Trybunał ONZ: mamy prawo sądzić Birmę w sprawie ludobójstwa Rohingjów

Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS), głównego organu sądowego ONZ odrzucili w piątek skargę Birmy dotyczącą rozpatrywania przez ten sąd kierowanych wobec Birmy zarzutów o ludobójstwo muzułmańskiej mniejszości Rohingjów. Mamy prawo zająć się to sprawą - orzekli sędziowie.

Pozew przed MTS złożyła w 2019 r. Gambia, upoważniona przez 57 państw należących do międzynarodowej polityczno-religijnej Organizacji Współpracy Islamskiej (OWI).

Prawnicy reprezentujący Birmę argumentowali, że Gambia nie ma podstaw do złożenia wniosku, ponieważ MTS rozpatruje sprawy między państwami, a afrykański kraj występował w imieniu OWI. Dodawali, że Gambia nie była zaangażowana w wydarzenia w Birmie, podczas których miało dojść do zarzucanych czynów.

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Gambii Dawda Jallow odpowiadał, że jego kraj występował we własnym imieniu. Wniosek Gambii został również później poparty przez Holandię i Kanadę.

Wszystkie strony Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, wśród których jest i Gambia, mają obowiązek, by działać przeciwko ludobójstwu, dlatego MTS ma jurysdykcję, by zająć się tą sprawą - przekazał orzeczenie 13-osobowego zespołu sędziów jego przewodniczący - Joan Donoghue.

MTS zajmie się teraz rozpatrywaniem meritum sprawy, proces może potrwać kilka lat - przewiduje agencja Reutera.

W sierpniu 2017 r. ponad 740 tys. przedstawicieli mniejszości muzułmańskiej Rohingja uciekło z zamieszkanej w większości przez buddystów Birmy po ofensywie wojskowej dokonanej w odwecie za ataki rebeliantów z Arakańskiej Armii Zbawienia Rohingjów (ARSA) na posterunki policji i bazę wojskową.

Prześladowani przez birmańskie siły zbrojne i buddyjskie milicje uciekinierzy znaleźli schronienie w wielkich prowizorycznych obozach dla uchodźców w sąsiednim Bangladeszu.

Z ustaleń ONZ wynika, że podczas ucieczki Rohingjowie padali ofiarą masowych zabójstw oraz gwałtów zbiorowych, dokonywanych przez birmańskie wojsko. Działania władz Birmy wobec Rohingjów spotkały się z powszechnym potępieniem na świecie. Birmańskie władze odrzucały oskarżenia o czystki etniczne i ludobójstwo; informowały też, że powołały specjalne komisje śledcze do zbadania możliwych nadużyć.

Sprawę przeciwko Birmie skomplikował wojskowy zamach stanu, do którego doszło w tym kraju w lutym 2021 r. MTS uznał, że państwo mogą reprezentować przedstawiciele rządzącej junty, co wzbudziło protesty wśród birmańskiej demokratycznej opozycji, która chciała, by to jej reprezentanci bronili kraju przed międzynarodowym trybunałem - zaznacza agencja Reutera.