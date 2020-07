Toyota opóźnia wznowienie produkcji w Wenezueli

Japoński koncern motoryzacyjny Toyota Motor opóźnia termin wznowienia produkcji w swoich placówkach Wenezueli, gdzie odnotowuje się obecnie wzrost liczby zachorowań na COVID-19. Wszystkie inne fabryki Toyoty na świecie wróciły już do pracy.

O planach wznowienia przez Toyotę od poniedziałku produkcji w Wenezueli informowała w niedzielę agencja Kyodo, która powoływała się przy tym na osobę zbliżoną do sprawy. Ponowne uruchomienie fabryk w tym południowoamerykańskim kraju oznaczałoby pierwszy powrót do pracy wszystkich zakładów spółki od lutego 2020 r. Taką ewentualność wykluczyli jednak na razie przedstawiciele firmy.

Toyota to drugi największy koncern motoryzacyjny świata pod względem sprzedaży pojazdów. Spółka prowadzi produkcję w ponad 20 krajach świata - poza Japonią powstaje ponad połowę samochodów marki (5,63 mln pojazdów w 2019 r.). Obecnie prace pozostają wstrzymane jedynie w Wenezueli, gdzie w 2019 r. japońska spółka wyprodukowała zaledwie 416 pojazdów. Wszystkie inne zakłady Toyoty wrócił już do pracy przynajmniej w zmniejszonym zakresie, co ma związek z zaostrzeniem norm BHP i innymi obostrzeniami związanymi z walką z pandemią COVID-19.

W Wenezueli, która była dotąd w Ameryce Łacińskiej jednym z krajów o najniższej liczbie zachorowań na COVID-19, w ostatnich dniach wzrasta liczba zakażonych koronawirusem. Do soboty wykryto ok. 8400 przypadków infekcji, a zmarło 80 osób. Wśród zakażonych są przewodniczący Narodowego Zgromadzenia Ustawodawczego Diosdado Cabello i minister przemysłu naftowego Tereck El Aissami.

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro przypisuje wzrost liczby przypadków rodakom powracającym do kraju z silniej dotkniętych przez pandemię pobliskich rejonów. Chodzi głównie o Brazylię i Kolumbię, dokąd Wenezuelczycy migrowali m.in. żeby uciec przed skutkami kryzysu gospodarczego we własnym kraju, a także z powodów politycznych. W rzeczywistości tych powrotów jest niewiele, ale działają inne mechanizmy przyczyniające się do nasilania się epidemii - m.in. skrajne rozwarstwienie społeczne, powszechne ubóstwo i niedożywienie, a także przemyt oraz działalność tzw. pchlich targów, na których mieszkańcy poszukują niedostępnych w sklepach towarów.