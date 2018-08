Trump dał oddech amerykańskim inwestorom. Rosną notowania producentów samochodów

Osiągnięcie porozumienia pomiędzy USA i Meksykiem w sprawie renegocjacji umowy o wolnym handlu NAFTA wywindowało notowania amerykańskich producentów samochodów, a przy okazji także indeksy giełdowe w USA.

Jak wylicza CNN, akcje General Motors zyskały w poniedziałek niemal 5 proc., a Forda ponad 3 proc. W efekcie zarówno indeks S&P 500, jak i Nasdaq, zakończyły wczorajszy dzień historycznymi rekordami. Nasdaq po raz pierwszy przekroczył poziom 8 tys. punktów, a indeks Dow Jones przekroczył poziom 26 tys. punktów po raz pierwszy od początku lutego tego roku.

Czytaj też Meksyk liczy na dobre wieści w sprawie renegocjacji umowy NAFTA Porozumienie USA i Meksyku zwiększa presję na Kanadę, trzeciego uczestnika trójstronnej umowy, której wartość (licząc handel pomiędzy zainteresowanymi krajami) przekracza 1 bln dolarów.Zgodnie z porozumieniem Waszyngtonu i Meksyku 75 proc. części samochodów sprzedawanych w Ameryce Północnej będzie musiało być wyprodukowane w USA lub Meksyku, żeby uniknąć ceł. Do tej pory było to 62,5 proc.Ponadto 40-45 proc. części samochodowych będzie musiało być wyprodukowane przez pracowników zarabiających co najmniej 16 dolarów za godzinę, co daje zakładom w USA przewagę nad fabrykami w Meksyku, gdzie zarobki są dużo niższe. Eksperci oceniają, że część produkcji może przenieść się dzięki temu z Meksyku do USA, ale zwiększenie łącznego udziału tych krajów do 75 proc. sprawi jednocześnie, że do Meksyku może zostać przeniesiona produkcja z innych rejonów świata.Amerykanie ustąpili natomiast w kwestii żądania automatycznego wygaśnięcia umowy NAFTA, jeśli nie zostanie ona przedłużona. Zamiast tego będzie ona obowiązywać 16 lat, z przeglądem jej zapisów co sześć lat.