Trwa wyścig z czasem. Japonię czekają miliardowe inwestycje energetyczne

Japońskie władze pracują nad nowymi przepisami mającymi umożliwić szybszą i sprawniejszą budowę farm wiatrowych. Zwiększona produkcja energii konieczna jest jednak już teraz. Pod koniec czerwca kraj nawiedziła niespotykana fala upałów, powodująca wzrost konsumpcji energii. Premier Kishida zapowiedział w związku z tym większe wykorzystanie elektrowni atomowych.

Japonia zamierza do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną, jednak przechodzenie na odnawialne źródła energii napotyka na poważne problemy już dziś.

Krajowi Kwitnącej Wiśni nie pomagają warunki naturalne (góry, zagrożenia sejsmiczne, pogoda), które utrudniają realizację inwestycji. Do tego dochodzą braki w infrastrukturze.

Istotnym hamulcem spowalniającym tempo inwestycji mających zmienić japoński sektor energii są obowiązujące przepisy.

Według ubiegłorocznego raportu IEAE aż 88 proc. produkcji energii w Japonii w 2019 r. pochodziło z paliw kopalnych. Przechodzenie na OZE oznacza więc duży wysiłek. W aktywnym wulkanicznie kraju idealnym rozwiązaniem wydaje się geotermia, ale to nie takie proste. Większość źródeł geotermalnych znajduje się na terenie parków narodowych w związku z czym możliwości ich wykorzystania były bardzo ograniczone. Dopiero w ubiegłym roku rząd rozpoczął zmieniać przepisy.

Z kolei farmy wiatrowe i elektrownie wykorzystujące energię pływów lub falowania, są narażone na niszczycielskie działania tajfunów, trzęsień ziemi i towarzyszących im tsunami. Górzysty teren ogranicza również możliwość budowy wiatraków na lądzie, są inne priorytety wykorzystania dostępnej przestrzeni. Najlepszą opcją stają się zatem morskie farmy wiatrowe, budowane w spokojniejszych sejsmicznie regionach, głównie od strony Morza Japońskiego. Większość ludności skupia się jednak na wybrzeżu Pacyfiku, konieczna jest więc budowa nowych sieci przesyłowych.

Miliardy potrzebne na inwestycje sieciowe

Rząd chce, by do roku 2040 morskie farmy wiatrowe dostarczały 45 GW energii. Blisko 1/3 z niej ma być wytwarzana u wybrzeży Hokkaido, najdalej na północ wysuniętej z głównych wysp. Dwie linie przesyłowe wysokiego napięcia łączące obecnie Hokkaido i główną wyspę Japonii Honsiu mają mieć do 2028 r. łączną moc zwiększoną do 1,2 GW, ale to nie wystarczy. Szacuje się, że w celu sprostania potrzebom energetycznym regionu Tokio konieczna będzie budowa linii przesyłowych o łącznej mocy nawet 4 GW. Koszt takiej inwestycji szacowany jest na ok. bilion jenów (ok. 33 miliardów zł).

Konieczne zmiany w przepisach przetargowych

Jednak budowa infrastruktury przesyłowej i warunki naturalne to nie jedyne problemy. Istotnym hamulcem spowalniającym tempo budowy są obowiązujące przepisy.

Sprawa nabrała rozgłosu w grudniu ubiegłego roku, gdy spółka zależna Mitsubishi wygrała wszystkie trzy przetargi na budowę nowych farm wiatrowych u wybrzeży prefektur Akita i Chiba. Przy ocenie ofert przetargowych najistotniejszym czynnikiem jest obecnie cena. Mitsubishi zaoferowało najniższą, jednak część konkurentów oferowała szybszy termin realizacji.

W aktualnej 240-punktowej skali oceniane są cena i wykonalność projektu. W propozycji nowych regulacji przedstawionej pod koniec czerwca przez ministerstwa infrastruktury oraz gospodarki, handlu i przemysłu, cena nadal odpowiada za połowę punktów. Jednak oba resorty miałyby z góry określać cenę, za którą oferent może otrzymać 120 punktów. Nawet przedstawienie tańszej oferty nie miałoby powodować przyznania dodatkowych punktów. Do tego na równi z wykonalnością projektu oceniany ma być harmonogram prac. Propozycja będzie jeszcze dyskutowana przez rząd i parlament, a zakończenie prac nad nowymi przepisami spodziewane jest do końca roku.

Energia potrzebna od zaraz. Grozi im udar i blackout

Tempo realizacji projektów jest tak istotne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Fala upałów i spowodowane nią większe wykorzystanie systemów klimatyzacji doprowadziły do skokowego wzrostu konsumpcji energii grożącego jej niedoborami.

Rząd zwrócił się z prośbą do samorządów lokalnych i przedsiębiorstw o ograniczenie zużycia prądu, a jednocześnie zapowiedział przyspieszenie powrotu do sieci wyłączonych z niej reaktorów. Wznowiona ma zostać również praca dwóch elektrowni opalanych paliwami kopalnymi.

- Udar cieplny jest powodem do obawy - mówił Kishida - Nie chcę, aby ludzie szli za daleko w oszczędzaniu energii. Powinni mądrze korzystać z klimatyzatorów, aby się z tym uporać.

