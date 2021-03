Tomanek: mamy nadzieję na ekspansję polskich firm na rynku brytyjskim

Liczymy na to, że technologie cyfrowe pomogą przyciągnąć nowe inwestycje brytyjskie do Polski; ale mamy też nadzieję na ekspansję polskich firm na rynku brytyjskim - powiedział PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

Wiceszef MRPiT odniósł się w ten sposób do internetowego III Polsko-Brytyjskiego Forum Biznesu, Handlu i Inwestycji, które odbywa się w środę. Tematem przewodnim są technologie medyczne i e-zdrowie. "W dobie pandemii jest to jeden z tych istotnych sektorów, gdzie możemy ze sobą ściśle współpracować, dzielić się doświadczeniami i pomysłami na biznes" - wskazał Tomanek.

Dodał, że forum jest m.in. platformą bezpośrednich spotkań dla przedstawicieli polskiego i brytyjskiego biznesu do nawiązywania relacji zawodowych z szerokim gronem potencjalnych partnerów i inwestorów oraz do wysłuchania opinii ekspertów dot. najnowszych trendów.

Tomanek liczy na to, że technologie cyfrowe "mogą przyciągnąć nowe inwestycje brytyjskie na polski rynek". "Mamy także nadzieję na ekspansję polskich firm na rynku brytyjskim" - zaznaczył. Według niego forum jest "dobrą okazją do zapoznania się także z możliwościami współpracy na innych polach, w tym, w obszarze inwestycyjnym, pomiędzy naszymi krajami". "Pokażemy m.in. przykłady już istniejących i dobrze funkcjonujących form współdziałania" - zapowiedział.

Tomanek zaznaczył, że Wielka Brytania to ważny partner handlowy Polski. "Jest od lat trzecim co do wielkości odbiorcą naszego eksportu i - co ważne - nie zmieniła tego w trudnym, ubiegłym roku, także pandemia koronawirusa" - podkreślił. Przypomniał, że nasze towarowe obroty handlowe w 2020 r. wyniosły ponad 18 mld euro. Polski eksport sięgnął 13,6 mld euro, a import z Wielkiej Brytanii - 4,7 mld euro. "Jednocześnie odnotowaliśmy dodatnie dla Polski saldo obrotów w wysokości niemal 9 mld euro. Nie dysponujemy jeszcze danymi z tego roku, by móc ocenić, jak faktyczne wyjście Wielkiej Brytanii z UE wpłynęło na poziom naszych relacji handlowych, ale spodziewamy się spadków na początku roku, z szybkim odbiciem w dalszej jego części" - powiedział wiceszef MRPiT.

III Polsko-Brytyjskie Forum Biznesu, Handlu i Inwestycji odbywające się 10 marca organizowane jest przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Ambasadę Brytyjską w Warszawie. W ramach imprezy zapowiedziano m.in. panele dyskusyjne dot. sektora medycznego, sesję B2B dla polskich i brytyjskich firm.