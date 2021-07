Tranzyt zbiorowym transportem przez Niemcy z obszarów zagrożonych wariantami Covid-19 jest niemożliwy

Nie ma możliwości podróży tranzytowej transportem zbiorowym przez Niemcy, jeżeli chce się wrócić do Polski z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa. Dotyczy to zarówno sytuacji przesiadki na niemieckim lotnisku na samolot do Polski lub dalszej podróży do Polski drogą lądową.

Władze niemieckie uznają za podróż tranzytową m.in. przejazd drogą lądową, przesiadkę na lotnisku, przypłynięcie statkiem i udanie się w dalszą podróż drogą lądową, wylądowanie na lotnisku i kontynuowanie podróży drogą lądową - informuje polski MSZ.

W dalszą podróż należy udać się bezpośrednio oraz w miarę możliwości unikać kontaktu z innymi osobami. Nie można dokonywać zbędnych postojów oraz nie powinno się korzystać z noclegów. Podczas tranzytu należy stosować się do ograniczeń kontaktów społecznych obowiązujących w Niemczech.

Tranzyt przez Niemcy z obszaru niezakwalifikowanego jako obszar ryzyka, z obszaru podwyższonego ryzyka lub o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń jest możliwy bez elektronicznej rejestracji wjazdu i bez posiadania negatywnego wyniku testu, nie dotyczy to jednak podróży lotniczych.

Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec jest możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu (niezależnie od miejsca wylotu). Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h przed planowaną godziną lądowania w Niemczech.

Negatywnego wyniku testu przed lotem do Niemiec nie muszą mieć dzieci do 6 roku życia oraz osoby zaszczepione i ozdrowieńcy.

Jako potwierdzenie posiadania negatywnego wyniku testu, bycia osobą zaszczepioną lub bycia ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID.

Osoby wracające przez Niemcy do Polski transportem indywidualnym z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa, przekraczając granicę niemiecką, na której nie są prowadzone kontrole graniczne (np. z Belgią), powinny posiadać przy sobie negatywny wynik testu wykonanego najwcześniej 24 godziny przed wjazdem do Niemiec.

Obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacją wirusa to m.in. Brazylia, Indie, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Wielka Brytania i Zimbabwe. Pełna aktualna lista dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha (www.rki.de).

Szczegółowe informacje na temat przepisów tranzytowych obowiązujących w Niemczech można znaleźć na stronie www.gov.pl.

Federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer oświadczył w czwartek, że w walce z pandemią należy m.in. wzmocnić kontrole na lotniskach przeprowadzane przez policję federalną oraz nadzór nad przestrzeganiem obowiązku kwarantanny przez władze sanitarne.

Również osoby wjeżdżające do kraju samochodem powinny być przygotowane na wyrywkowe kontrole w strefie przygranicznej. "Każdy, kto wjeżdża do kraju, powinien spodziewać się kontroli" - oznajmił.

Żaden kraj sąsiadujący z Niemcami nie jest obecnie klasyfikowany jako obszar ryzyka.

Podróżni, którzy w ciągu ostatnich 10 dni przebywali na obszarze ryzyka, obszarze wysokiej zachorowalności lub obszarze występowania wariantu wirusa, muszą przed przyjazdem do Niemiec wypełnić elektroniczne zgłoszenie wjazdowe.

