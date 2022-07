Trójkąt Lubelski wzywa do restrykcji wobec krajów, które pomagają Rosji

Zwracamy uwagę na znaczenie przeciwstawiania się rosyjskim próbom ominięcia sankcji oraz potrzebę wprowadzenia restrykcji wobec krajów, które pomagają w osiągnięciu tego celu Rosji - napisano we wspólnym oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy wydanym w czwartek, w drugą rocznicę powstania Trójkąta Lubelskiego, platformy współpracy między trzema krajami.

W dokumencie podkreślono wagę przekazania zamrożonych za granicą rosyjskich aktywów Ukrainie i wezwano społeczność międzynarodową do wprowadzenia całkowitego embarga na ropę i gaz z Rosji, rozszerzenia indywidualnych sankcji nałożonych na rosyjskie elity i przedsiębiorstwa państwowe oraz do całkowitego odcięcia Rosji od zachodnich systemów bankowych. Potwierdzono ponadto, że należy dalej pracować nad wprowadzaniem restrykcji przeciwko Rosji "aż do całkowitego przywrócenia ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej w ramach uznanych międzynarodowo granic".

"Podkreślamy jednomyślność Republiki Litewskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy co do konieczności pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnię agresji, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnię ludobójstwa popełnione na terytorium Ukrainy" - przekazano w oświadczeniu wystosowanym przez szefów dyplomacji tych państw - Gabrieliusa Landsbergisa, Zbigniewa Raua i Dmytro Kułebę.

Trójkąt Lubelski stanowi wzór dla wiodącej roli małych sojuszy w zapewnianiu skutecznej współpracy międzypaństwowej w regionie i udowodnił, że efektywnie wspiera osiąganie wspólnych celów w ramach organizacji i instytucji międzynarodowych - czytamy dalej w tekście. W dokumencie podkreślono "znaczący wkład Trójkąta Lubelskiego w wysiłki na rzecz konsolidacji międzynarodowego poparcia dla Ukrainy w walce przeciw niesprowokowanej i nieuzasadnionej wojnie rozpętanej przez Federację Rosyjską, zagrażającej całemu porządkowi świata opartemu na zasadach". Zaapelowano także do społeczności międzynarodowej o ustalenie wspólnego celu, jakim miałoby być ostateczne zwycięstwo Kijowa nad Moskwą.

W oświadczeniu wyrażono chęć dalszej współpracy między siłami zbrojnymi trzech państw, która przewiduje m.in. ćwiczenia wojskowe w Polsce i na Litwie oraz leczenie i rehabilitację personelu wojskowego ukraińskich sił zbrojnych. Ukraina podziękowała w dokumencie Polsce i Litwie za udzielanie pomocy wojskowej, humanitarnej i finansowej, co zostało określone jako "szczery wyraz solidarności, prawdziwej przyjaźni i braterstwa".

Polska i Litwa zobowiązały się do udzielenia pomocy Ukrainie w przyszłych negocjacjach o członkostwo kraju w Unii Europejskiej, jak i do działania na rzecz możliwości przystąpienia Ukrainy do NATO na zbliżającym się szczycie Sojuszu w Wilnie w 2023 r. Ukraina zapewniła o swojej determinacji w celu spełnienia kryteriów określonych w opinii Komisji Europejskiej w sprawie możliwości jej przystąpienia do Unii.