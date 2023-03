To może być nowe eldorado dla polskich firm

Kazachstan ma szanse stać się inwestycyjnym eldorado, być może ciekawszym jeszcze po tym względem niż kraje Zatoki Perskiej. Czy polskie firmy dostrzegą ten potencjał?

O względy Kazachstanu, największej gospodarki Azji Centralnej, kraju niezwykle zasobnego w surowce naturalne, zabiegają wszyscy - Zachód, Rosja, Chiny.

Władze w Astanie wydają się doskonale wyczuwać ten historyczny moment, planując spektakularne otwarcie na zagranicznych inwestorów. Dla polskich firm może to być szansa na zdobycie nowych rynków zbytu.

Dlatego redakcja portalu WNP.PL postanowiła wspólnie z partnerami - Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) - przygotować specjalny Przewodnik biznesowy po kazachstańskim rynku.

Jak wykorzystać potencjał Kazachstanu, na co zwracać uwagę, przed czym się strzec... Zapraszamy do lektury!

Kazachstan - najbogatszy kraj Azji Środkowej, 9. najrozleglejsze terytorialnie państwo świata i wreszcie jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie (ze średnią produkcją na poziomie 1,8 mln baryłek dziennie) - po wybuchu wojny na Ukrainie znalazł się w centrum uwagi świata.

Zachód liczy przede wszystkim na współpracę surowcową w zakresie ropy, gazu, ale też uranu. Podobnie Wschód, czyli najwięksi sąsiedzi - Chiny i Rosja. Do tego dochodzi położenie. Kraj ten jest jednym z głównych hubów przeładunkowych na Nowym Jedwabnym Szlaku i jego potencjał, jeśli chodzi o tranzyt, rośnie z roku na rok.

Wystarczy wspomnieć, że na Kazachstan przypada 70 proc. wszystkich tranzytowych przewozów lądowych między Chinami a Europą. Przecież to na kazachstańsko-chińskiej granicy, gdzie zlokalizowany jest główny, suchy port Horgos, zaczyna się właśnie korytarz transportowy z Chin do Europy.

Tym samym Kazachstan stał się miejscem międzynarodowej rywalizacji o wpływy. Władze w Astanie wydają się doskonale wyczuwać ten historyczny moment, planując spektakularne otwarcie na zagranicznych inwestorów. Dla polskich firm może to być szansa na zdobycie nowych rynków zbytu.

- Zakładając poszanowanie integralności terytorialnej kraju i powstrzymanie się sąsiadów od ingerowania w jego sprawy wewnętrzne, Kazachstan ma szanse stać się inwestycyjnym eldorado, być może ciekawszym niż kraje Zatoki Perskiej. Wynika to z politycznego zbliżania się do Zachodu, co jest sposobem na równoważenie wpływów Pekinu i Moskwy. Do tego dochodzą wprowadzane i dopiero zapowiadane zmiany w prawie regulujące sferę polityki i gospodarki, dotyczące ograniczania koncentracji władzy prezydenckiej, eliminowania korupcji, zmniejszenia roli państwa w gospodarce oraz wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – wskazuje Grzegorz Kwieciński, dyrektor departamentu ryzyka ubezpieczeniowego w KUKE.

Polskie firmy odkryły już Kazachstan. Czy potencjał kraju przyciągnie nowe?

Polskie przedsiębiorstwa, choć wciąż nieśmiało, ale odkryły już Kazachstan. Od lat obecne są tam takie polskie firmy, jak Selena, Polpharma czy Centrum Słuchu i Mowy Medincus, działająca w Szymkencie polska placówka medyczna.

- Kazachstan to kraj o dużym potencjale eksportowym, który od lat pozostaje w obszarze zainteresowania polskich eksporterów – wskazuje Jarosław Trwoga, główny ekspert ds. finansowania z Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu BGK.

W jego ocenie generalnie Azja Środkowa to szybko rozwijający się region świata, który nie jest jeszcze w pełni odkryty przez polskie przedsiębiorstwa.

- Rynek w wielu branżach pozostaje nienasycony, w czym upatrujemy szans dla polskich eksporterów czy inwestorów – dodaje Jarosław Trwoga.

Tego samego zdania jest Grzegorz Kwieciński z KUKE, który wskazuje, że rynek i popyt wewnętrzny będą tam rosły, tworząc dobre perspektywy dla producentów dóbr konsumpcyjnych.

- Długookresowo stopę wzrostu gospodarki szacuje się na 4 proc. rocznie. Kraj już korzysta na przenoszeniu do niego produkcji z Rosji, jak i z innych, mniej stabilnych politycznie państw regionu. Międzynarodowe instytucje, jak MFW czy agencje ratingowe, zwracają uwagę, że do Kazachstanu relokowane są zakłady wytwórcze z innych państw w ramach trwającego od pandemii reshoringu. Długoterminowo podniesie to znacząco potencjał rozwojowy kraju. Trudno przesądzać sytuację w długim terminie, ale na razie Kazachstan w spektrum krajów Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu wygląda obiecująco – mówi Grzegorz Kwieciński.

Jego zdaniem szanse na zwiększenie obecności na tym rynku stwarza także program prywatyzacji, choć pewnie nasi inwestorzy zainteresują się raczej firmami średnimi, wśród których polski biznes może mieć już niezłe rozeznanie, współpracując z nim od lat.

Kazachstan wciąż boryka się ze swoimi problemami

Choć już odkryty przez polski biznes, Kazachstan wciąż dla wielu pozostaje przez odległość krajem egzotycznym i w dodatku odbiegającym od zachodnich standardów w sferze polityki.

Obawy o stabilność polityczną narosły na początku ubiegłego roku, gdy wybuchły tam krwawe zamieszki. Zginęło w nich 238 osób, a rząd do uspokojenia sytuacji musiał wezwać OUBZ, czyli Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, w którym wiodącą rolę pełni Rosja. To położyło się cieniem na wizerunku Kazachstanu jako niezależnego i stabilnego państwa.

Czy zatem można uznać Kazachstan za bezpieczne miejsce do robienia biznesu?

Jak mówią WNP.PL przedstawiciele instytucji wspierających ekspansję polskich przedsiębiorców na zagranicznych rynkach, poziom ryzyka w tym państwie jest akceptowalny.

- Wydaje się, że wróciło zaufanie do tego kraju dzięki dość szybkiemu ustabilizowaniu się sytuacji politycznej i relatywnie dobrym wynikom makroekonomicznym. Po listopadowych wyborach prezydenckich, w których Kasym-Żomart Tokajew potwierdził swą legitymację do sprawowania urzędu, agencja ratingowa Fitch podtrzymała ocenę BBB, a więc poziom inwestycyjny – wskazuje Grzegorz Kwieciński z KUKE.

OECD z kolei przyznaje Kazachstanowi notę „5” w 7-stopniowej skali ryzyka, sytuując go na poziomie Albanii, Brazylii czy Omanu. Dla przykładu: Egipt, do niedawna również oceniany na „5”, został zdegradowany do „6” na skutek licznych napięć w gospodarce, które wymagały zaciągnięcia pożyczki ratunkowej w MFW.

- Mimo że Kazachstan musi się mierzyć z konsekwencjami konfliktu w Ukrainie, to jego wiarygodność finansowa i perspektywy wypłacalności są równoważone wysokimi cenami kluczowych towarów eksportowych oraz planowanym wzrostem wydobycia ropy, co zapewni dopływ środków do budżetu – mówi nasz rozmówca i zwraca uwagę, że przy tym ryzyko jest takie, że ropa, żeby trafić do odbiorców na świecie, musi przepłynąć przez Rosję.

Jego zdaniem o powrocie zaufania świadczy też kurs tenge, który - po ponad 10-procentowym osłabieniu - jest obecnie blisko poziomu sprzed wybuchu społecznego niezadowolenia przed rokiem.

- W KUKE z niepokojem patrzyliśmy na wydarzenia z początku 2022 roku, ale nie zmienialiśmy naszego nastawienia do rynku i cały czas oferujemy polskim eksporterom i inwestorom pełną paletę rozwiązań. Generalnie poziom ryzyka Kazachstanu jest akceptowalny, jednak zdecydowana większość komercyjnych ubezpieczycieli nie pokrywa ochroną kontraktów z kazachskimi kontrahentami, a zajmują się tym w większości oficjalne agencje wsparcia eksportu, takie jak KUKE – dodaje dyrektor departamentu ryzyka ubezpieczeniowego w KUKE.

Warto się zabezpieczyć przed podbojem kazachskiego rynku

Dlatego, rozważając ten atrakcyjny, choć wciąż nieoswojony przez polski biznes rynek, warto pamiętać o zabezpieczeniach oferowanych przez instytucje wspierające ekspansję zagraniczną polskich firm. Mogą one pomóc w zabezpieczeniu ryzyka, a także sfinansowaniu planowanych na kazachskim rynku projektów.

- Najczęściej wykorzystywanym instrumentem pozostaje ubezpieczanie przez eksporterów należności przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Z kolei planowane w Kazachstanie przekształcenia własnościowe stwarzają szanse na atrakcyjne przejęcia, a w KUKE możemy pomóc znaleźć finansowanie takich operacji i zagwarantować bankom spłatę kredytu udzielonego na akwizycję czy inwestycję w Kazachstanie – mówi Grzegorz Kwieciński.

Warto pamiętać, że oferowane przez KUKE ubezpieczenia należności czy inwestycji obejmują nie tylko ryzyko handlowe, a więc potencjalną upadłość kontrahenta, ale też ryzyko polityczne i siły wyższej, czyli np. zniszczenie mienia w czasie zamieszek, nacjonalizację firmy, moratorium płatnicze ograniczające zagraniczne transfery albo przekazanie dywidend i podobne zdarzenia.

- Rozważając zaangażowanie na tym rynku, warto też skorzystać z pomocy PAIH i BGK, z którymi blisko współpracujemy – wskazuje dyrektor w KUKE.

- BGK ma doświadczenie we wsparciu transakcji eksportowych do Kazachstanu, m.in. w branżach górniczej i budowlanej – mówi Feliks Kobierski, ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu z Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu BGK.

Z doświadczeń banku wynika, że w finansowaniu eksportu dla mniejszych projektów stosowane są zazwyczaj formuły pośrednie (np. instrumenty trade finance, kredyty bank-to-bank), a dla większych kredyty bezpośrednie (np. kredyt dla nabywcy).

- Kluczowe dla polskich firm jest to, że praktycznie w każdym wariancie to BGK bierze na siebie ryzyko rozliczenia projektu – polski eksporter jest tu więc beneficjentem środków, a kredytobiorcą podmiot zagraniczny – dodaje Feliks Kobierski.

Z kolei zagraniczne biura PAIH dla planujących ekspansję na kazachski rynek mogą być źródłem wszelkich niezbędnych informacji na temat potencjału eksportowego czy partnerów biznesowych.

- W ramach naszych działań nie tylko ułatwiamy kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami czy administracją, ale także organizujemy misje gospodarcze, webinaria. Przygotowujemy raporty branżowe z najbardziej perspektywicznych sektorów, w których polskie firmy mogą nuć aktywne. Co ważne - nasze biuro może również wesprzeć polskich przedsiębiorców w weryfikacji kazachskich partnerów, co jest niezwykle istotną kwestią przy podejmowaniu decyzji o wejściu na zagraniczny rynek – wylicza Julia Horodecka, szefowa Biura Handlowego PAIH w Astanie.

O czym powinni pamiętać polscy przedsiębiorcy decydujący się na wejście na kazachski rynek?

Największym wyzwaniem przy wejściu na kazachski rynek jest zróżnicowanie tego kraju.

- W Kazachstanie żyje ponad 120 narodowości. Językiem państwowym jest język kazachski, ale językiem komunikacji, również w biznesie, pozostaje język rosyjski. Angielski nie jest jeszcze zbyt rozpowszechniony, dlatego znajomość rosyjskiego jest niezbędna do nawiązywania kontaktów. Dotyczy to również materiałów promocyjnych, reklamowych czy wizyt na targach – wskazuje Julia Horodecka.

Ponadto bardzo ważną cechą prowadzenia biznesu - nie tylko w Kazachstanie, ale w ogóle w Azji Środkowej - stała się konieczność nawiązywania bezpośrednich relacji. Kontakt osobisty z kontrahentem jest niezbędny, a budowanie takich relacji może być procesem długotrwałym.

- Ponadto nie można zapominać o wymogach formalnych, takich jak konieczność pozyskania niezbędnych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej certyfikatów i świadectw pochodzenia poszczególnych towarów. Obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty nie wystarczą. Tu jesteśmy w innej unii, euroazjatyckiej – mówi szefowa biura PAIH w Kazachstanie.

Przy eksporcie na rynek Republiki Kazachstanu w większości przykładów wymagany jest też certyfikat zgodności Gost-K. To dokument potwierdzający zgodność produktów i usług z wymogami technicznymi, normami bezpieczeństwa i jakości obowiązującymi na terenie państwa.