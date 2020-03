Trump i Republikanie uznają koronawirusa za zagrożenie dla reelekcji

Donald Trump i Republikanie uznali epidemię koronawirusa za zagrożenie dla reelekcji prezydenta i zachowania kontroli Partii Republikańskiej nad Senatem. Administracja podejmuje kroki, by nie dopuścić do załamania gospodarczego - informuje we wtorek dziennik "The Hill".

"Trump chce szybko wdrożyć serię bodźców, które podtrzymają gospodarkę zagrożoną epidemią nowego wirusa, aby zachować jeden z najważniejszych argumentów podczas swej kampanii o pozostanie w Białym Domu (...). Trump chce ratować gospodarkę i swoją kampanię (wyborczą)" - pisze AFP.

Nagłe spadki na amerykańskich giełdach zaskoczyły prezydenta i republikańskich kongresmenów, którzy zaczęli w pośpiechu szukać rozwiązań, mogących odbudować zaufanie do stanu gospodarki - relacjonuje "The Hill", który podkreśla, że dobra kondycja ekonomiczna Ameryki i wysokie notowania rynków akcji były jednym z głównych atutów kampanii wyborczej Trumpa i Republikanów.

Indeks Dow Jones Industrial Average stracił w poniedziałek ponad 2 tys. pkt., czyli najwięcej od załamania finansowego w 2008 roku - przypomina waszyngtoński dziennik. Prezydent wezwał więc w poniedziałek swoich doradców ekonomicznych, we wtorek miał się spotkać z senatorami, a w środę przyjmie w Białym Domu szefów najważniejszych banków amerykańskich.

Będzie też rozmawiał z wysokiej rangi przedstawicielami Wall Street w poszukiwaniu sposobów na uspokojenie rynków, których nerwowa reakcja "sama w sobie stanowi obciążenie dla gospodarki" - pisze "The Hill".

Biały Dom "pośpiesznie zaaranżował spotkanie ministra finansów Stevena Mnuchina i szefa doradców ekonomicznych administracji Trumpa, Larry'ego Kudlowa z Republikanami z Senatu", by mogli oni omówić kroki, jakie należy podjąć, "by uniknąć grożącej recesji" - relacjonuje dziennik.

Dodatkowym ryzykiem są spadki cen ropy, które mogą wywołać "falę bankructw w krajowym przemyśle energetycznym, gdzie koszt produkcji baryłki ropy jest często wyższy niż w Arabii Saudyjskiej i innych krajach eksportujących ropę" - ostrzega "The Hill".

Notowania ropy spadły drastycznie - do najniższego poziomu od wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku - nie tylko ze względu na obawy o spadek popytu wywołany epidemią, ale też dlatego, że państwa OPEC nie zdołały uzgodnić z Moskwą strategii podtrzymania cen surowca poprzez ograniczenie produkcji.

Wcześniej we wtorek Trump oznajmił, że jego administracja zwróci się do Kongresu z wnioskiem o wprowadzenie ulg w podatkach dochodowych, które mają być "bardzo znaczące". Dodał, że administracja wesprze sektor turystyczny i linie lotnicze.

Reuters podaje, że strat obawia się też przemysł filmowy; we wtorek firma Sony Pictures poinformowała, że odkłada premierę filmu "Peter Rabbit 2", a w ubiegłym tygodniu opóźniono zaplanowaną na kwiecień premierą kolejnego Bonda pt. "No Time to Die".

Wiceprezydent Mike Pence, po spotkaniu z przedstawicielami ubezpieczycieli medycznych, poinformował we wtorek, że pokryją one koszty leczenia osób zakażonych wirusem, telefonicznych konsultacji medycznych i nie będą się domagać od klientów pokrycia części kosztów testów na Covid-19.