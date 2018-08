Trump chce nałożyć 25 proc. cła na import kolejnych towarów z Chin

Prezydent USA Donald Trump zaproponuje nałożenie 25 proc. cła na towary z Chin o wartości 200 mld dolarów, po tym jak wcześniej mowa była o cłach na poziomie 10 proc. - twierdzi źródło zbliżone do rządu.

Ma to być sposób na skłonienie Pekinu do handlowych ustępstw - informuje Reuters.

Wcześniej, nie dalej jak 10 lipca, administracja Trumpa zapowiadała 10-procentowe cła na towary z Chin.



Miałyby się wśród nich znaleźć produkty spożywcze, chemiczne, stal i aluminium, a także dobra konsumpcyjne od karmy dla zwierząt, poprzez meble i dywany, aż po opony samochodowe, rowery, rękawice do baseballa i produkty kosmetyczne.



Choć na razie mowa jest jedynie o planach, podniesienie propozycji z 10 proc. do 25 proc. może prowadzić do eskalacji konfliktu handlowego pomiędzy dwiema największymi gospodarkami na świecie.



Zdaniem źródła Reutersa ta propozycja może zostać oficjalnie ogłoszona jeszcze w środę.



Na razie nie ma jeszcze oficjalnej reakcji Pekinu, ale na pierwotną propozycję Chiny zapowiedziały działania odwetowe.



Inwestorzy obawiają się, że nasilenie wojny handlowej między Pekinem i Waszyngtonem może wpłynąć negatywnie na światowy wzrost gospodarczy. Wpływowe grupy biznesowe w USA potępiły politykę agresywnych ceł, stosowaną przez Trumpa.



Wcześniej media informowały, że amerykański sekretarz stanu Steven Mnuchin i wicepremier Chin Liu He odbyli prywatną rozmowę w celu przygotowania powrotu do stołu negocjacyjnego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Chiny Przelicz walutę

yuan (CNY)

0,534 złoty (PLN) 0,125 EUR, 0,146 USD

Stany Zjednoczone Przelicz walutę

dolar (USD)

3,648 złoty (PLN) 0,853 EUR, 1 USD