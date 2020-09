Trump: USA muszą się przyjrzeć "bardzo poważnie" sprawie Nawalnego

Prezydent Donald Trump powiedział w piątek dziennikarzom, że Stany Zjednoczone muszą się przyjrzeć "bardzo poważnie" sprawie prawdopodobnego otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Trump podkreślił, że Waszyngton nie ma obecnie dowodów, że Nawalny został otruty, ale nie ma też żadnych powodów aby wątpić w ustalenia rządu Niemiec, iż tak właśnie się stało i że do otrucia użyto substancji paraliżującej system nerwowy.

"Nie wiem dokładnie co się stało. Myślę, że to straszna tragedia, to nie powinno się wydarzyć" - powiedział prezydent na konferencji prasowej w Białym Domu.

"Sądzę, że powinniśmy bardzo poważnie przyjrzeć się (tej sprawie) i zbadać czy tak było w istocie. I sądzę, że to zrobimy" - dodał.

Wcześniej Departament Stanu USA poinformował Rosję o swym "głębokim zaniepokojeniu" ustaleniami władz niemieckich.

Rząd Niemiec poinformował w środę, że Nawalnego próbowano otruć środkiem bojowym z grupy Nowiczok, i wraz z Francją zażądały w piątek ustalenia i postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za atak.

Rosja do tej pory nie wszczęła śledztwa, bowiem uznaje, że nie ma jeszcze dowodów na popełnienie przestępstwa.

Nawalny został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu, lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie, gdzie został poddany szczegółowym badaniom.