Trwają przygotowania do promocji polskiej gospodarki na Expo 2020

Na Expo w Dubaju zaprezentujemy nie tylko największe polskie firmy o wyrobionej marce, ale też przedsiębiorców z sektora MŚP którzy sprawdzili się na rynkach UE; od producentów żywności po spółki fin-tech. Zaprezentujemy się jako państwo, które bardzo rozwinęło się technologicznie i gospodarczo - powiedział szef Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula.

Jest on zarazem komisarzem generalnym sekcji Polskiej Światowej Wystawy Expo 2020.

Pisula przypomniał, że niedawno PAIH rozstrzygnął konkurs na projekt pawilonu narodowego. Zwyciężyła pracownia WXCA, której propozycja "najpełniej nawiązuje do tematów przewodnich Expo 2020 - mobilności i zrównoważonego rozwoju". Pawilon wygląda jak „stado ptaków, które podnosi się do lotu”.



„Rozmawiamy ze zwycięską ekipą. Podpiszemy z nią umowę na uszczegółowienie projektu pawilonu i ekspozycji wewnętrznej” - powiedział Pisula.



Przetarg na wykonawcę generalnego pawilonu Polski zostanie ogłoszony w styczniu 2019 roku.



Jak przypomniał Pisula, koncepcja polskiego pawilonu zakłada stworzenie budowli modułowej. „Części tego budynku będą mogły być prefabrykowane i przewiezione do Emiratów z Polski. Jest to zaleta, bo można te elementy wykonać w Polsce taniej; z drugiej strony trzeba mieć zapas czasu na transport” - powiedział.



Komisarz polskiej ekspozycji zwrócił uwagę, że już sama modułowa konstrukcja pawilonu będzie wizytówką polskich wyrobów drewnianych, które są sprzedawane na rynkach całego świata. „Ale chcielibyśmy też pokazać polski przemysł jachtowy, na pewno odniesiemy się też do przemysłu lotniczego” - wyliczył.



Na Expo w Dubaju Polska zaprezentuje narodowe championy „z rozpoznawanymi międzynarodowymi brandami i dużymi obrotami", ale też przedsiębiorców z sektora MŚP. „Odbyła się pierwsza runda, podczas której wyłoniliśmy firmy-partnerów, lecz będziemy organizowali też następne konkursy. Chcielibyśmy żeby tych firm było więcej” – powiedział Pisula.



Expo w Dubaju potrwa od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r. Organizatorzy szacują, że w tym czasie wystawę odwiedzi ok. 25 mln osób z 200 krajów.



Budowa pawilonu narodowego oraz przygotowanie wystawy wewnętrznej będzie kosztować polski budżet ok. 40 mln zł.