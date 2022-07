Trójmorze przyciąga zagranicznych inwestorów

Wojna na Ukrainie nadała Inicjatywie Trójmorza wyrazistości. Coraz więcej globalnych inwestorów jest zainteresowanych jej ekonomicznym wymiarem, czyli zaangażowaniem w inwestycje w regionie. Przyciąga je zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Inicjatywy Trójmorza, który po trzech latach działalności ma w portfelu już 1,2 mld euro na realizację projektów w krajach regionu. Cel? Zebranie 3 mld euro.

Trójmorze to inicjatywa dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym, którą powołano do życia w 2015 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę i chorwacką prezydent Kolindę Grabar-Kitarović w celu zacieśnienia współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej między państwami regionu.

Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) to komercyjny projekt (działający na zasadach rynkowych), którego celem są inwestycje infrastrukturalne w transporcie, energetyce i technologiach cyfrowych. Jego inicjatorem i współzałożycielem, a także głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Po trzech latach działalności Fundusz dysponuje 1,2 mld euro kapitału i ma na koncie już pięć projektów. O kolejnych w rozmowie z WNP.PL opowiada wiceprezes BGK Paweł Nierada.



Zakończony pod koniec czerwca Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Rydze odbył się w cieniu wojny na Ukrainie. Inicjatywa, postrzegana dotychczas głównie jako projekt polityczny, nabiera teraz nowego wymiaru w obliczu tego konfliktu. Mówi się o coraz pilniejszej potrzebie przejścia od słów do czynów. Jak tę zmianę odbiera zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Trójmorza (3SIIF), który jest swoistym ekonomicznym wymiarem owej Inicjatywy?

- Strategia inwestycyjna Funduszu Trójmorza jest dosyć jasno i precyzyjnie zdefiniowana. Inwestujemy w trzy priorytetowe obszary gospodarki - szeroko rozumiany sektor energetyczny, sektor transportu i logistyki, a także infrastruktury cyfrowej.

Fundusz, jako komercyjny projekt, inwestuje wyłącznie w przedsięwzięcia komercyjne, na których jego inwestorzy mogą zarobić.

Bardzo jednoznacznie został także określony obszar inwestowania funduszu, bo są to obecnie wyłącznie kraje Trójmorza. W związku z tym - tu uprzedzę pytanie - Fundusz nie może inwestować na Ukrainie czy np. w Mołdawii. Co nie znaczy, że nie może inwestować w projekty uwzględniające także przedsięwzięcia za granicą ukraińską.

Jakie to mogą być projekty?

- Można podać kilka takich przykładów dla zobrazowania możliwości inwestycyjnych Funduszu na Ukrainie. Jednym z nich może być np. budowa linii elektroenergetycznej, łączącej kraje Trójmorza z systemem energetycznym Ukrainy. Część niezbędnej do tego infrastruktury przesyłowej, po stronie państw z Inicjatywy Trójmorza, mogłaby zostać zrealizowana jako projekt inwestycyjny, w którym udział mógłby mieć Fundusz Trójmorza. Dalszy ciąg tej linii przesyłowej po stronie ukraińskiej mógłby być natomiast realizowany przy udziale innych graczy, w tym być może z udziałem niektórych inwestorów, którzy już są obecni w Funduszu Trójmorza czy wspieranych przez BGK polskich firm – te były obecne na Ukrainie przed wojną.

Jako bank rozwoju BGK wspiera rozwój ekspansji polskich przedsiębiorców również za granicą. Do tej pory bardzo mocno wspieraliśmy także polski biznes obecny na Ukrainie i wciąż mamy rozwiązania finansowe, które taką aktywność mogą wspierać.

Wracając jednak do pytania: to, co mocno widzimy w konsekwencji wojny na Ukrainie, to ogólne zwiększenie widoczności Inicjatywy Trójmorza. Dziś jest absolutnie jasne i jednoznaczne, że znaczenie tej inicjatywy w nowej perspektywie geopolitycznej dramatycznie wzrosło. Z naszej perspektywy widzimy to choćby poprzez coraz większe zainteresowanie inwestorów finansowych, którzy chcą stać się członkami Funduszu Trójmorza.

Przykładem takiego wzrostu zainteresowania jest deklaracja zaangażowania w Fundusz Trójmorza złożona niedawno przez amerykańską instytucję rozwoju DFC. Czy można spodziewać się niebawem kolejnych inwestorów, którzy zdecydują się dołączyć do Funduszu? Czy będą to prywatni partnerzy?

- Faktycznie, Fundusz jest na etapie prowadzenia rozmów i bardzo proaktywnego marketingu inwestycyjnego dla inwestorów, w szczególności prywatnych i to zarówno z regionu Trójmorza, ale także tych globalnych. Warto też podkreślić, że już dwóch prywatnych inwestorów funkcjonuje obecnie w Funduszu.

W tej chwili mamy już cztery inwestycje w portfelu; piąta jest w drodze - to projekt dotyczący rozwoju infrastruktury gazowej w Rumunii, którego mapa drogowa została podpisana przy okazji szczytu w Davos z rumuńskim operatorem systemu przesyłowego Transgaz.

Dzięki takiemu portfelowi inwestycji Fundusz ma już odpowiednią masę krytyczną, która pozwala na wejście w nowy etap pozyskiwania międzynarodowych inwestorów prywatnych. Zaangażowanie amerykańskiej instytucji dodatkowo wzmacnia przesłanie o jakości funduszu.

W kontekście zainteresowania strony amerykańskiej regionem i inwestycjami w krajach Trójmorza nie bez znaczenia jest zapewne też wojna w Ukrainie…

- Rozmowy ze stroną amerykańską na temat tej oferty trwały od pewnego czasu. Wpływ na ten proces inwestycyjny po stronie amerykańskiej miała też zmiana administracji i zastąpienie ekipy Donalda Trumpa przez ludzi Joe Bidena. Warto w tym miejscu podkreślić, że dopiero w połowie lutego tego roku zostało obsadzone stanowisko prezesa DFC.

Natomiast strategiczna współpraca i znaczenie Inicjatywy Trójmorza, w szczególności naszego Funduszu, było osią rozmów od samego początku.

Potrzeby inwestycyjne regionu są ogromne i rosną w obliczu wyzwań, jakie pojawiły się wraz z wybuchem wojny. Czy potrzeba przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę logistyczną, energetyczną i cyfrową regionu Trójmorza wymusi konieczność zwiększenia Funduszu Trójmorza?

- W tej chwili, uwzględniając zaangażowanie amerykańskie na poziomie 300 mln dol., fundusz dysponuje potencjałem rzędu 1,2 mld euro. Docelowo chcielibyśmy dotrzeć, mocno opierając się na międzynarodowych inwestorach finansowych, do poziomu 3 mld euro.

To olbrzymia kwota, lecz w kontekście potrzeb, które widzimy w regionie i jego potencjale inwestycyjnym, to kropla w morzu potrzeb. Pamiętajmy, że tylko w trzech wyznaczonych obszarach strategicznych, o których wspominałem, czyli w energetyce, transporcie i logistyce oraz infrastrukturze cyfrowej, potrzeby inwestycyjne szacowane były jeszcze przed wojną na Ukrainie na blisko 600 mld euro.

Fundusz Trójmorza w żaden sposób nie ma tu ambicji i możliwości zastępowania rządowych funduszy poszczególnych krajów czy funduszy strukturalnych UE, które z definicji wpisują się w budowanie i rozwijanie transgranicznych połączeń gospodarek krajów Unii Europejskiej.

Niemniej jednak mamy nadzieję, że pozytywny przykład naszego funduszu, który inwestuje w intratne, zyskowne projekty transgraniczne w regionie Trójmorza, nierzadko w formule partnerstwa prywatno-publicznego, będzie przyczyniać się do intensyfikacji pozostałych inwestorów.

W jakim horyzoncie czasowym uda się zgromadzić wspomniany kapitał 3 mld euro, który Fundusz chce pozyskać na inwestycje w regionie?

- Zaplanowaliśmy, że dokonamy tego w ciągu mniej więcej 5 lat od rozpoczęcia działalności Funduszu, czyli mniej więcej do roku 2025 r.

Wspomniał pan o inwestycjach, w które już fundusz się zaangażował. To cztery projekty, najnowszym jest inwestycja w bułgarski Port Burgas. Czy w tym roku do tej listy dołączą kolejne?

- Do tej pory Fundusz przeanalizował ponad 220 projektów, z czego cztery zostały dopięte, a piąty, wspomniany rurociąg w Rumunii, jest w drodze.

Szczegółów na temat prowadzonych obecnie rozmów nie możemy na razie upubliczniać. Spodziewamy się, że do końca tego roku jeszcze jedna transakcja zostanie ogłoszona. W przyszłym roku również nie zabraknie kolejnych inwestycji.

Skoro nie można mówić jeszcze o szczegółach, proszę choć powiedzieć, z jakich branż będą to projekty?

- Będą to inwestycje ze wspomnianych trzech sektorów, na których skupia się Inicjatywa Trójmorza. Do tej pory docelowy podział inwestycyjny był definiowany na zasadzie 40-40-20 - to znaczy 40 proc. inwestycji lokować chcemy w infrastrukturze transportowej, 40 proc. w energetycznej, a 20 proc. w cyfrowej.

Być może - w kontekście wojny na Ukrainie i nowych aspektów związanych z bezpieczeństwem cyfrowym - warto będzie się pochylić nad zdefiniowaniem na nowo tych proporcji.

Czyli poza te obszary Fundusz nie będzie wykraczać?

- Być może, jeżeli zobaczymy jakieś inne ciekawe obszary inwestycyjne w krajach Inicjatywy Trójmorza, warte rozważenia będzie stworzenie oddzielnego funduszu czy subfunduszu, który będzie pochylał się nad takimi nowymi aktywami.

Jednak nie ma obecnie żadnych przesłanek do tego, by zasadniczo zmieniać strategię inwestycyjną Funduszu, skupioną na wspomnianych trzech obszarach.

Co zatem wpływa na decyzje Funduszu o wejściu w określoną inwestycję? Co ma kluczowe znaczenie przy wyborze projektów, w które się angażujecie?

- Po pierwsze: projekt musi się mieścić w jednym z tych trzech sektorów kluczowych dla Inicjatywy. Po drugie: musi być gotowy do realizacji. Nie interesują nas pomysły na etapie prac analitycznych, tylko gotowe do uruchomienia inwestycje. Ponadto Fundusz inwestuje wyłącznie w projekty, które są zyskowne i spinają się biznesowo. Muszą mieć potencjał generowania dobrych zysków, które będą gwarantować minimalny poziom zysku dla inwestorów.

Tu ambicje Funduszu są dosyć jasno i ambitnie określone. Łączny zwrot z inwestycji (IRR) ma sięgać 13-15 proc.

Co ważne: projekt inwestycyjny musi być związany z przynajmniej dwoma krajami Trójmorza. Nie mogą być to projekty realizowane wyłącznie w jednym kraju, np. w Polsce, Słowacji, czy Rumunii. Ideą Funduszu, tak jak i całej inicjatywy Trójmorza, jest budowa interakcji pomiędzy krajami regionu i intensyfikowanie wymiany gospodarczej pomiędzy nimi.

Kiedy nastąpi podsumowanie wspomnianych zwrotów z poszczególnych inwestycji, w które zaangażował się lub zaangażuje się Fundusz?

- Jesteśmy długoterminowym funduszem inwestycyjnym, dlatego okres zwrotu naszych inwestycji to 15 lat z możliwością rozszerzenia o kolejnych 5 lat. Co do zasady ostateczne zamknięcie Funduszu i rozliczenie zwrotu ze wszystkich inwestycji nastąpi mniej więcej po 20 latach od momentu jego uruchomienia.

W ten okres wpisuje się cały cykl rozwoju Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza - pierwszych 5 lat to czas inwestycyjny, kiedy zarządzający i doradcy inwestycyjni poszukują i analizują projekty oraz w nie inwestują. Potem nastąpi czas rozwoju i budowy tych projektów - to kolejnych mniej więcej 10 lat. Ostatnie 5 lat to okres na zamykanie Funduszu, czyli sprzedaż i rozliczenie projektów.