Trump zapowiedział wystąpienie o przyszłości Partii Republikańskiej

Były prezydent USA Donald Trump 28 lutego wygłosi przemówienie na Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) w Orlando na Florydzie. Ma mówić m.in. o przyszłości Partii Republikańskiej i ruchu konserwatywnego.

Jak podaje agencja Reuters konferencja odbędzie się w dniach od 25 do 28 lutego. Wystąpienie Trumpa przewidziane jest w przyszłą niedzielę i będzie pierwszym ważnym, odkąd opuścił Biały Dom. Ma w nim także skoncentrować się na polityce imigracyjnej demokratycznego prezydenta Joe Bidena.

Trump niedawno skrytykował przywódcę mniejszości republikańskiej w wyżej izbie Kongresu Mitcha McConnella. Senator najpierw głosował za uniewinnieniem byłego prezydenta w procesie impeachmentu, by w chwilę później oskarżyć go o podżeganie zwolenników do ataku na Kapitol.

"Partia Republikańska już nigdy nie będzie szanowana ani silna, mając na czele przywódców politycznych, takich jak senator Mitch McConnell" - ocenił m.in. Trump w oświadczeniu wydanym przez jego komitet akcji politycznej (PAC).

Amerykańskie media zwracają uwagę, że uniewinnienie Trumpa przez Senat w procesie o impeachment może nie oznaczać jeszcze zakończenia prób zmierzających do powstrzymania go od ubiegania się o prezydenturę w wyborach 2024 roku.

Jak podkreśla stacja ABC jego antagoniści mogą się w tym celu odwołać do przepisu konstytucyjnego przyjętego po wojnie secesyjnej. Ostatnie słowo w tej sprawie może należeć do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski