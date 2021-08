Trzy razy w tygodniu po pół godziny. Chiński rząd ma plan na wychowanie fizyczne społeczeństwa

Chińska Rada Państwowa przedstawiła narodowy program zwiększenia sprawności fizycznej społeczeństwa. Do 2025 roku o 38,5 proc. ma wzrosnąć liczba osób, które ćwiczą co najmniej trzy razy w tygodniu po pół godziny. W ciągu najbliższych pięciu lat do 5 bilionów juanów (773,69 mld dolarów) wzrośnie też wartość ogólnokrajowego przemysłu sportowego.