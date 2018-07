TPP11 minus Malezja? Nowy premier chce renegocjować porozumienie handlowe

Miesiąc po wygranych wyborach nowy premier Malezji Mahathir Mohamad zaszokował kraje regionu oraz światowe media swoim podejściem do TPP11 - Transpacyficznego Partnerstwa, umowy łączącej 11 państw leżących nad Pacyfikiem. Podczas pierwszej wizyty zagranicznej po objęciu urzędu 92-letni polityk stwierdził w Tokio, że chce przeformować TPP11, by dać więcej miejsca do działania słabszym gospodarkom.

Chiny forsują RCEP, Japonia ratuje TPP

TPP11 - Malezja = TPP10?

Japonia: stary-nowy wzór dla Malezji?

Transpacyficzne Partnerstwo w wersji rozszerzonej, obejmującej 12 państw, podpisano w lutym 2016 r. podczas kadencji Baracka Obamy. Jego sygnatariuszami były Australia, Brunei, Kanada, Chile, Japonia, Meksyk, Malezja, Nowa Zelandia, Peru, Singapur, USA oraz Wietnam. Według obserwatorów kraje zebrane w pierwotnej wersji układu zrzeszałyby ponad 40 proc. światowego PKB. Jednak po latach negocjacji między rządami państw regionu Pacyfiku Donald Trump zdecydował się wystąpić z TPP. Była to pierwsza decyzja nowego prezydenta USA po objęciu urzędu.Wyjście Stanów Zjednoczonych z porozumienia było ogromnym szokiem, tworzącym nieoczekiwane pole dla Chin. Pekin promuje bowiem własne porozumienie o wolnym handlu, tzw. RCEP - Regionalne Zrównoważone Partnerstwo Ekonomiczne. Chińskie porozumienie nie obejmuje tak wielu pól współpracy jak TPP, a także nie wymaga dostosowywania się do trudnych do spełnienia warunków dotyczących ochrony własności intelektualnej, praw pracy oraz kwestii związanych ze środowiskiem. Spośród państw, które miały przystąpić do pierwotnej wersji TPP Australia, Brunei, Japonia, Malezja, Nowa Zelandia, Singapur i Wietnam należą do grupy 16 państw negocjujących chęć przystąpienia do RCEP. Poza nimi w skład chińskiej inicjatywy wchodzi także Kambodża, Chiny, Indie, Indonezja, Laos, Mjanma, Filipiny, Tajlandia i Korea Płd.Dzięki ubiegłorocznym wysiłkom dyplomatycznym Japonii kraje regionu nie porzuciły starań o wprowadzenie TPP w życie, jednak umowa po utracie jednego członka zyskała nową nazwę - CPTPP, litery CP oznaczają "comprehensive" (wszechstronny), "progressive" (progresywny) i dookreślają charakter współpracy w ramach „jedenastki”. Jako skrótu używa się też często nazwy TPP11, pokazującej, że nowe porozumienie zrzesza 11 sygnatariuszy TPP.CPTPP zostało uzgodnione w listopadzie 2017 roku, podpisane 8 marca w stolicy Chile Santiago i obecnie oczekuje na wejście w życie po ratyfikacji umowy przez parlamenty co najmniej sześciu krajów członkowskich. Na razie dokonano tego jedynie w Meksyku.Nowe porozumienie przejęło niemal w całości treść TPP. Zawieszono w nim obowiązywanie 22 klauzul dotyczących wydłużania ochrony własności intelektualnej związanej m.in. z patentami na leki i prawami autorskimi. Za ich wprowadzeniem optował Waszyngton. Ograniczono także wykorzystanie mechanizmu arbitrażu między inwestorem a państwem przyjmującym (Investor-State Dispute Settlement - ISDS). Państwa „jedenastki” zgodziły się na zawieszenie punktów umowy, a nie ich usunięcie, by umożliwić ewentualny powrót USA do paktu.Premier Mahathir Mohamad dystansuje się od politycznych i ekonomicznych decyzji swojego poprzednika Najiba Razaka. Majowe wybory przyniosły Malezji prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi, ponieważ rządy po raz pierwszy od ponad sześciu dekad trafiły w ręce nowej partii. Najib Razak odszedł w niesławie korupcji i nadużyć, a Mahathir chce całkowitego rozliczenia z niechlubną przeszłością.Podczas wizyty w Japonii nowy premier Malezji zwrócił uwagę, iż zarówno pierwotna wersja TPP, jak i nowe CPTPP faworyzują duże kraje kosztem interesów tych mniej rozwiniętych. Jego zdaniem zgodnie z zapisami przyjętymi przez jedenastu sygnatariuszy CPTPP Malezja miałaby wiele towarów do kupienia, a niewiele do sprzedaży na połączonym rynku, co przełożyłoby się na niekorzystny bilans handlowy. Nie padła jednoznaczna decyzja o opuszczeniu paktu, jednak Mahathir dał do zrozumienia, że będzie dążył do rewizji umowy. Przedstawiciele japońskiego rządu cytowani przez agencję informacyjną Kyodo twierdzili, że hipotetyczne opuszczenie „jedenastki” przez Malezję zmusi pozostałe kraje do rozpoczęcia formowania paktu od początku, tak jak miało to miejsce po wyjściu USA z TPP.Krytycy umowy TPP wytykali jej niedostateczną ochronę środowiska, praw pracowników (szczególnie pracujących poza granicami swoich krajów) oraz utrzymywanie monopolu koncernów farmaceutycznych. W nowej wersji CPTPP zakłada likwidację ceł na 95% produktów. PKB "jedenastki" wynosi ponad 10 bln dolarów (ponad 13% światowego PKB), co czyni CPTPP trzecią co do wielkości strefą wolnego handlu (po NAFTA i UE).W kwietniu 2018 roku malezyjskie media informowały, iż pięć kolejnych krajów - Korea Południowa, Indonezja, Tajlandia, Filipiny i Kolumbia jest zainteresowanych przystąpieniem do CPTPP. Podawano także listę 18 ustaw, które wciąż wymagają zmian, by dostosować malezyjskie prawo do nowego paktu. Wśród nich znajdowały się m.in. te dotyczące własności intelektualnej, ceł oraz prawo pracy.Premier Mahathir zapowiedział w Tokio także, iż jego ministrowie planują powrót do koncepcji stosowanej w Malezji w latach 80. ubiegłego wieku, gdy to Japonia stanowiła ekonomiczny wzór do naśladowania. Wówczas za kierowanie krajem także odpowiadał Mahathir Mohamad, sprawujący urząd przez 22 lata między 1981 a 2003 rokiem.W 1982 roku przedstawiono strategię "Look East" (dosł. „Patrz na wschód”), zachęcając malezyjskich biznesmenów do wzorowania się na japońskiej kulturze korporacyjnej. Dziś Mahathir twierdzi, że jest otwarty na każdy kraj i podstawową wartością będą dla niego warunki jego własnych obywateli, jednak wizyta w Japonii jest traktowana jako odejście od modelu opartego na przymierzu z Pekinem, które forsował premier Najib Razak.Nowa malezyjska administracja planuje także zachęty inwestycyjne i zwolnienia z podatku na dziesięć lat. Jedną z pierwszych firm, które miałyby z tego mechanizmu skorzystać, ma być... chińska Alibaba otwierająca logistyczny hub w Malezji. Zdaniem Mahathira plan Jacka Ma, szefa Alibaby, jest korzystny, ponieważ daje Malezji nowe możliwości rozwoju. Z drugiej zaś strony dotychczasowe chińskie inwestycje na sumę 14 mld dolarów zaakceptowane przez poprzednią ekipę mają zostać zrewidowane, ponieważ Mahathir dopatruje się w nich wielu niekorzystnych warunków faworyzujących chiński kapitał.