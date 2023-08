Trwa wielka gazowa rozgrywka. Sojusznik Rosji odkręci kurek Europie?

Turkmenistan gwałtownie odwraca się od Rosji w kierunku Europy. Wraca idea gazociągu transkaspijskiego, który dałby Staremu Kontynentowi dostęp do turkmeńskiego gazu.

Wraca idea ułożenia gazociągu z Turkmenistanu do Azerbejdżanu po dnie Morza Kaspijskiego. Analitycy nie wykluczają, że jest to jednak tylko gra interesów bez szans na realizację.

Tak zwana unia gazowa pomiędzy Rosją, Kazachstanem i Uzbekistanem ma ułatwić Rosji sprzedaż gazu do państw regionu.

Chiny i Indie, choć kupują gaz w Rosji, to chcą pełnej dywersyfikacji dostawców.

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turkmenistanu Rashid Meredow na konferencji "Morze Kaspijskie - Morze Pokoju i Przyjaźni" stwierdził, iż jego kraj jest gotowy do kontynuowania współpracy z europejskimi partnerami nad projektem gazociągu transkaspijskiego. Taki gazociąg pozwoliłby na uzyskanie przez konsumentów energetycznych w Europie jeszcze jednego źródła dostaw gazu.

Przez ostatnie lata ten strategiczny pomysł pojawiał się na forach globalnej i regionalnej energetyki, po czym nagle znikał - mimo że Unia Europejska otwarcie deklarowała zainteresowanie turkmeńskimi dostawami gazu. W szczycie kryzysu energetycznego, spowodowanego odmową importu rosyjskich nośników energii przez Unię Europejską, Turkmenistan wykazywał się jednak zaskakującą biernością w tej kwestii.

W Aszchabadzie politycy zaniepokoili się jednak utworzeniem trójstronnej „unii gazowej” z udziałem Rosji, Kazachstanu i Uzbekistanu, co - według prezesa państwowego koncernu Turkmengaz Myrata Archajewa - negatywnie wpływa na turkmeńskie interesy.

Projekt "unii gazowej" jest inicjatywą Rosji, która planuje wykorzystać go do zaspokojenia krajowych potrzeb gazowych tych trzech krajów, a także do „budowania wspólnego potencjału eksportowego”. Moskwa z pomocą tego rodzaju umów chciałaby obchodzić zachodnie sankcje i rekompensować sobie straty wywołane dramatycznym ograniczeniem sprzedaży gazu do krajów europejskich.

Rosja gra o swoje interesy w Azji Środkowej kosztem sąsiadów

Najwyraźniej gniew "czynników oficjalnych" w Aszchabadzie wzbudziło oświadczenie Dmitrija Biriczewskiego, dyrektora departamentu współpracy gospodarczej rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który zauważył, że trójstronna unia gazowa Rosji, Uzbekistanu i Kazachstanu może zostać rozszerzona "kosztem innych krajów". To straszenie Turkmenistanu, który z Kazachstanem, Uzbekistanem i Chinami od dłuższego czasu współpracuje w kwestii transportu gazu ziemnego z Azji Środkowej do Chin.

Dziś działają trzy odnogi gazociągu Turkmenistan-Chiny. Wszystkie zbudował państwowy koncern Turkmengaz i chińska spółka naftowo-gazowa CNPC. Turkmenistan jest największym „rurociągowym” dostawcą gazu do Chin (nawet 35-40 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie). Zaznaczmy jednakże, iż możliwości tych gazociągów to nawet 60 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

Do tej właśnie nitki chciałby się dołączyć także rosyjski Gazprom. Bo „Siła Syberii”, którą gaz rosyjski trafia do Chin, już nie wystarcza. Gdyby Rosjanie zyskali możliwość tłoczenia swojego surowca przez Turkmenistan, zagroziłoby to dostawom turkmeńskim. Na rosyjskie zapowiedzi jedyną odpowiedzią władz Turkmenistanu była zatem nagła deklaracja o konieczności powrotu do układania gazociągu w kierunku Europy.

Potwierdza takie okoliczności jeden ze znanych w Azerbejdżanie (kraju, przez który gaz turkmeński miałby być przesyłany przez Stary Kontynent ) analityków energetycznych, Ilham Shaban.

- Ostatnio przesyły gazu z Turkmenistanu do Chin się zmniejszają. Mniej surowca zamawiają Chińczycy zmierzający do większej dywersyfikację dostawców - mówi Shaban.

Pekin podpisał równolegle dwustronne porozumienia o przesyle gazu z Uzbekistanu i Kazachstanu. Umowy przewidują dostawy gazu po około 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Kraje te jednak nie mają swoich rezerw gazowych, a ich wydobycie zmniejsza się. Powstaje zatem podejrzenie, że za wspomnianymi porozumieniami z Chinami stoi Rosja, która chciałaby eksportować swój gaz via Uzbekistan i Kazachstan. Poprzez idącą bezpośrednio z Rosji do Chin „Siłę Syberii” można bowiem obecnie tłoczyć maksymalnie 16 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie - zauważa ekspert.

Rosjanie mają kłopoty ze sprzedażą gazowej nadwyżki

Kłopoty gazowej nadprodukcji Rosji wynikają oczywiście z zachodnich sankcji związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Wcześniej eksport rosyjski do Europy sięgał nawet 155 miliardów metrów sześciennych rocznie. Obecnie Stary Kontynent kupuje nie więcej jak 1/3 tej ilości gazu. A rychło ta liczba może spaść do całkiem symbolicznych kilku miliardów, kupowanych przez takie kraje jak Serbia czy Węgry... Bo raczej nie zanosi się, by Zachód odwrócił tę sytuację, nawet w przypadku zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Moskwa zaś chce sprzedawać perspektywicznie do Chin nie więcej niż około 80 miliardów metrów sześciennych gazu (brakuje szlaków eksportowych). Dzięki porozumieniu z Kazachstanem i Uzbekistanem, uzyskuje za to możliwości zwiększania eksportu do Kirgistanu i Tadżykistanu, czyli krajów do tej pory zaopatrywanych w gaz głównie z Turkmenistanu.

Uruchomienie eksportu gazu rurociągami to proces rozłożony na lata. Trudno tu, z racji kosztów układania gazociągu, nagle zmieniać kierunki przepływu surowca. Prócz Chin i centralnej Azji takim kierunkiem zbywania nadwyżek rosyjskiego gazu (w planach Gazpromu) powinny być również takie kraje jak Indie, Pakistan czy Afganistan. Do roku 2030 mogą powstać w tych kierunkach kolejne gazociągi, które pozwoliłyby Rosji na eksport do wspomnianych państw około 15 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

W Turkmenistanie dostrzeżono zagrożenie dla własnych interesów. Tym bardziej, że w roku 2015 podpisano umowę między Turkmenistanem, Afganistanem, Pakistanem i Indiami o potrzebie budowy gazociągu TAPI (do inicjatywy tej dołączył także później Iran).

Celem TAPI była znaczna redukcja deficytu energii w krajach Azji Południowej. Gazociąg miał kosztować około 10 miliardów dolarów. Ponad 80 proc. kosztów miał na siebie wziąć Turkmenistan.

Gazociąg ten miał zapewnić dostawy paliwa dynamicznie rozwijającym się gospodarkom Indii i Pakistanu. Rychło jednak okazało się, że Indie nie są już zainteresowane tym kierunkiem dostaw... Administracja w New Delhi od pewnego czasu jakby dystansowała się od idei realizacji TAPI.

Według nieoficjalnych ocen Hindusi żywią poważne obawy o bezpieczeństwo tego gazociągu - zwłaszcza jeśli chodzi o tranzyt przez bardzo niespokojne obszary w Afganistanie i Pakistanie. Indie obecnie są o wiele bardziej zaangażowane w negocjowanie dostaw LNG ze Stanów Zjednoczonych oraz rozważają propozycję Gazpromu (budowy gazociągu z Rosji). TAPI ma zatem coraz mniejsze szanse realizacji, gdyż - mimo wcześniejszych nieoficjalnych deklaracji - żadne z państw tranzytowych nie chciało dokładać się do budowy połączenia.

Spadające zapotrzebowanie, niższe ceny – problemy turkmeńskich eksporterów

Turkmenistan w czasach sowieckich był miejscem, gdzie wydobywało się nawet 90 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. W czasach niezależności ta liczba jednak spadła do nie więcej jak 70 miliardów (a eksport dziś nie przekracza 40 miliardów metrów sześciennych - na więcej nie ma klientów).

Azerbejdżan w ubiegłym roku sprzedawał swój gaz po cenie 790 dol. za tysiąc metrów sześciennych do Gruzji i Turcji. W Europie już ta cena na azerski surowiec rośnie do około 900 dol. za tysiąc metrów sześciennych. Turkmenistan zaś swój gaz sprzedawał jedynie po cenie 260 dol. za tysiąc metrów sześciennych. To efekt przywiązania eksportowego tylko do Chin...

Na dodatek poczynania Rosji mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na turkmeński gaz. Stąd nagły komunikat turkmeńskiego MSZ o powrocie do idei gazociągu transkaspijskiego. Ilham Shaban twierdzi, że realizacja tego projektu jest mało realna.

- To raczej walka o rynki pomiędzy Aszchabadem i Moskwą... O tym, że jest to tylko gra, może świadczyć fakt, iż od roku 1996, wtedy gdy powstała idea ułożenia gazociągu transkaspijskiego, Turkmeni nie zrobili żadnego kroku w kierunku realizacji tego planu - stwierdził ekspert.

Teraz też raczej nie widać szans technicznych na urzeczywistnienie tego projektu. W roku 2018, po zawarciu przez państwa znad Morza Kaspijskiego umowy o rozdziale wód tego akwenu, wydawało się, że projekt powróci. Obecnie jednak, gdy faktycznie zaczął się czas konfrontacji Zachodu z Rosją, inicjatywa nowego gazociągu wydaje się mocno ryzykowna...

Tym bardziej, że przeciw projektowi są tak Rosja, jak i Iran. I raczej żadna zachodnia firma nie zdecyduje się na wykonawstwo takiej inwestycji czy dostawy tą drogą. Bo nie ma żadnych gwarancji, że za chwilę jacyś „nieznani terroryści” nie zniszczą urządzeń przesyłowych... Tak jak to się onegdaj zdarzyło z gazociągiem z Turkmenistanu w kierunku Rosji. A podobną też sytuację obserwowaliśmy przy okazji Nord Stream.

W turkmeńskich instalacjach wydobywczych ostatnio wydarzyły się trzy poważne awarie. Nikt nikogo za rękę nie złapał, ale prawdopodobnie coś jest na rzeczy...

- W Moskwie też zdają sobie sprawę, iż groźby turkmeńskie to gra polityczna - mówi Shaban.

Trudno wyobrazić sobie, że również Chińczycy nie zdają sobie sprawy z zasad tej gry. Stąd taki spokój w Moskwie i Pekinie w związku z deklaracją turkmeńską. To po prostu element negocjacyjny dla zyskania lepszych warunków sprzedaży swego surowca. O spokoju Moskwy świadczą choćby publikacje w Kommersancie (tam jednoznacznie sugeruje się takie właśnie przyczyny oświadczeń władz w Aszchabadzie).

Można się zatem spodziewać raczej rozpoczęcia negocjacji Moskwy z Aszchabadem co do warunków dopuszczenia Turkmenistanu do „unii gazowej”. Bo Turkmenistan znajduje się w trudnym położeniu. Jedyna ich nadzieja w tym, że Chiny będą za wszelką cenę chroniły (w pewnym zakresie) Turkmenów - aby zbytnio nie wzmacniać Rosji.

Teoretycznie sojusznikiem Turkmenistanu w tej rozgrywce mógłby być Iran, ale jak - na razie - zarówno w Teheranie, jak i w Moskwie we wzajemnych kontaktach zwycięża tworzenie wspólnego, antyzachodniego sojuszu.

Jeśliby nawet Teheran zdecydował się na wsparcie Turkmenistanu, to byłby proces rozłożony na lata. A zatem de facto Turkmenistan musi pogodzić się z aktualną sytuacją.