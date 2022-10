O głównych wyzwaniach, przed jakimi stoi Europa w konsekwencji inwazji na Ukrainę mówi w rozmowie z WNP.PL czeski eurodeputowany z partii ODS Alexandr Vondra. Nasz rozmówca to w były czeski minister spraw zagranicznych, minister obronny i wicepremier.

Pełnoskalowa inwazja na Ukrainę była zaskoczeniem także dla czeskich polityków.

To jest moment, żeby się zmobilizować: Polacy, Czesi i cały Zachód, w tym Europa i Ameryka muszą wiedzieć, że pozostawienie Ukrainy samej byłoby zaproszeniem do dalszych działań Rosji w Europie – ostrzega Vondra.

Zdaniem czeskiego eurodeputowanego Europa nie może walczyć na dwóch frontach – z jednej strony ze skutkami klimatycznymi, a z drugiej strony z Rosją. Pozbawiona sojuszników w pierwszej kwestii powinna skupić się na drugiej. - - Myślę, że powinniśmy zacząć od zablokowania radykalnych rozwiązań wynikających z Zielonego Ładu, między innymi dotyczących handlu emisjami - mówi Vondra.



Czechy są dobrym przykładem zmiany stanowiska politycznego wobec Rosji. Na ile trwała jest ta zmiana w Czechach?

- Zmieniliśmy rząd, tak więc to jest naturalne, że gabinet ODS zgodnie ze swoją linią polityczną ma określony stosunek do Rosji i to jest podstawowy czynni zmiany. Kolejną kwestią zasadniczą jest to, że inwazja Putina na Ukrainę zmieniła wszystko, nie tylko w Europie, ale również w skali globalnej.

Przez trzydzieści lat żyliśmy w dobrostanie związanym z gospodarką wolnorynkową, w której wszyscy rządzący prowadzili relatywnie zgodną politykę opartą na współpracy. Oczywiście dochodziło do konfliktów i sporów, ale nie przybierały one takiej skali, jak obecnie.

Europa Środkowa zdawała sobie sprawę z zagrożeń, które niosły ze sobą wojny w Gruzji w 2008 roku czy aneksja Krymu przez Rosję w 2014 roku. Zachód pozostawał jednak milczący, czego dowodem mogą być ówczesne skromne sankcje nałożone na Rosję, które stanowiły jedynie alibi, które miało świadczyć o tym, że Europa działa, jednakże te działania nie stanowiły poważnego zagrożenia dla reżimu Putina.

Pozostawienie Ukrainy samej byłoby zaproszeniem do dalszych działań Rosji w Europie

Ta pełnoskalowa, niesprowokowana inwazja na Ukrainę stanowiła zaskoczenie również dla mnie. Brałem pod uwagę, że Putin będzie chciał anektować Donbas, jednakże nie spodziewałem się ataku na Kijów.

To jest moment, żeby się zmobilizować: Polacy, Czesi i cały Zachód, w tym Europa i Ameryka muszą wiedzieć, że pozostawienie Ukrainy samej jest zaproszeniem do dalszych działań Rosji w Europie.

Europa Środkowa, kraje takie jak Polska czy Czechy, mają nadal żywą pamięć agresywnej, imperialnej polityki Związku Radzieckiego (którego Rosja jest prawną sukcesorką). Społeczeństwa Europy Zachodniej, które żyją w pokoju od ponad czterech dekad, nie są w stanie zrozumieć obecnych działań Rosji.

Jak widzi pan jedność Zachodu wobec Rosji w dłuższej perspektywie? Możemy stwierdzić, że głos państw Europy Środkowo-wschodniej w końcu wybrzmiał na Zachodzie? Jaka czeka nas przyszłość, również w kontekście integracji państw regionu?

– Przyszłość nie zapowiada się dobrze. Po pierwsze Niemcy popełnili zasadniczy błąd, uzależniając swój rynek od dostaw surowców z Rosji, budując swoją odporność energetyczną w oparciu o rosyjski gaz.

Nasze demokracje znajdują się w trudnym położeniu, ponieważ musimy wytłumaczyć naszym społeczeństwom, że sytuacja na rynku energii idzie w złym kierunku i stanowi to duże wyzwanie dla polityków, któremu nie mogą sprostać w perspektywie krótkoterminowej. Politycy muszą wprowadzać rozwiązania systemowe.

W tym względzie trzeba przede wszystkim wpłynąć na Niemcy, które przewodzą polityce energetycznej. Radykalna polityka klimatyczna UE, za którą stał jeszcze Frans Timmermans, stanowiła pewną iluzję. Europa powinna, w obszarze energetycznym, skupić się na przeciwdziałaniu Rosji, co jednocześnie wiąże się z rozluźnieniem dyscypliny klimatycznej. Europa nie może walczyć na dwóch frontach – z jednej strony ze skutkami klimatycznymi, a z drugiej strony z Rosją. Wszystkie wysiłki powinny pójść na rzecz walki z Rosją. Ponadto nie mamy partnerów do walki ze zmianami klimatu, Rosja i Chiny nas nie wspierają w tym względzie, nawet Stany Zjednoczone się wyłamują ze współpracy z Europą.

Problem polega również na tym, że politycy europejscy nie znajdują żadnych rozwiązań, by zaspokoić aktualne potrzeby społeczeństw, co może powodować wiele napięć. Dużą rolę do odegrania mają państwa Europy Środkowo-wschodniej, w tym Czechy i Polska, w celu uświadomienia Niemcom nowej rzeczywistości, bez taniego rosyjskiego gazu.

Obecność Amerykanów w Europie jest zasadnicza dla naszego bezpieczeństwa. Państwa europejskie są zbyt słabe, żeby o nie zadbać.

- Z naszej perspektywy nadal zasadnicze znaczenie ma zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. Niemcy są za słabe, nie tylko w kwestii uzbrojenia, ale również morale społeczeństwa, które nie jest gotowe do wojny, tak jak to ma miejsce w przypadku Ukrainy, gdzie większość społeczeństwa jest zmotywowana. Z kolei Francja stara się balansować w polityce i w społeczeństwie nadal istnieje pewne pragnienie doprowadzenia do porozumienia z Rosją.

Jedynym rozwiązaniem jest pełne zwycięstwo Ukrainy w wojnie i odzyskanie wszystkich swoich terytoriów, które będzie tylko możliwe, jeśli armia w tym państwie będzie otrzymywać dostawy broni od Zachodu.

Wracając do kwestii energetycznych, czy biorąc pod uwagę to, co pan powiedział, że cele klimatyczne powinny zejść na drugi plan, Unia Europejska powinna się reindustrializować, czy jest jakieś inne rozwiązanie tej złożonej i trudnej sytuacji gospodarczej w Europie?

- Myślę, że powinniśmy zacząć od zablokowania radykalnych rozwiązań wynikających z Zielonego Ładu, między innymi dotyczących handlu emisjami. Powinniśmy ograniczyć ceny energii, bo są znacznie za wysokie oraz wypracowywać takie rozwiązania, które będą wprowadzać rekompensaty dla gospodarstw domowych oraz przemysłu wysokoenergetycznego. Nie wydaje mi się, żeby przyszłością Europy była reindustrializacja.

Europa nie może zamienić się w park narodowy. Potrzebne jej są własne innowacyjne technologie

Z kolei należy pamiętać również, że istnieją w Europie opinie zielonych fanatyków, którzy chcieliby z kontynentu zrobić jeden wielki park narodowy, ale to nie jest sposób, żeby konkurować w globalnym świecie. Europa nie może przekształcić się w wielkie spa, gdzie inni będą rozbić swoje interesy.

Europa była zawsze miejscem innowacji technologicznych, które wyznaczały światowe trendy. Nasze gospodarki powinny się nastawiać na innowacyjne technologie budowania magazynów energii, baterii czy technologii wodorowych, a nie jedynie korzystanie z gotowych rozwiązań z zakresu OZE.

