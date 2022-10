Trump oskarża administrację Bidena o wciąganie Putina do wojny

Były prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji, że administracja prezydenta Joe Bidena "prawie zmusiła" Putina do inwazji na Ukrainę swoją "głupią retoryką".

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Oni go po prostu wyśmiewali, jeśli się temu przyjrzeć, nasz kraj i nasi tak zwani przywódcy wyśmiewali Putina. (...) Mówiłem sobie, że prawie zmuszają go do wejścia (na Ukrainę) tym, co mówią. Ta retoryka była aż tak głupia" - zauważył Trump.

Ocenił, że sposób, w jaki Kreml uzasadnia atak na Ukrainę jest "sprytny" i "genialny".

Donald Trump uważa, że za jego prezydentury nie doszłoby do wojny. "Ukraina i Rosja nie walczyłyby ze sobą"

Oznajmił też, że nie doszłoby do wojny na Ukrainie, gdyby on był prezydentem. "Ukraina i Rosja nie walczyłyby ze sobą. To nie znaczy, że kochałyby się, ale nie ma takiej możliwości, żeby walczyły i nie ma takiej możliwości, żeby Putin wszedł (na Ukrainę)" - powiedział.

Kilka dni przed rosyjską inwazją Trump również oświadczył w wywiadzie, że mogłoby nie dojść do wojny, gdyby był nadal prezydentem ze względu na jego dobre relacje z Putinem. "Bardzo dobrze znałem Putina. Świetnie się z nim dogadywałem. Lubił mnie. Ja lubiłem jego (...). To twardy gość, ma wiele uroku i dumy oraz kocha swój kraj" - powiedział wówczas.

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym