Trudne chwile polskich firm w Chinach. Fabryka świata już się zmienia

Pandemia utrudnia polskim firmom prowadzenie działalności biznesowej w Chinach. Choć wiele wskazuje na to, że tamtejsza gospodarka uniknie recesji, to na horyzoncie rysuje się ryzyko tzw. decouplingu, który głównie, za sprawą Stanów Zjednoczonych, może sprawić, że dotychczasowa "fabryka świata" opustoszeje.

Atut wczesnego restartu

Odmrażanie po chińsku

Przeszkody natury fizycznej

Pekin pomaga obcym

Cios w czuły punkt

Władza trzyma się mocno

Inna sprawa, że same Chiny nie chcą być już tylko i wyłącznie miejscem taniej produkcji, ale próbują się przekształcić w państwo, którego gospodarka opiera się na kreowaniu zaawansowanych technologii.- ChRL nie chce być już tylko fabryką świata, ale także ośrodkiem innowacji ze swoją własną globalną marką, o czym świadczy np. projekt „Made in China 2025" - zauważa Karolina Załęgowska, członek zarządu fundacji Instytutu Boyma.Czy realizacja tej strategii może być zagrożona przez pandemię? Na razie wiele wskazuje na to, że Chiny mogą wyjść z obecnego kryzysu w lepszej kondycji niż większość krajów zachodnich.- Już teraz widać, że Azja ogólnie lepiej radzi sobie ze zwalczaniem epidemii. Ludzie sporo się tam nauczyli podczas epidemii pierwszego wirusa o nazwie SARS. My tej lekcji nie przerobiliśmy, co niestety przełożyło się na bardzo bolesne skutki w takich krajach jak Włochy czy Hiszpania - mówi Igor Klaja, prezes firmy OTCF, producenta odzieży i akcesoriów sportowych, do której należy znana marka 4F (firma ta sporą część swojej produkcji lokowała właśnie w Państwie Środka).Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że Chiny w 2020 roku, ze wzrostem PKB na poziomie 1,2 proc., unikną recesji, zaś w 2021 roku osiągną wzrost gospodarczy na poziomie 9,2 proc., a więc wyraźnie wyższym niż przed kryzysem - 6,1 proc. w 2019 roku.Tymczasem właściwie wszystkie kraje europejskie , ale także Stany Zjednoczone oraz Kanada są, według MFW, skazane w 2020 roku na recesję. PKB USA ma skurczyć się o 5,9 proc., Wielkiej Brytanii o 6,5 proc., Niemiec o 7 proc., zaś Polski o 4,6 proc.Chińskiej ekonomii na razie sprzyja fakt, że choć w pierwszej kolejności odczuła skutki koronawirusa, to też właściwie pierwsza zaczęła wracać do życia. Restartowi gospodarki towarzyszą zakrojone na szeroką skalę działania rządu w Pekinie na rzecz jak najszybszego rozruszania gospodarki.- Chiny uruchomiły już ogromny program restartu gospodarki, na który nie wiem, czy mogą sobie pozwolić Europa i USA - zwraca uwagę Igor Klaja.- Rząd w Pekinie skupił się na wielowymiarowym planie ratowania gospodarki, który obejmuje pomoc nie tylko przedsiębiorcom - zwłaszcza małym i średnim, ale także bankom i poszczególnym prowincjom, między innymi poprzez wielomilionowe projekty inwestycyjne - wyjaśnia Karolina Załęgowska.Chińskie władze oferują pomoc we wznawianiu działalności, złagodzono zobowiązania m.in. związane z ubezpieczeniem społecznym, a także zezwolono na odroczenie terminów spłaty rat kredytów do połowy 2020 roku i ustanowiono mechanizmy, które zabezpieczą przedsiębiorców przed wysokimi odsetkami z tytułu niespłacania długów i upadłością.Z kolei sektor bankowy dostał wsparcie w wysokości około 80 mld dolarów a prowincje aktualnie planują stymulację gospodarki poprzez inwestycje infrastrukturalne - między innymi w 5G i transport.Karolina Niewęgłowska zwraca też uwagę, że Chiny starają się obecnie czerpać jak największe korzyści ze zwiększonego zapotrzebowania na artykuły medyczne na całym świecie.- Wiele fabryk już w początkowej fazie epidemii zmieniało dotychczasowy profil produkcji i przestawiało się na sprzęt medyczny - mówi przedstawicielka Instytutu Boyma.Po licznych transportach takich artykułów, których szeroki strumień dociera obecnie nie tylko do Polski, widać, że taka strategia chwilowo sprawia, iż zależność świata od Chin nie tylko nie maleje, ale może wręcz rośnie. To jednak może się zmienić, gdy tylko poważne zagrożenie epidemiczne krajach Zachodu minie.Polskie firmy działające w Chinach na razie najboleśniej odczuwają sytuację ze względu na niemożność podtrzymywania bezpośrednich kontaktów, które w Chinach są niezwykle ważne.- Prowadzenie biznesu w Chinach oparte jest na relacjach, a te trudno utrzymywać przez e-mail lub komunikator. Należy rozróżnić stałą współpracę i obecność na miejscu od realizacji pojedynczego zlecenia - zwrócił uwagę w niedawnej rozmowie w WNP.PL Robert Strzelecki, prezes firmy Solution4Labs, która należy do polskiej grupy informatycznej TenderHut i posiada własne przedstawicielstwo w Państwie Środka.W czasach, gdy podróże transgraniczne praktycznie zamarły, takie dbanie o interesy w Chinach stało się praktycznie niemożliwe.- Wyzwaniem w obecnej sytuacji są podróże służbowe do Chin ze względu na grasującego koronawirusa niemożliwe - przyznaje Patrycja Pendrakowska.Nie wszyscy jednak narzekają na brak osobistych kontaktów.- Co do kontaktu - po kilkunastu latach współpracy z Chinami nawet wstrzymanie ruchu międzynarodowego i lotniczego, a co za tym idzie brak osobistego kontaktu, nie jest dla nas problemem. Wiadomo - osobiste spotkania zawsze służą relacjom, lecz mamy na tyle dobre, utarte wieloletnie kontakty i wypracowane procedury, że dziś - w tak wyjątkowych czasach - nie są one niezbędne - mówi Piotr Spychalski, dyrektor sprzedaży w firmie mPTech odpowiedzialnej za marki myPhone, HAMMER i techBite, które wytwarzają sprzęt elektroniczny w Chinach.Istotną rolę może również odegrać nie tylko wzrost antychińskich nastrojów w niektórych krajach świata, ale także wzrost wrogości do obcokrajowców w samych Chinach.- Problemem może być rosnący nacjonalizm chiński i przedstawianie obcokrajowców jako źródła wirusa - tłumaczy Pendrakowska, choć zastrzega, że za wcześnie jest, by wyciągać z tego daleko idące wnioski.Wiele wskazuje na to, że obecne utrudnienia w komunikacji z Chinami mogą szybko nie minąć.- Pod koniec marca wystawione wizy i pozwolenia na pobyt czasowy zostały unieważnione; osoby chcące polecieć do Chin musiały ubiegać się o wizy ponownie, a wielu spotkało się z odmową - opowiada Karolina Załęgowska - Nie wiadomo, kiedy sytuacja wizowa ulegnie rozluźnieniu.Ograniczenie dopływu osób z zagranicy ma przeciwdziałać wystąpieniu drugiej fali zachorowań.Antykryzysowe działania rządu w Pekinie oraz poszczególnych prowincji przekładają się także na dynamiczne zmiany w chińskim prawodawstwie i regulacjach. Brak możliwości doglądania biznesu na miejscu może sprawiać, że zagraniczne firmy będą wolniej podążać za zmianami niż chińskie przedsiębiorstwa, co będzie osłabiać ich pozycję konkurencyjną.Na razie polskie firmy zaangażowane w Chinach czekają na rozwój wypadków.- Obecna sytuacja jest ciężka i nieprzewidywalna dla większości firm, nie chcemy podejmować się komentowania i oceny - poinformowano nas firmie MPM, dostawcy sprzętu AGD, który część produkcji lokuje w Chinach.Nie wszyscy wstrzymują się jednak od komentarzy.- Same Chiny bardzo szybko reagują, mocno wspierają przedsiębiorstwa i dofinansowują potrzebne sektory gospodarki. Jednak trzeba być ostrożnym w ocenach, bo znaków zapytania wciąż jest dużo. Nie wiadomo jak groźna i kiedy nastąpi kolejna fala wirusa, jaki dalszy przebieg będzie miała potyczka handlowa na linii USA-Chiny i jakie konsekwencje będą miały dysproporcje w tempie wzrostu gospodarczego powiązanych ze sobą państw. Odpowiedzi na te pytania będą pojawiać się sukcesywnie w bardzo długim czasie - ocenia Piotr Spychalski.Władze w Pekinie podejmują też pewne działania, które mają pomóc także zagranicznym firmom.- Chiny wprowadzają mechanizmy wsparcia dla zagranicznych inwestorów i deklarują ułatwienia w prowadzeniu działalności - informuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu.Chodzi tu m.in. o wprowadzenie szeregu rozwiązań umożliwiających wypełnianie i składanie dokumentów online oraz uproszczenie niektórych procedur dla firm z zagranicy. Zaplanowano też rozszerzenie katalogu działalności, w którym znajdują się szczególnie pożądane inwestycje zagraniczne („Catalogue of Encouraged Industries for Foreign Investment”) oraz zredukowanie katalogu działalności, w którym nie ma możliwości inwestycyjnych („China Negative List”).- Z tego co wiem, to dziś w Chinach jest też większa tolerancja dla pracy zdalnej, co jeszcze niedawno było bardzo trudne - przyznaje Piotr Spychalski.Z kolei dla inwestycji zagranicznych o wartości ponad 1 mld dolarów, które są już w toku, tamtejszy rząd wprowadza mechanizmy wsparcia pozwalające na terminowe ukończenie inwestycji. Na pewne ułatwienia mogą też liczyć firmy z sektora MŚP.Przyszłość zachodnich, w tym polskich, przedsięwzięć w Państwie Środka, w dużej mierze będzie zależeć od tego, jak bardzo koronawirus narozrabia jeszcze na świecie.- Są cztery podstawowe czynniki, które będą warunkować dalszy rozwój wypadków. Po pierwsze, jak USA i Unia Europejska poradzą sobie gospodarczo. Po drugie, jak mocne będzie uderzenie Stanów Zjednoczonych w Chiny. Po trzecie, jak zachowa się Unia Europejska, a przede wszystkim Niemcy. W końcu, jakie będą jeszcze kaprysy patogenu i jak mocno będzie on utrudniał nam życie w kolejnych miesiącach, a może i latach - twierdzi Radosław Pyffel.Szczególnie istotne będą tu działania Stanów Zjednoczonych, które mocno cierpią z powodu koronawirusa, bo pandemia uderzyła w jeden z ich najczulszych punktów.- Pandemia dla Stanów Zjednoczonych okazała się dosyć bolesna, bo uderzyła w ochronę zdrowia. USA są potęgą w wielu dziedzinach, ale akurat ochrona zdrowia na pewno do nich nie należy - mówi Radosław Pyffel.Wzrost wrogości USA wobec Chin nie musi się jednak przełożyć na takie same zachowania innych krajów. O ile Waszyngton może raczej liczyć w tej kwestii na Japonię czy Australię, to już inni formalni sojusznicy USA mogą pójść własną drogą.- Sprawa 5G pokazała, że Stany Zjednoczone niekoniecznie mogą liczyć na swoich sojuszników w sporze z Chinami. Z Polskiego punktu widzenia bardzo istotne będą decyzje Niemiec, bo choć politycznie najmocniejsze więzi mamy z USA, to gospodarczo najbardziej zależymy od Niemiec. Berlin siedzi zaś okrakiem między Waszyngtonem a Pekinem. Pytanie, ile krajów będzie po pandemii próbowało zachować podobną pozycję, a ile dokona jednoznacznego wyboru? - zastanawia się Radosław Pyffel.Dużej niepewności na arenie międzynarodowej towarzyszą też pytania o kondycję chińskich władz na arenie wewnętrznej. W lutym, gdy koronawirus najmocniej dokuczał Chinom, pojawiały się na świecie głosy, że pozycja prezydenta Xi Jinpinga może być zagrożona, to jednak z samego Pekinu nie dotarły sygnały, że tak może być.- Wydaje się, że Chiny z pandemii wyjdą obronną ręką, i nie dojdzie do żadnych większych przemian w systemie politycznym - ocenia Patrycja Pendrakowska. Zastrzega jednak przy tym, że w mało transparentnym systemie politycznym Chin możemy teraz nie dostrzegać zjawisk, które zaowocują poważnymi zmianami.Należy mieć jednak na uwadze, że nawet bez zmiany prezydenta, linia polityczna obecnej władzy może się zmienić. - Możliwa jest dalsza konsolidacja władzy, a także niektórzy prognozują umocnienie się tendencji nacjonalistycznych - mówi Patrycja Pendrakowska.- Jeśli rzeczywiście w Chinach zażegnano już epidemiczny kryzys, to władza Xi Jinpinga wydaje się być na razie niezagrożona. Jeżeli jednak Państwo Środka czeka druga duża fala zachorowań, to do głosu może dojść opozycja z niewygodnymi pytaniami. Chiny już w lutym walczyły gospodarczo o życie i gdyby lider pokazał, że nie radzi sobie z sytuacją, to w końcu straciłby swoisty „mandat niebios” do sprawowania władzy - twierdzi z kolei Radosław Pyffel.Jego zdaniem, im bardziej skutki negatywne koronawirusa w USA i Europie będą przyćmiewać szkody, które wyrządził w Chinach, tym większy będzie prestiż Xi Jinpinga wewnątrz Chin, jako lidera, który pokonał groźny patogen. Taka sytuacja nie będzie mu jednak zjednywała sojuszników na Zachodzie, a to europejskim, w tym polskim, firmom działającym w Chinach na pewno nie pomoże.