To pierwsza taka strategia wobec Chin. Niemcy zaostrzają kurs

Niemcy korygują, urealniają swój stosunek do Chin. Ale takie firmy, jak Volkswagen, Mercedes, Opel czy BASF, które są liderami niemieckich i europejskich inwestycji w Chinach, mogą mieć trudny orzech do zgryzienia.

Niemcy opublikowały 13 lipca 2023 r. swą pierwszą strategię wobec Chin.

Po miesiącach pracy i kilkukrotnym przesuwaniu terminu publikacji powstał bardzo kompleksowy dokument - krytyczny wobec Pekinu - w którym widać wyraźny wpływ minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock.

Sama strategia to jedno, a jej realizacja to już inna sprawa...

Gdy jesienią 2021 r. formował się koalicyjny gabinet SPD, Zielonych i FDP, ze strony Annaleny Baerbock pojawiły się zapowiedzi bardziej stanowczej polityki wobec Chin.

Od tamtego czasu koalicjanci i opozycyjna CDU opublikowały swe chińskie strategie - wszystkie wzywające do zdecydowanej obrony niemieckich interesów i pozbycia się złudzeń w relacjach z ChRL.

Istotne było również miejsce ogłoszenia rządowej strategii: minister Baerbock zorganizowała je w berlińskie siedzibie think tanku MERICS, objętego przez Pekin sankcjami.

Niemniej „chińskie lobby”, zwłaszcza w SPD, trzyma się mocno i było to zapewne jedną z przyczyn odkładania publikacji. Główną przyczyną przedłużania się prac nad strategią stało się jednakże bardzo szerokie grono podmiotów zaangażowanych w prace nad nią.

Główny wysiłek poniosło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które konsultowało się z organizacjami gospodarczymi, samorządami, środowiskiem akademickimi i think tankami. Dało to bardzo solidne oparcie w wiedzy oraz doświadczeniu ekspertów i praktyków z różnych grup.

Nikt nie ma wątpliwości, że przez ostatnie dziesięciolecia Chiny się zmieniły

Podstawowym założeniem strategii jest przyjęcie do wiadomości faktu, że „Chiny się zmieniły”, a dzisiejsza ChRL to zupełnie inny kraj niż ten, z którym miały do czynienia rządy Helmuta Kohla, Gerharda Schrödera czy pierwsze gabinety Angeli Merkel.

Dokument wymienia całą listę chińskich grzechów głównych - od szpiegostwa przemysłowego i kradzieży własności intelektualnej, przez kampanie dezinformacyjne, po łamanie praw człowieka, nacisk na Tajwan i spory z sąsiadami.

Co ciekawe: rządowa strategia prezentuje podobne opinie, jak opublikowany niedawno raport Europejskiej Izby Handlu w Chinach. Skrytykowano Pekin za utrudnienia, z jakimi spotykają się niemieckie firmy, zwłaszcza ograniczony dostęp do rynku, wykluczanie z zamówień publicznych i nierówną konkurencję.

Zaskakująco dużo miejsca poświęcono relacjom Pekinu z Moskwą. Wytknięto „partnerstwo bez granic”, powielanie rosyjskiej propagandy i „niewiarygodną” postawę Chin w deklaracjach wzywających do poszanowania suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy.

Pojawiła się nawet „czerwona linia” – jeśli Chiny zaczną dostarczać Rosji broń, bardzo negatywnie odbije się to na ich relacjach z Niemcami i Unią.

Dokument podkreśla konieczność harmonizacji strategii i działań z UE. Berlin popiera rozwijane przez Brukselę mechanizmy mające chronić europejski rynek przed nieuczciwą konkurencją ze strony chińskich podmiotów oraz wzmocnienia konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Kontrowersyjne porozumienie inwestycyjne z Chinami (CAI) nadal pozostaje "w zamrażarce". Wskazano również na konieczność utworzenia alternatyw dla niezwykle licznych ostatnio chińskich projektów, takich jak Nowy Jedwabny Szlak oraz Globalne Inicjatywy Bezpieczeństwa, Rozwoju i Cywilizacyjna. Punktem wyjścia mają być dotychczasowe pomysły realizowane także we współpracy z G7, takie jak Global Gateway i PGII.

Pogrzeb pierwszej klasy idei Angeli Merkel. Wszechstronne partnerstwa dziś nierealne

Thorsten Benner z think tanku GPPi nazwał opisywaną strategię „bardzo potrzebnym pogrzebem pierwszej klasy dla urojeń Merkel o wszechstronnym partnerstwie strategicznym". Znikły naiwne nadzieje na zmianę Chin poprzez handel (po niem. Wandel durch Handel). Pojawiają się odniesienia do tego, jak bardzo koncepcja ta zawiodła w stosunku do Rosji, jakie szkody przyniosła i konieczności uniknięcia powtórzenia tych samych błędów w relacjach z ChRL.

W centrum strategii znalazł się więc tzw. de-risking. Niemieckie firmy mają dywersyfikować swoje łańcuchy dostaw i szukać nowych partnerów. Dokument podkreśla przywiązanie Berlina do międzynarodowych umów o wolnym handlu. Wyraźnym celem jest zmniejszenie, cały czas pogłębiającego się, uzależnienia wielkich korporacji od Chin

Głównym narzędziem do osiągnięcia tego ostatniego celu wydaje się perswazja, chociaż w tle pojawiają się groźniejsze sygnały.

Kilka tygodni przed publikacją "chińskiej strategii" minister Baerbock stwierdziła, że rząd nie będzie ratować przedsiębiorstw, które popadną w kłopoty z powodu zbytniego uzależnienia od Chin.

Od tamtego czasu podobne oświadczenia padły ze strony innych urzędników MSZ, aczkolwiek przybrały nieco łagodniejszą formę – Berlin będzie w stanie uratować jedną firmę, ale ratowanie z pieniędzy podatników czterech nie wchodzi w grę.

To jasne ostrzeżenie wysłane w stronę Volkswagena, Mercedesa, Opla i BASF, liderów niemieckich i europejskich inwestycji w Chinach.

Z tego powodu znacząco zreformowane zostaną rządowe gwarancje eksportowe dla firm zaangażowanych w Chinach. Będą one udzielane dopiero po dokładnym sprawdzeniu, czy nie dojdzie do niepożądanych transferów technologii, zwłaszcza w zakresie tych wrażliwych o podwójnym zastosowaniu, które mogą być wykorzystywane przez wojsko lub aparat represji.

Z drugiej strony w dokumencie zabrakło konkretnych zapisów dotyczących mechanizmu kontroli, jak również sprawdzania chińskich inwestycji. Podobnie brakuje wskazań dotyczących konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wymiany naukowo-badawczej z Chinami. Ośrodki akademickie i naukowo-badawcze są jedynie uwrażliwiane na to zagadnienie.

„Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek”, czyli pora na jednoznaczną strategię wobec Chin

Największym jednak problemem wydaje się wdrożenie zapisów nowej niemieckiej strategii, która będzie dyskutowana w parlamencie dopiero po wakacyjnej przerwie. Dwa zasadnicze wyzwania to kooperacja z biznesem i kanclerzem Olafem Scholzem. Organizacje branżowe, z wpływowym Związkiem Niemieckiego Przemysłu (BDI), już od kilku lat naciskają na rząd, aby ten skuteczniej bronił ich interesów w konfrontacji z chińską konkurencją, ale wielkie koncerny mają zupełnie inną perspektywę i zdają się ignorować ryzyko.

Z kolei kanclerz Scholz działa w myśl zasady „Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek”. Szef rządu zdążył już „zasłynąć” zgodą na sprzedaż terminala Tollerort w hamburskim porcie chińskiemu COSCO - i to pomimo zdecydowanego sprzeciwu kontrwywiadu, wywiadu, ministerstw spraw wewnętrznych, zagranicznych i gospodarki.

W czerwcu kanclerz bardzo serdecznie przyjął w Berlinie premiera Li Qianga i zapowiedział pogłębianie dwustronnej współpracy. Jednocześnie Scholz chce opierać bezpieczeństwo Niemiec i Europy na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a firmom zalecił, by prowadziły de-risking na własną rękę.

Kanclerz stara się uniknąć wstrząsów dla niemieckiej gospodarki. Ale jego postawa i działania prowadzą do pogłębiania problemów, chaosu decyzyjnego i napięć w rządzie. Tym niemniej przygotowana przez MSZ strategia jest bardzo ważnym dokumentem, tworzy bowiem jasno określone ramy dla dalszych działań.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma