Trudeau: Rosja szuka pretekstu, by nasilać agresję wobec Ukrainy

Premier Kanady Justin Trudeau uważa, iż Rosja szuka pretekstu, by nasilać agresję wobec Ukrainy. Podczas środowej konferencji prasowej Trudeau zapewnił o wsparciu Kanady dla Ukrainy.

"Rosja szuka pretekstów lub powodów, by kontynuować i nawet nasilać swoją agresję wobec Ukrainy. Jesteśmy tam w ramach operacji UNIFIER, szkoląc i wspierając ukraińskich żołnierzy, udzielalismy wsparcia w różny sposób i będziemy to kontynuować" - powiedział Trudeau zwracając uwagę, że podejmowane przez rząd Kanady decyzje mają na celu utrzymanie pokoju.

"Tak, obawiamy się konfliktu zbrojnego, bardzo nas niepokoi stanowisko, jakie zajmuje rząd Rosji, to co mówią, fakt wysłania żołnierzy na granicę z Ukrainą. To zaniepokojenie podzielamy z sojusznikami na całym świecie i rządem Ukrainy" - dodał Trudeau.

Zapewnił jednocześnie o nieustannym wsparciu dla Ukrainy, wskazał na konieczność podejmowania działań dyplomatycznych. Pytany o plany na wypadek konieczności ewakuacji personelu ambasady Kanady czy kanadyjskich wojskowych przebywających na Ukrainie, Trudeau powiedział, że tworzone są różne plany awaryjne.

Kanada uznała niepodległość Ukrainy 30 lat temu. Od 2015 r. Kanada prowadzi na Ukrainie operację UNIFIER. W ramach misji szkoleniowej Kanada wysyła co pół roku grupę 200 członków kanadyjskich sił zbrojnych na Ukrainę, którzy przeszkolili 12,5 tys. osób. Ostatnia zmiana miała zakończyć swój pobyt w marcu br. Trudeau powiedział w środę, że rząd zamierza przedłużyć misję szkoleniową. Podkreślił, że to "trwające zobowiązanie, a kiedy przyjdzie czas na ogłoszenie przedłużenia misji, będziemy o tym informować".

Kanadyjska fregata HMCS Montreal wypłynęła w środę z Halifaksu, kierując się na Morze Śródziemne - podała agencja The Canadian Press.Licząca 240 osób załogi fregata będzie przebywać na wodach Morza Śródziemnego przez pół roku, w ramach operacji NATO.

We wtorek Trudeau spotkał się z ministrami swojego rządu w sprawie Ukrainy. W spotkaniu uczestniczył też szef sztabu generał Wayne Eyre. Minister obrony Kanady Anita Anand rozmawiała w tym tygodniu z ministrem obrony Ukrainy Oleksiejem Reznikowem.

Minister spraw zagranicznych Kanady Mélanie Joly przebywała w ostatnich dniach z wizytą na Ukrainie. W poniedziałkowym wywiadzie dla francuskojęzycznego nadawcy publicznego Radio-Canada Joly przypomniała, że Kanada wspiera ukraińskie zamiary dołączenia do NATO. Joly w poniedziałek spotkała się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem i wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantykiej Olhą Stefaniszyną. Joly zapytana o możliwość udzielenia przez Kanadę pomocy w formie sprzedaży broni, odpowiedziała, że "oczywiście, że dla nas ważną rzeczą jest, by zrobić co do nas należy w tych okolicznościach", jednak nie podała żadnych szczegółów. We wtorek Joly zakończyła rozmowy na Ukrainie spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W środę Joly spotkała się w Paryżu z ministrem spraw zagranicznych Francji Jeanem-Yvesem Le Drian, rozmowa dotyczyła m.in. Ukrainy.

Z Toronto Anna Lach