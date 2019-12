Trump odwołał konferencję prasową po zakończeniu spotkania przywódców NATO

Prezydent USA Donald Trump odwołał swoją konferencję prasową, która miała się odbyć po zakończeniu spotkania przywódców NATO w Watford pod Londynem. Poinformował, że jego spotkanie z premier Danii Mette Frederiksen będzie ostatnim punktem jego programu przed powrotem do kraju.

W zamieszczonym na Twitterze wpisie Trump wyjaśnił, że "przez ostatnie dwa dni mieliśmy już ich wystarczająco dużo".

Prawdziwą przyczyną może być jednak nagranie z wtorkowego bankietu w Pałacu Buckingham, na którym premier Kanady Justin Trudeau w rozmowie m.in. z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem miał żartować sobie z trwającej ponad godzinę konferencji prasowej Trumpa - choć na nagraniu nie pada nazwisko amerykańskiego prezydenta.

Trump pośrednio odniósł się do tego po zakończeniu spotkania, nazywając Trudeau "dwulicowym". "On jest miłym facetem. Uważałem, że jest miły, ale prawda jest tak, że wytknąłem mu, iż nie płaci 2 proc. (PKB na obronę, do czego zobowiązały się wszystkie kraje) i przypuszczam, że nie jest zbyt zadowolony z tego" - powiedział Trump.