To koniec grupy G20, jaką znamy. Oto najwięksi przegrani ostatniego szczytu

Szczyt państw G20, zakończony 10 września, był niewątpliwym sukcesem Indii, które go gościły. Zmiękczono niestety krytykę wobec Rosji za inwazję na Ukrainę i położono nacisk na wzrost roli krajów Globalnego Południa na arenie międzynarodowej.

We wspólnej deklaracji państw G20, po zakończonym w niedzielę, 10 września, szczycie, zabrakło bezpośredniego potępienia Rosji za inwazję na Ukrainę, jak w zeszłym roku. Państwa Globalnego Południa dążyły do "deukrainizacji" wydarzenia i zrównoważenia postulatów Zachodu, co im się udało.

Grupa G20 składa się z 19 najbogatszych albo odgrywających przynajmniej ważną rolę w swoim regionie państw oraz Unii Europejskiej. Do grupy G20 należą Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Rosja, Republika Południowej Afryki (RPA), Turcja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy oraz UE. Łącznie członkowie grupy są odpowiedzialni za 85 proc. światowego PKB.

Podczas ostatniego szczytu G20 - pod wpływem nacisku Indii - do wspomnianej grupy dołączyła także Unia Afrykańska (55 krajów), a co za tym idzie RPA przestało być jedynym krajem Afryki do niej należącym. Można zatem powiedzieć, że to koniec grupy G20, bo od teraz będzie to grupa G21.

Gospodarz zakończonego 10 września szczytu G20 - Indie - niewątpliwie wyrosły podczas wydarzenia na lidera Globalnego Południa i osiągnęły wszystko, co sobie zaplanowały. Udało im się włączyć Unię Afrykańską do G20, pokazały się na wydarzeniu jako mocarstwo, odbierając "część tortu" Zachodowi, ale zarazem się do niego zbliżyły.

Gorzej jest w przypadku Chin, ponieważ Xi Jinping nawet nie pojawił się na szczycie. Był to pierwszy raz, kiedy chiński przywódca nie wziął udziału w wydarzeniu. Spekuluje się, że chciał uniknąć trudnych pytań o wspieranie Rosji w jej działaniach przeciwko Ukrainie, ale także jest to wyraz pogarszających się relacji z Indiami, które były gospodarzem G20.

Chiny, UE, USA i Ukraina wielkimi przegranymi szczytu G20 w New Delhi

W przypadku UE, USA i Ukrainy też trudno mówić o sukcesie, ponieważ wspólna deklaracja nie potępiła rosyjskiej agresji, a sprawa wojny została zamieciona pod dywan - i Zachód musiał w tej kwestii ustąpić.

Państwa G20 zgodziły się jednak, że żaden kraj nie może odbierać terytorium innego kraju siłą, co ciekawe zgodziła się na to i Rosja, chociaż w praktyce robi coś zupełnie innego... Krajami, które za wszelką cenę starały się złagodzić stanowisko szczytu wobec ataku Rosji na Ukrainę, były nie tylko Indie, ale i Republika Południowej Afryki, Brazylia i Indonezja.

Prezydent Brazylii Ignacio Lula da Silva, który będzie organizował kolejny szczyt już grupy G21 w przyszłym roku w Brasilii, powiedział nawet indyjskim mediom, że jeżeli Putin przyleci na to wydarzenie, z pewnością nie pozwoli na jego aresztowanie.

W poniedziałek, 12 września, już jednak wycofał się ze swoich słów, tłumacząc, że nawet nie wie, czym jest Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, który wydał nakaz ścigania Putina. Na szczycie w Indiach zamiast niego pojawił się rosyjski szef dyplomacji Siergiej Ławrow.

Korytarz gospodarczy Zachód-Globalne Południe jako alternatywa dla inicjatywy chińskiej?

Ważnym postanowieniem G20 w New Delhi jest powołanie do życia inicjatywy korytarza gospodarczego Indie-Bliski Wschód. USA, Indie i Arabia Saudyjska ogłosiły, że chcą budować porty i kolej łączące Bliski Wschód, Południową Azję z Europą i Stanami Zjednoczonymi, co prezydent USA Joe Biden nazwał ważnym dokonaniem.

Należy tę inicjatywę odczytywać jako wyraz zbliżenia Zachodu, Bliskiego Wschodu i Azji, a także projekt konkurencyjny wobec chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku (nazywanej nowym Jedwabnym Szlakiem), której celem jest budowanie chińskiej dominacji gospodarczej w innych krajach, a z której właśnie postanowiły wystąpić Włochy.

Mimo deklaracji na szczycie nie padły na razie żadne konkrety dotyczące tego, jaki będzie koszt realizacji tego projektu, ani też nie podano żadnych ram czasowych, dotyczących jego wykonania.

Niestety na spotkaniu w New Delhi zabrakło konkretnych deklaracji, dotyczących światowej polityki klimatycznej, co zaledwie 3 miesiące przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju byłoby wskazane ze strony największych gospodarek świata.

Grupa G20 chce budować więcej OZE, ale nadal brak deklaracji dotyczących redukcji emisji

Państwa zadeklarowały jedynie, że zamierzają potroić moce odnawialne do 2030 roku i zaakceptowały wycofanie mocy węglowych, jednak nie padły konkretne cele dotyczące redukcji emisji. Kraje G20 nie przedstawiły także żadnego planu działania dotyczącego zwiększenia mocy OZE; podano jedynie, że roczny koszt transformacji wyniesie 4 bln dolarów.

Premier Indii Narendra Modi powołał również na szczycie Globalny Sojusz Biopaliw, którego celem ma być zwiększenie zużycia czystszych paliw. Prócz Indii sojusz założyły Brazylia i Stany Zjednoczone. Biopaliwa mają być produkowane z odpadów zwierzęcych i roślinnych oraz zredukować emisje.

Same Indie zamierzają być neutralne klimatycznie do 2070 roku i cały czas zwiększają udział biopaliw w swoim sektorze transportu. Francuski prezydent Emmanuel Macron określił klimatyczne ustalenia szczytu G20 jako niewystarczające.

Indie wyrastają na mocarstwo i mają apetyt na więcej

Sam Modi wykorzystał szczyt jako okazję do ofensywy dyplomatycznej, gdyż Indie starają się o miejsce stałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co potwierdziłoby ich rosnące znaczenie międzynarodowe.

Indyjski premier oficjalnie zamknął szczyt w niedzielę, 10 września, przekazując niejako pałeczkę przywódcy Brazylii Ignacio Lula da Silvie, który zorganizuje kolejny, ale zaproponował także spotkanie liderów grupy G20 online w listopadzie tego roku, otwierając możliwość uczestnictwa w nim Władimirowi Putinowi.

Należy pamiętać, że format G20 nie jest zobowiązującym spotkaniem, na którym przywódcy podejmują wiążące decyzje; służy raczej jako podglebie do negocjacji i rozmów między krajami.

W tym roku jednak zdecydowanie było widać przesuwającą się szalę na stronę krajów Globalnego Południa, a przede wszystkim Afryki, która została przyłączona do elitarnego klubu - mimo wielu problemów gospodarczych i rozwojowych. Z pewnością największy nacisk na rolę tych państw położony zostanie na spotkaniu za 2 lata, które odbędzie się w RPA.