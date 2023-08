Linia kolejowa Rail Baltica ma połączyć kraje bałtyckie z europejską siecią kolejową. 28 października 2014 r. przedstawiciele rządów państw bałtyckich podpisali w Rydze umowę powołującą spółkę RB Rail, która ma być odpowiedzialna za realizację inwestycji.

Rail Baltica ma być połączeniem kolejowym państw bałtyckich z pozostałą częścią Unii Europejskiej. Budowa trasy jednak się przedłuża.

Litwini jako jedyni już ułożyli część torów. Od granicy z Polską do Kowna.

Ta dwutorowa linia kolejowa ma być miejscem przewozu 15 milionów ton towarów rocznie. Ponadto mają po niej jeździć ekspresowe pociągi pasażerskie.

Spółka w równych częściach należy do litewskiej Rail Baltica Statyba, łotewskiej Eiropas Dzelzcela Linijas i Rail Baltic Estonia. W październiku 2015 roku została zakończona budowa pierwszego, 128-kilometrowego odcinka Rail Baltica: od granicy polsko-litewskiej do Kowna. Jeżdżą tamtędy też pociągi osobowe. Cała linia ma być dwutorowa - tak, by pociągi mogły bezkolizyjnie się mijać.

Sama budowa napotyka jednak wiele trudności. Jeszcze przed kilkunastoma laty projektodawcy linii musieli walczyć na argumenty z licznymi (szczególnie na Łotwie) lobbystami, próbującymi wykazać, że przyszłość kolei bałtyckich to nie związki z europejską siecią, lecz towarowe połączenia z Rosją.

Obecnie, w czasie agresji rosyjskiej na Ukrainie, już nikt nie próbuje wątpić w sens połączenia kolejowego z Europą Zachodnią. Obecnie połączenia kolejowe z Rosją są traktowane perspektywicznie jedynie jako wspomagające. Sama budowa nowego szlaku na Zachód jednak przeciąga się. Zakończenie wszystkich prac zostało przesunięte o cztery lata - z roku 2026 na 2030.

Rozdrobnienie inwestycji jako przyczyna opóźnień

Według estońskiego analityka ekonomicznego Raivo Vare, zajmującego się rynkiem kolejowym, błędem „pierworodnym” projektu jest to, że nie jest to inwestycja wspólna. Każdy kraj prowadzi ją oddzielnie. Stąd różne stadia zaawansowania. Bo nawet procedury związane z wykupem gruntów pod tory magistrali są w każdym kraju różne.

Ponadto każde państwo ma swoje priorytety i oczekiwania wobec Rail Baltica. Łotysze choćby ostatnio największy nacisk położyli na rozbudowę infrastruktury kolejowej w samej Rydze i wokół stolicy - łącznie z odnogą Rail Baltiki do największego w krajach bałtyckich międzynarodowego lotniska.

W 2020 roku ruszyły prace przy przebudowie dworca głównego w Rydze oraz stacji przy ryskim lotnisku, co może uczynić je najważniejszym portem lotniczym w regionie. Buduje się także nowe przeprawy przez Dźwinę. To wskazuje, że na Łotwie przede wszystkim myśli się o wykorzystaniu magistrali dla celów transportu osobowego.

Niebawem ma być jednak wyłoniony generalny wykonawca Rail Baltica na Łotwie. W 2021 roku ogłoszono przetarg na budowę 200 km nowej linii kolejowej. Prace mają potrwać do 2026 roku. Utrudnić budowę łotewskiego odcinka Rail Baltica mogą jednak ostatnie wielkie zmiany kadrowe w ministerstwie transportu oraz w dyrekcji kolei po niedawnych wyborach parlamentarnych.

Po stronie litewskiej oczekuje się, że w tym roku prace będą prowadzone w rejonie Jonawy, w kierunku na Kowno. W Jonawie ma powstać najdłuższy w krajach bałtyckich most kolejowy nad Wilią.

W porównaniu z Łotwą i Estonią Litwa jest najbardziej zaawansowana w układaniu torów. Pozostałe kraje bałtyckie nie położyły do tej pory ani kilometra szlaku... To zaawansowanie budowy na Litwie ma swoją prozaiczną przyczynę. W stolicy Litwy bowiem planowano, że nowa linia dojdzie od granicy z Polską tylko do Kowna - z odnogą do Wilna.

Dalej miałaby być rozbudowana co najwyżej stara sieć kolejowa, o szerszym, sowieckim jeszcze, rozstawie szyn. Tym sposobem Kowno stałoby się wielkim „portem przeładunkowym”. A litewskie koleje zarabiałyby na przeładunkach krocie, Kowno zaś stałoby się ważnym węzłem kolejowym, gdzie przecinałyby sią trasy Rail Baltiki i połączenie Kłajpedy z Wilnem i dalej nawet Mińskiem.

Gdy jednak pomysł upadł, to i Litwini nie są już tak zainteresowani w forsowaniu tempa przy budowie kolejowego połączenia z północnymi sąsiadami. Bo na samym tranzycie zarobek jest już zdecydowanie mniejszy...

W Estonii buduje się mosty, wiadukty i poszczególne obiekty powiązane z linią. Ma być ich w sumie prawie trzydzieści.

Budowa linii kolejowa jest na etapie wykupu terenów pod jej ułożenie. Dwa odcinki szlaku już są zaprojektowane. Rychło już zatem ma rozpocząć się budowa pierwszego odcinka nowej trasy z Parnawy w kierunku Tallina oraz z Tallina na południe.

Nie jest jeszcze przygotowany do budowy środkowy odcinek pomiędzy tymi dwoma miastami. Trasa Rail Baltiki na terenie Estonii będzie biec z Tallinna przez Parnawę, do granicy z Łotwą, w nowym korytarzu transportowym. Łączna długość linii kolejowej razem z odgałęzieniami wyniesie 213 km.

W 2023 roku ekologiczna organizacja pozarządowa Eesti Metsa Abiks wyraziła wątpliwości związane z planowanym przebiegiem przez obszary cenne przyrodniczo i zaapelowała o poprowadzenie nowej linii kolejowej wzdłuż starej, istniejącej linii z Tallinna do Parnawy.

Propozycja została odrzucona przez Ministerstwo Gospodarki i Transportu, według którego te warianty wcześniej brano pod uwagę, ale nie zostały zaaprobowane z powodu większych kosztów. Potem sąd przyznał jednak w części rację ekologom.

Część trasy wokół Parnawy, w kierunku łotewskiej granicy, trzeba było projektować na nowo. To opóźniło roboty na prawie rok. Teraz trwają na tym odcinku przygotowania do wykupu działek, na których będą układane szyny.

Finlandia zainteresowana projektem. Z Helsinek towary pojechałyby koleją przez połączenie promowe

Czwartym „graczem” zainteresowanym rozwojem infrastruktury kolejowej jest Finlandia. Rail Baltica byłaby nowym szlakiem do transportu jej towarów. Infrastruktura Tallina już pozwala na przyjmowanie i wysyłanie promów kolejowych przez Zatokę Fińską.

Finowie jednak rozbudowę swojej stacji promowej wstrzymują, czekając na większe zaawansowanie budowy Rail Baltiki. Na dodatek Finowie mają inny rozstaw torów. To powoduje konieczność zmian osi pod wagonami i budowy specjalnej stacji do zmiany podwozia.

Stawka jest jednak wysoka. Finowie rocznie transportują z i do kraju około 45 milionów ton towarów. A zdolności przewozowe całej Rail Baltiki oblicza się na 15 milionów ton na rok.

Trudno powiedzieć, czy taka wielkość da uzasadnienie czysto ekonomiczne dla całego połączenia. Trzeba jednak pamiętać, że transport kolejowy to teraz priorytet w Europie. Na wagonach mają być transportowane ciężarówki albo chociaż same naczepy. Ma to polepszyć stan środowiska naturalnego.

Tym sposobem z wielu dróg tranzytowych mają zniknąć ciężarówki. Plan ten wzbudza jednak wiele protestów w środowisku firm zajmujących się transportem samochodowym - z krajów bałtyckich szczególnie mocno ten sektor jest rozwinięty na Litwie.

Nikt jak na razie nie przedstawił sposobu utrzymania dochodów tych firm, choć wiele wskazuje, że skorzysta się tu z doświadczeń Finlandii, gdzie większość transportu towarowego to już ciężarówki na platformach kolejowych. Próby takiego rozwiązania wprowadzono już na odcinku prostopadłym do Rail Baltica z Rygi do Windawy. Jak na razie jednak wszystko jest tu w sferze prób.

Po Rail Baltica mają pojechać też ekspresowe pociągi pasażerskie

Istotnym elementem tego nowego szlaku będzie także transport pasażerski. Już teraz zaplanowano, że Tallinn z Kownem i Wilnem połączy osiem par ekspresów mogących rozwijać prędkość nawet do 240 kilometrów na godzinę.

Pociąg osobowy z Tallina do Rygi (300 kilometrów) powinien jechać nie dłużej niż 1,5 godziny, łącznie z przystankami. Część z tych składów pojedzie także w kierunku Warszawy. Ponadto po tych samych torach ruszą także pasażerskie pociągi lokalne. W samej Estonii ma działać 11 przystanków, gdzie będzie można wsiadać i wysiadać do pociągu.

Do tej pory podawano, że projekt będzie kosztował 6,8 mld euro, ale już wiadomo, że potrzeba więcej pieniędzy. A w roku 2027 zakończy się europejska „perspektywa finansowa” na lata 2021-2027. Trzeba będzie pisać nowe projekty.

Całe szczęście, że Rail Baltica nadal jest jednym z priorytetów transportowych całej Unii. Wedle wyliczeń specjalistycznych sama część litewska trasy będzie droższa niż planowane wcześniej 2,5 miliarda euro. To skutek wojny w Ukrainie i inflacji na całym kontynencie. Cenę podnoszą także zmiany w dokumentacji. W związku z zagrożeniami, wynikającymi z globalnego ocieplenia, tory mają być układane na wzmocnionych nasypach, mających wytrzymać ulewne deszcze oraz postępującą erozję gruntu.

Wykonawcy skarżą się zaś na wzrastające ceny materiałów oraz na braki kadrowe. Jedna z międzynarodowych firm, niestety, spóźnia się z zakończeniem prac pod Kownem. Mówił o tym na specjalnie zwołanej w Wilnie konferencji prasowej litewski minister transportu i komunikacji Marius Skuodis. Wyraził jednak nadzieję, że w ciągu najbliższych trzech lat uda się położyć tory do Poniewieża – prawie 150 kilometrów na północ od Kowna.

W roku 2028 strona polska ma doprowadzić nowe tory do granic Litwy. To oznacza konieczność przyspieszenia układania szlaku po stronie litewskiej - tak, by pociągi mogły jeździć po całej sieci litewskiej.