa sprzedaje na rynku lokalnych lub eksportuje do Europy. W pierwszym kwartale tego roku gwałtownie wzrosła sprzedaż azerskiego gazu i ropy i wiele wskazuje na to, że jest to surowiec pochodzenia rosyjskiego.

Ledwie dwa tygodnie temu Rosja i Iran podpisały porozumienie w sprawie kaspijskiego szlaku kolejowego. Jego założeniem jest połączenie istniejących systemów transportu kolejowego w obu krajach w celu zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej. Problem tylko w tym, że brakuje 154 kilometrów torów, aby wszystko można było spiąć. Ten odcinek zbudują w Azerbejdżanie rosyjskie firmy .

Na tym tle Armenia zaczęła poszukiwać sojuszników dla swojej sprawy w Unii Europejskiej, która zaofiarowała ze swej strony przyjazne pośrednictwo i miejsce do rozmów w Brukseli pomiędzy obu zwaśnionymi krajami, ale tylko tyle. Co prawda do sprawy włączyły się też Stany Zjednoczone, sekretarz stanu USA Antony Blinken zaprosił premiera Armenii i prezydenta Azerbejdżanu do Waszyngtona na pokojową wymianę zdań, ale zabrakło konkretów, zaangażowania i skończyło się jak zwykle podpisaniem protokołu rozbieżności.

W 2020 roku Azerbejdżan podjął skuteczną akcję militarną i zajął znaczną część Górnego Karabachu. Podczas jesiennych walk, które trwały 44 dni, zginęło ponad 6500 osób i dopiero rosyjska mediacja doprowadziła do zakończenia walk. Rozmieszczone zostały rosyjskie oddziały rozjemcze, które miały zapewnić korytarz humanitarny pomiędzy enklawą zamieszkałą przez Ormian a Armenią.

Po wybuchu wojny na Ukrainie liczebność żołnierzy rosyjskiego kontyngentu zmalała, co wykorzystali Azerowie i ponowili ataki. Znów były ofiary. Jednak to pokazało, że determinacja do rozwiązania militarnego tego sporu jest coraz większa.

Premier Armenii zgodził się na to, że to Rosja będzie rozjemcą w sporze o Górny Karabach

Premier Armenii zgodził się w minionym tygodniu na przeprowadzenie trójstronnych rozmów w Moskwie z udziałem prezydenta Rosji Władimira Putina. Nie mając wielkich szans na uzyskanie poparcia dla swoich racji, pod naporem perswazji i argumentów siłowych, praktycznie skapitulował i przekazał, że Armenia uznaje integralność terytorialną Azerbejdżanu, który obejmuje Górny Karabach, ale pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa żyjącej tam ludności ormiańskiej.

W odpowiedzi na te słowa prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew oświadczył: - Nie mamy żadnych roszczeń terytorialnych wobec Armenii. Biorąc pod uwagę, że Armenia uznała Karabach za część Azerbejdżanu oba kraje mają możliwość osiągnąć porozumienie pokojowe.

Kiedy i gdzie będą prowadzone negocjacje w sprawie pokoju, nie podano, ale do jego zawarcia jest jeszcze długa droga i wydaje się, że nie wszyscy Ormianie przyjmą to rozwiązanie jako swoje. Prowokacje zbrojne z obu stron nadal są możliwe. Jednak deklaracja polityczna pozostanie. Armenia nie ma roszczeń i nie ma także sił, aby udowadniać światu, że może być inaczej.

Do podpisania traktatu jest jeszcze długa droga, nie wykluczone są także zbrojne potyczki

Jeśli uda się otworzyć granice, które są zamknięte pomiędzy obu krajami od 30 lat, emocje zaczną powoli opadać. Armenia zyska na imporcie surowców i wymianie gospodarczej. Być może to także zapoczątkuje trudne zbliżenie z innym sąsiadem - Turcją. Tam przecież także żyje społeczność ormiańska, która nie może odwiedzać swoich bliskich.

Władimir Putin osiągnął mały sukces, ale otwarte pozostaje pytanie, na ile będzie on trwały.