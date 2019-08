Trump gotowy na spotkanie z Hasanem Rowhanim

Francuski prezydent Emmanuel Macron ma nadzieję na to, że w najbliższych tygodniach dojdzie do spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Iranu - Donalda Trumpa i Hassana Rowhaniego.

Macron na konferencji prasowej kończącej szczyt państw grupy G7 dodał, że w Biarritz, gdzie niespodziewanie przyjechał w weekend minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif, po spotkaniu z nim ustalono "pewnego rodzaju mapę drogową" w sprawie Iranu.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że jeśli okoliczności będą właściwe, mógłby się spotkać ze swoim irańskim odpowiednikiem Hasanem Rowhanim. Dodał też, że żywi pozytywne odczucia wobec Iranu, a ostatnia rzecz, jakiej by chciał, to problem z tym krajem.



Donald Trump oświadczył, że na pewno zaprosi Władimira Putina na następny szczyt grupy G7, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, ale zarazem wyraził opinię, że może to być trudne dla prezydenta Rosji i może on nie przyjechać.



Rosja została zawieszona w prawach członka grupy G8 - która w efekcie powróciła do poprzedniej formuły, G7 - w efekcie aneksji Krymu i podsycania konfliktu we wschodniej Ukrainie. Przeciwko powrotowi Rosji do spotkań najbardziej uprzemysłowionych państw świata wypowiada się Unia Europejska.

