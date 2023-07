To nie wojna jest głównym problemem polskich firm w Ukrainie. Na to skarżą się najbardziej

Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wróciło do Kijowa po ponad rocznej przerwie. O głównych wyzwaniach dla polskiego biznesu w procesie odbudowy Ukrainy mówiła WNP.PL Tetiana Chuzha, menedżerka ds. rozwoju biznesu w biurze PAIH-u w Kijowie.

Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) wróciło do swej siedziby w Kijowie 5 lipca - po ponad rocznej "relokacji" w Warszawie. Wagę i konieczność tego powrotu od początku urzędowania podkreślała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

- Głównym podmiotem odpowiadającym za odbudowę pozostaje Ministerstwo Rozwoju Gromad, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy, które jest liderem w organizacji tego procesu - stwierdziła w rozmowie z WNP.PL Tetiana Chuzha, menedżerka ds. rozwoju biznesu w biurze PAIH-u w Kijowie.

Jedna z przeszkód? System przetargów publicznych na Ukrainie jest mało elastyczny - nie można np. prowadzić operacji w walutach obcych.

5 lipca biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wróciło do Kijowa. Jakie są oczekiwania w związku z tą zmianą?

- Pozwolę sobie przypomnieć, co robiliśmy do tej pory (bo nie wstrzymywaliśmy naszej działalności w czasie wojny). Pracowaliśmy z centrali PAIH-u w Warszawie od marca zeszłego roku i obsługiwaliśmy zapytania polskiego biznesu - tzn. przede wszystkim pytania eksportowe, wspierając firmy działające w Ukrainie i handlujące z Ukrainą.

Proponowaliśmy wszystkie usługi, które świadczą też inne nasze zagraniczne biura handlowe na świecie. Dodatkowo pojawił się zadanie wsparcia środowiska ukraińskiego biznesu w Polsce, ponieważ wielu Ukraińców wyjechało z ojczyzny, wielu też relokowało swe biznesy. Pełniliśmy zatem rolę pierwszego punktu kontaktowego dla ukraińskich przedsiębiorców, którzy chcieli zyskać podstawowe informacje, jak prowadzić biznes w Polsce, inwestować nad Wisłą i w końcu jak relokować biznes.

Wspieramy też działalność centrum konsultacyjnego dla ukraińskich przedsiębiorców prowadzonego przez ukraińskie ministerstwo cyfryzacji „Diia.Business.Warszawa”. Działamy także, kontynuując nasz wcześniej uruchomiony projekt: przekazywanie wiedzy ukraińskim samorządom w kwestii obsługi inwestorów i wspierania rozwoju regionalnego.

2700 polskich firm w bazie PAIH-u deklaruje chęć udziału w procesie odbudowy Ukrainy

Inny temat, który pojawił się w czasie wojny, to przygotowania polskiego biznesu do udziału w powojennej odbudowie Ukrainy (te działania uruchomiliśmy od czerwca 2022 roku).

Pierwszym krokiem stało się budowanie bazy polskich spółek, zainteresowanych inwestycjami w Ukrainie, współpracą handlową czy realizacją kontraktów w szerszej kooperacji z innymi polskimi czy zagranicznymi podmiotami.

Projekt tworzenia dedykowanej bazy polskiego biznesu rzeczywiście się sprawdził... W tej chwili mamy w niej ponad 2700 firm. Przedsiębiorcy dostają od nas na bieżąco informacje o możliwościach udziału w uruchamianych projektach, bo odbywają się już m.in. przetargi na rzecz pomocy i odbudowy Ukrainy.

Kolejne pole naszych działań to konsultacje branżowe dla przedsiębiorców. Wyznaczyliśmy dla siebie kluczowe branże, które będą najbardziej potrzebne w odbudowie Ukrainy, a w których polski biznes ma wielki potencjał i może mieć istotny udział. To przede wszystkim branża budowlana i energetyczna (budownictwo energetyczne).

A jak to wygląda od strony regionalnej w Ukrainie? Jak PAIH może pomóc konkretnym przedsiębiorcom? Macie państwo biuro w Kijowie - ważne też symbolicznie. Ale Ukraina rozpoczyna proces odbudowy - mimo że wojna się jeszcze nie skończyła - i polskie firmy chcą również wyjść poza ukraińską stolicę...

- Pełnimy funkcję „one stop shopu” - to znaczy gromadzimy wszystkie informacje i kontakty, które mogą być przydatne dla polskich przedsiębiorców.

Jesteśmy hubem informacyjnym dla tych firm, które do nas się zgłaszają. Zapewniamy kompleksową obsługę informacyjną, wyposażamy je w kompletne informacje rynkowe, handlowe, przekazujemy wszystkie niezbędne kontakty z lokalnymi władzami i partnerami, organizujemy spotkania i misje na miejscu. Słowem: prowadzimy przedstawicieli polskiego biznesu przez całą ścieżkę kontaktów na rynku ukraińskim.

Kojarzymy również przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi, które świadczą usługi wykraczające poza nasz zakres - przykładowo: obsługę prawną, notarialną, tłumaczenia etc. Działając w Kijowie, jesteśmy naturalnie bliżsi władzom regionalnym, rządowym i samorządowym.

Należy pamiętać, że w Ukrainie trwają intensywne prace legislacyjne, zmierzające do uregulowania spraw odszkodowań na zniszczenia wojenne, przebiegu procesu odbudowy; w trakcie jest również podział kompetencji między poszczególnymi szczeblami władzy, powstaje też dedykowana infrastruktura odbudowy.

Przetargi publiczne na Ukrainie odbywają się za pomocą platformy elektronicznej ProZorro

Głównym podmiotem odpowiadającym za odbudowę pozostaje Ministerstwo Rozwoju Gromad, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy. Pod ten resort podlega specjalistyczna agencja do spraw odbudowy Ukrainy.

Właśnie z tymi podmiotami mamy już nawiązane robocze kontakty, ale będziemy oczywiście pogłębiać nasze relacje, by na bieżąco dowiadywać się o możliwościach dla polskich przedsiębiorców jeszcze na etapie ich projektowania przedsięwzięć.

Ważnym dla nas partnerem pozostaje również ukraińskie ministerstwo gospodarki, bo to ono odpowiada za kształt przetargów publicznych w Ukrainie, które odbywają się w postaci elektronicznej na platformie ProZorro.

Ze strony polskich przedsiębiorców pojawia się wiele zastrzeżeń co do funkcjonowania tego systemu; chcemy, aby był on sprawniejszy. Wiemy, że trwają rozmowy o sposobach na jego usprawnienie na wielu szczeblach.

Czy to są głównie zastrzeżenia dotyczące biurokracji?

- Ten system jest przede wszystkim mało elastyczny... Sztywne procedury nie dają pola do reakcji na bieżące zmiany, które w Ukrainie zachodzą bardzo szybko.

Płatności za usługi lub dostarczone towary odbywają się przeważnie w hrywnach - bez możliwości płatności w walutach obcych. W tej sytuacji wahania kursu wymiany ukraińskiej waluty mogą narazić polskiego przedsiębiorcę na straty.

Do tego dochodzą restrykcyjne wymagania dotyczące dokumentalnego potwierdzenia doświadczenia w realizacji podobnych projektów, poświadczenia dostępności zasobów do realizacji kontraktu, różnice w regulacjach i standardach technicznych obowiązujących w Polsce i Ukrainie, wymogi dotyczące zabezpieczenia udziału w przetargach, trudności z późniejszym rozstrzyganiem sporów...

Przygotowanie do udziału w przetargu absorbuje dużo sił przedsiębiorcy, a realizacja kontraktu nie zawsze jest ostatecznie zyskowna.

Czy nie ma nacisków ze strony organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ czy Unii Europejskiej, żeby wprowadzić obce waluty w procesie organizowania przetargów? To będą głównie pieniądze wykorzystywane z funduszy międzynarodowych. I kwestia obcych walut, wykorzystywania euro czy dolara na pewno się pojawi...

- Wiemy, że są plany, aby ten system mocno zreformować. Ukraińska strona pozostaje otwarta na zmiany, bo rozumie ich potrzebę. A ponieważ pieniądze na odbudowę będą pochodziły z zewnętrznych źródeł, to ukraiński system przetargów publicznych powinien się dostosować do standardów międzynarodowych. Trwają prace legislacyjne, aby rzeczywiście zapewnić w nich właściwą możliwość udziału zagranicznym podmiotom.

Znów działacie państwo w Kijowie od niewielu dni, ale czy odnotowaliście zwiększone zainteresowanie polskiego biznesu po przeprowadzce na Ukrainę? Gdzie - z perspektywy polskiego przedsiębiorcy może się wydawać, że jesteście państwo bliżej centrum decyzyjnego.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z tymi polskimi przedsiębiorcami, którzy są na miejscu, pracują i prowadzą tutaj biznes. Większość w czasie wojny nie zaprzestała tu działalności lub wznowiła ją wkrótce po "deokupacji"; niektórzy nawet zainwestowali i rozszerzyli działalność.

Największy wzrost notują firmy, które produkują materiały budowlane. Widzą, że jest szansa rozwoju także w przyszłości - i nierzadko inwestują w nowe moce produkcyjne.

Jesteśmy otwarci na każdy kontakt, czekamy na wizyty przedsiębiorców u nas w biurze. Zapewniamy na miejscu przestrzeń coworkingową. Przedsiębiorca u nas może skorzystać z miejsca do pracy, ze wszystkich naszych możliwości technicznych, zorganizować spotkania - m.in. korzystać z naszej sali konferencyjnej, urządzać stacjonarne prezentacje dla ukraińskich partnerów.

Głównym zadaniem PAIH-u w Kijowie jest kojarzenie polskich firm z ukraińskimi partnerami

Jednocześnie jednym z naszych głównych zadań jest kojarzenie polskich spółek z ukraińskimi partnerami. Dobieramy potencjalnych partnerów zgodnie z oczekiwaniami i wskazówkami naszych klientów; umawiamy im spotkania stacjonarne lub online. Zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy będą w Kijowie, do korzystania z naszych możliwości.

A jak wygląda kwestia osobistego ubezpieczenia dla przedsiębiorców? Czy są jakieś specjalne polisy dla biznesu oferowane przez polskie firmy?

- Ubezpieczenia, które mają tutaj pracownicy, są oferowane przez ukraińskie firmy ubezpieczeniowe. Przedsiębiorcy, przyjeżdżając z Polski, mają trudności ze zdobyciem polskich polis.