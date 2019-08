Trudna współpraca między resortami. W grze zagraniczne kontrakty polskich firm

Polska ma problem ze skutecznym prowadzeniem dyplomacji gospodarczej. Pomimo tego, że ustawowo odpowiedzialny za nią jest resort przedsiębiorczości, w praktyce za sznurki pociągają równocześnie aż trzy instytucje.

„Przepracowywanie” z MSZ-tem

W „Rządowej ławie” rozmawiamy z wiceministrem przedsiębiorczości i technologii Marcinem Ociepą o trudnościach związanych ze zdobywaniem nowych rynków przez polskie firmy.- Afryka czy Azja to są ciągle rynki, gdzie my mamy bardzo duży potencjał ekspansji. Rozumieją to Amerykanie, rozumieją to Chińczycy. Od lat są tam obecni Włosi i Francuzi, jednak są różnie kojarzeni. My mamy ten komfort, że nie mamy przeszłości kolonialnej. A wbrew pozorom te wątki kulturowe i historyczne są bardzo istotne w relacjach handlowych w Afryce – mówi w rozmowie z WNP.PL wiceminister przedsiębiorczości odpowiedzialny za współpracę zagraniczną.Marcin Ociepa tłumaczy jak wygląda obecnie odbudowa sieci placówek dyplomatycznych w Afryce oraz tworzenie delegatur Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Afryce.- Dzisiaj mamy sieć zagranicznych biur handlowych PAIH-u, które zatrudniły ludzi z rynku. To są ludzie, którzy rozumieją biznes i którzy na co dzień pomagali przedsiębiorcom w ekspansji zagranicznej. Dzisiaj, za pieniądze, robią to na rzecz naszego państwa – dodaje Ociepa.Obecnie wpływ na to, jak rozmawiamy z potencjalnymi parterami na nowych rynkach mają aż trzy państwowe podmioty – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.- Nie ukrywam, że ten temat musimy cały czas razem „przepracowywać”. Z kolegami z MSZ-tu, na poziomie politycznym, mamy bardzo dobre relacje i się rozumiemy – w ustawie jest napisane jednoznacznie, że za dyplomację ekonomiczną odpowiada Ministerstwo Przedsiębiorczości. Jednak to się ściśle wiąże z tym, że to MSZ ma ambasady i konsulaty. Ogromną sztuką jest próba sprzęgnięcia tego – tłumaczy wiceminister przedsiębiorczości.Pod koniec tego odcinka „Rządowej ławy” rozmawiamy o zbliżającym się Szczycie Dyplomacji Ekonomicznej i Samorządowej, który w październiku odbędzie się w Warszawie.- Zaprosiliśmy trzy grupy interesariuszy. Nieoczywistych. Oni są nie na pierwszej linii relacji politycznych, ale w drugiej odgrywają kluczową rolę. To nie jest szczyt premierów i ministrów, a liderów opinii w poszczególnych krajach europejskich – opisuje Ociepa.