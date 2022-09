Trójmorze powinno wyjść poza Unię Europejską

Rozmawiamy z Kolindą Grabar-Kitarović. Zapytaliśmy prezydent Chorwacji w latach 2015-2020 o wizję rozwoju Inicjatywy Trójmorza po inwazji Rosji na Ukrainę.

Chciałbym zapytać, na początek, o rolę Inicjatywy Trójmorza po inwazji Rosji na Ukrainę?



- Oczywiście, nadal bardzo zależy mi na tej inicjatywie i uważam ją teraz za bardziej istotną niż kiedykolwiek. Podczas naszego pierwszego spotkania dyskutowaliśmy z prezydentem Dudą nad wspólnym pomysłem połączenia obszaru między tym, co początkowo skupiało się wokół Bałtyku i Adriatyku, a następnie również Morza Czarnego. Zaczęliśmy wtedy rozmawiać o naszej współpracy w energetyce i transporcie, a nasze poglądy były bardzo podobne. Od samego początku inicjatywą i wszystkim, co robiliśmy w związku z tym, kierowały nie tylko względy ekonomiczne, ale także geopolityczne. Przede wszystkim chcieliśmy zmniejszyć strategiczne zależności i słabości naszego regionu.

Podstawową ideą inicjatywy - w dużym uproszczeniu - było stworzenie lepszych warunków do życia dla wszystkich naszych obywateli. Zdawaliśmy sobie sprawę, że w Europie Środkowej nadal widoczne są różnice między naszą częścią Europy a resztą Unii Europejskiej i NATO, zarówno fizyczne jak i mentalne, w zakresie postrzegania regionu Trójmorza. Chcieliśmy stworzyć silne i nowoczesne połączenia między północą a południem, obszaru między trzema morzami, ponieważ po zakończeniu zimnej wojny i po przystąpieniu naszych krajów do UE i NATO na nowo nawiązywały się połączenia wschód-zachód.

Jednak północ i południe pozostały słabo połączone. Na przykład jeśli podróżujemy pociągiem z Zagrzebia do Wiednia, to czas podróży jest podobny do tego z okresu monarchii (Austro-Węgier). Elementami napędowymi były łączność (połączenie regionu transportowo, energetycznie i cyfrowo), spójność, zgodna z polityką UE, mającą na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju w naszym regionie oraz między naszym regionem a resztą UE oraz zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki, aby doprowadzić do rzeczywistej konwersji naszych gospodarek z tymi europejskimi gospodarkami, które działały w ramach wolnego rynku znacznie dłużej niż my.

Założeniem, czy też postulatem było to, że Europa Środkowa (jak nazywamy nasz region, nie nazywamy go Europą Wschodnią) jest kręgosłupem europejskiego bezpieczeństwa i odporności. Aby wzmocnić całą UE, doprowadzić do tak potrzebnej i bardzo spóźnionej spójności oraz zapewnić bezpieczeństwo całej Europie, potrzebujemy silnej, bezpiecznej i połączonej Europy Środkowej.

Jak inicjatywa Trójmorza była postrzegana w początkach swego istnienia?

- To była nasza motywacja już w tamtych czasach, chociaż jeśli spojrzeć kilka lat wstecz, pojawił się pewien sceptycyzm co do politycznej motywacji inicjatywy (np. czy miała ona na celu rozdrobnienie UE, czy była „amerykańskim koniem trojańskim w Europie” lub „kordonem sanitarnym przeciwko” Rosji). Prawda jest taka, że Inicjatywa Trójmorza zawsze była inicjatywą na rzecz spójności, jedności, lepszej gospodarki i lepszego życia wszystkich, ale także zwiększenia bezpieczeństwa.To inicjatywa, która wyszła od nas w regionie. Nikt nam tego nie narzucił. Ponadto w tamtych czasach niepopularne było wypowiadanie się głośno o niektórych z tych kwestii, takich jak to, że UE stała się w dużym stopniu uzależniona od jednego źródła energii. Szesnaście naszych krajów w UE zdecydowanie sprzeciwiało się projektowi Nord Stream 2 i opowiadało się za dywersyfikacją energetyczną. Jest to podstawa nie tylko gospodarczej, ale i politycznej stabilności i bezpieczeństwa, co dziś widać wyraźnie.

Tak więc jednym z pierwszych pomysłów było połączenie terminali LNG w Kłajpedzie, w Świnoujściu i na wyspie Krk (która dopiero miała powstać, ponieważ w Chorwacji pojawił się silny sprzeciw Rosji wobec budowy terminalu LNG), w celu zbudowania sieci energetycznej w Europie Środkowej oraz budowy połączeń rewersyjnych. Już wtedy zastanawialiśmy się, jak przetransportować tę energię również na Ukrainę. Przez te wszystkie lata przed 24 lutego br. nie myśleliśmy o rozszerzeniu inicjatywy na inne kraje, ponieważ argumentowano, że szukając strategicznych inwestycji, potrzebujemy stworzyć obraz stabilności, jaki daje członkostwo w UE. Ograniczyliśmy Inicjatywę Trójmorza do 12 krajów członkowskich UE, z których wszystkie, poza Austrią, musiały przejść przez bardzo złożony proces transformacji. Uważam jednak, że po 24 lutego Ukraina musi być częścią Inicjatywy.

Patrząc na przykład na transport, nie chodzi tylko o szybkość i komfort podróżowania po naszym regionie. Chodzi również o transport pomocy na Ukrainę oraz eksport zboża i innych towarów z Ukrainy, co obecnie jest jeszcze bardziej skomplikowane ze względu na różne systemy kolejowe. Infrastruktura transportowa jest również krytycznym elementem bezpieczeństwa i obrony. Czy powinniśmy szybko przemieszczać ludzi i sprzęt w całym naszym regionie, czy obecna infrastruktura wesprze nasze wysiłki?

Inicjatywa Trójmorza powinna wykorzystać swój potencjał do realizacji projektów z udziałem państw jak również kapitału prywatnego

Na stabilność polityczną i bezpieczeństwo naszych krajów będą wpływać rosnące ceny żywności, energii i kosztów życia, z narastającym w Europie zmęczeniem wojną i z rosnącą inflacją. Nadszedł czas, aby dać impuls do wznowienia wysiłków w obszarze Trójmorza i zastanowić się, jak zdobyć finansowanie dla infrastruktury w samej inicjatywie. Infrastruktury, która nie byłaby kosztowna, nie generowałaby kosztów związanych z biurokracją. Ta struktura stanowiłaby bardzo solidną, sprawną i zdolną grupę roboczą lub sekretariat, który naciskałby na wprowadzanie większej ilości działań i konkretnych projektów. Jest dobra wola, jest wola polityczna. Stworzyliśmy różne struktury, w tym fundusz inwestycyjny, forum biznesowe itd., ale potrzebujemy odnowionej i rozszerzonej współpracy, zwiększonego udziału firm z regionu i spoza niego. Potrzebujemy solidnej realizacji tych projektów i w związku z tym musimy zwiększyć pionową i poziomą koordynację między krajami, ale także wewnątrz krajów, tak aby odpowiednie ministerstwa i inne agencje były świadome możliwości, jakie daje Inicjatywa Trójmorza.

Musimy promować inicjatywę na całym świecie, aby pozyskać inwestycje z innych źródeł. Nie tylko z Unii Europejskiej, ale z międzynarodowych instytucji finansowych, które regularnie uczestniczą w spotkaniach, oraz z krajów trzecich, takich jak Japonia i inne. Uważam, że inicjatywa naprawdę ustanowiła silne i ustrukturyzowane ramy współpracy w tych trzech kluczowych obszarach infrastruktury, takich jak energia, transport i cyfryzacja, które są bardzo potrzebne do rozwiązania krytycznych słabości w naszych krajach, ale mają również kluczowe znaczenie dla zwiększenia odporności Ukrainy oraz zapewnienia, aby Ukraina pozostała suwerennym, niezależnym krajem.

Obecnie jesteśmy bardzo skoncentrowani na Ukrainie, jednakże z perspektywy Chorwacji nadal istotna jest kwestia Bałkanów Zachodnich i europejskiej perspektywy tego regionu, który wciąż nie jest zbyt stabilny. W jaki sposób Inicjatywa Trójmorza wpływa na region, ponieważ niektóre kraje, zwłaszcza Serbia, prezentują raczej negatywne podejście do Trójmorza, głównie w kontekście projektów infrastrukturalnych, takich jak np. Via Carpatia, konkurencyjnych wobec innych korytarzy transportowych?

- Nie rozpatrywałabym Serbii w odniesieniu do sieci transportowych. Wierzę, że tak naprawdę Inicjatywa Trójmorza przyniosłaby Serbii korzyści i Belgrad ostatecznie będzie chciał stać się częścią inicjatywy. Martwi mnie jednak niejednoznaczne stanowisko Serbii w odniesieniu do jej własnej drogi. Wszyscy chcemy widzieć Serbię jako część UE. Wiąże się to jednak z solidarnością i wspólnymi wartościami.

Serbia potępiła agresję na Ukrainę, ale jak wiecie, nie przyłączyła się do reszty z nas w nałożeniu sankcji na Rosję. Tak, bez wątpienia sankcje będą miały (i już mają) negatywny wpływ na nasze gospodarki, ale to jest cena pokoju. Stracimy trochę komfortu, trochę pieniędzy - ale Ukraińcy tracą życie. Naszym podstawowym zadaniem jest ochrona najsłabszych w naszych społeczeństwach i solidarne działanie w odniesieniu do sankcji. Ponieważ sankcje działają. Ich pełny wpływ należy oceniać w kontekście innych działań - pomocy politycznej, humanitarnej, wojskowej. I faktem jest, że sankcje szkodzą rosyjskiej machinie wojennej, wyczerpują rosyjską gospodarkę, powodują drenaż mózgów z Rosji, będą szkodzić pozycji Rosji w świecie na wiele lat.

Bałkany Zachodnie są nadal regionem podwyższonego ryzyka i UE powinna być aktywna na tym obszarze

Patrząc wstecz na Bałkany Zachodnie (dodam na marginesie, że nie podoba mi się nazwa „Bałkany”, ze względu na skojarzenia z wojną i rozdrobnieniem; wolę nazywać swoje sąsiedztwo Europą Południowo-Wschodnią), grozi temu regionowi potencjalna destabilizacja. Coraz częściej słyszymy głosy z Serbii i Republiki Serbskiej, które coraz głośniej mówią, że granice można zmienić, że „Serbia ma historyczny obowiązek zapewnienia denazyfikacji Bałkanów”. Słyszeliśmy to już wcześniej, co zaowocowało poważnymi i brutalnymi wojnami i agresją przeciwko wielu naszym krajom. Musimy nadal koncentrować się na naszych krajach sąsiednich i upewnić się, że robią stały postęp na drodze do integracji euroatlantyckiej. Uważam, że przystąpienie do UE naprawdę zapewniłoby katalizator do rozwiązania otwartych kwestii, a także plan niezbędnych reform. Oznacza to również wybór własnego systemu wartości. Zachęciłoby to również Serbię do wyboru sojuszy. Oczywiście to ich wybór. Mamy jednak nadzieję, że staniemy solidarni i będziemy patrzeć na przyszłość naszego sąsiedztwa, która oznacza pokój i stabilność. W naszym regionie były otwarte próby destabilizacji. Słyszeliście państwo o wydarzeniach w Kosowie, ale niepokoi mnie również Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina.

Musimy zainwestować dużo więcej w działania prewencyjne w Europie Południowo-Wschodniej, aby kraje poszły naprzód. Wiem, że dzielą ich całe lata od członkostwa, ale to nie znaczy, że nie możemy kontynuować negocjacji, otwierania rozdziałów, niezbędnych reform i budowania instytucji, a także transformacji ich gospodarek, aby mogły naprawdę wytrzymywać presję wspólnego rynku. W ten sposób ostatecznie zapewnimy lepsze życie ludziom w ich własnych krajach.

