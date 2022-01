TSL po pandemii po jasnej stronie mocy

W najbliższych latach oczekiwany jest szybki wzrost transportu intermodalnego - polskie firmy działające w tej branży coraz częściej decydują się na ekspansję - ostatni przykład to inwestycja Laude Smart Intermodal, która wspólnie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej zainwestowała w nowo utworzoną spółkę zależną - Laude Assets w Niemczech.

Globalny handel na ścieżce wzrostowej

Optymizm w branży

Polskie firmy aktywne

Potencjał transportu intermodalnego

Nie tylko infrastruktura i tabor

Pandemia nie zahamowała bowiem globalizacji – przynajmniej na razie. Globalny handel towarami odbił się w połowie 2020 r., a do końca roku przekroczył poziomy sprzed pandemii (o 5 proc.). Na początku 2021 r. globalny wolumen handlu ustanowił nowe rekordy, a prognozy wskazują, że wzrost handlu (zarówno towarów, jak i usług) przekroczy dynamikę wzrostu PKB w 2021 i 2022 r.Być może nieco zmieniły się kierunki dostaw, na pewno zmieniła się struktura towarowa handlu gwałtownie wzrósł handel towarami używanymi do walki z pandemią (np. w przypadku maseczek ochronnych aż pięciokrotnie), podczas gdy handel wieloma innymi kategoriami znacznie zmalał (odzież i części samochodowe po 14 proc., mineralne surowce energetyczne 31 proc., części samolotowe i kosmiczne 36 proc.). DHL Global Connectedness Index w tym roku ponownie rośnie, a branża może spoglądać w przyszłość z lekkim optymizmem.W ostatnich miesiącach za sprawą czwartej fali koronowirusa i nową jego odmianą Omikronem – nieco on wprawdzie przygasł. Z listopadowego odczytu Miesięcznego Indeksu Koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w październiku br. aż 39 proc. firm branży TSL odnotowało spadek wartości sprzedaży miesiąc do miesiąca, a co czwarta firma – spadek o ponad 10 proc. Więcej firm (o 9 pkt. proc. m/m) narzekało na spadek liczby zamówień, co jest związane przede wszystkim z decyzjami zakupowymi konsumentów oraz sezonowością zapotrzebowania na usługi transportowe. Z kolei na słabe nastroje konsumentów wpływa zapewne pogarszająca się sytuacja pandemiczna oraz rosnący wskaźnik inflacji.Do października – czyli do chwili wybuchu czwartej fali koronawirusa (to już taka smutna prawidłowość ostatnich niemal dwóch lat, że rynkami we wszystkich branżach rządzi pandemia – ze strachem przed nią i wynikającymi z niej obostrzeniami, a nie fundamentalne czynniki gospodarcze) – nastroje w branży zdecydowanie się poprawiały. Z comiesięcznych pomiarów nastrojów przedsiębiorstw prowadzonych przez PIE i BGK wynika, że od marca do października 2021 r. Miesięczny Indeks Koniunktury dla branży TSL systematycznie rósł. Już w maju nastroje optymistyczne przeważały nad negatywnymi.Można mieć nadzieję, że gdy czwarta fala pandemii się przetoczy (miejmy nadzieję, że jak najszybciej), także i nastroje się poprawią, tym bardziej że gdy pandemia ustąpiła wiosną i latem tego roku, TSL tylko czekała na sposobność do rozwoju.Optymizm w branży logistycznej potwierdzał też kwietniowy „Confidence Index 2021” CBRE i Panattoni. Z badań wynika, że 92 proc. firm logistycznych spodziewało się wówczas, że ich obroty w najbliższych miesiącach wzrosną lub pozostaną bez zmian. Połowa oczekuje też wyższych zysków, a 60 proc. operatorów logistycznych zamierza zainwestować w nowe rozwiązania, to większy odsetek niż np. w handlu czy produkcji.A skoro globalny rynek logistyczny szybko rośnie i ma przed sobą całkiem niezłe perspektywy, nie ma powodu, by w większym niż dotychczas stopniu zaistniały na nim polskie firmy. Nie oznacza to bynajmniej, że polska logistyka nie była obecna na rynkach zagranicznych. Dość wspomnieć, że operator logistyczny OT Logistics jest od 2015 roku udziałowcem w chorwackim porcie Luka Rijeka nad Adriatykiem.Także przewoźnik PEKAES z powodzeniem działa na rynkach międzynarodowych, dysponuje również siecią 17 partnerów zagranicznych we wszystkich kluczowych krajach europejskich. W ramach usług dystrybucji międzynarodowych przesyłek drobnicowych firma oferuje przewóz towaru na terenie Europy dzięki ścisłej współpracy z 17 sprawdzonymi partnerami w 41 krajach (m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Norwegii, Szwecji, Turcji, Rosji, we Włoszech czy na Węgrzech).Wygląda jednak na to, że obecna sytuacja oznacza, że otwiera się właśnie znowu okienko do ekspansji zagranicznej polskiej logistyki. - Aktualna i prognozowana koniunktura w branży logistycznej sprawiają, że mamy teraz doskonały czas na rozwój i ekspansję zagraniczną. Polskie firmy mają bardzo silną pozycję w Unii Europejskiej i mogą ją wykorzystać, np. poprzez inwestycje w przejęcia i fuzje z zagranicznymi podmiotami – twierdzi Maciej Bałabanow, dyrektor zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI.Są już przykłady takich działań. - Niedawno o przejęciu czeskiej grupy Mall informowała grupa Allegro. Oprócz platformy e-commerce polska spółka przejmie także aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii i Chorwacji. Ta transakcja to nie tylko zakup, ale zapewne także wniesienie opracowanych i wdrożonych przez grupę technologii, które przyczyniły się do sukcesu w Polsce. W ślad za tym pójdą zapewne kolejne działania obejmujące inwestycje w nowe centrum logistyczne, które ma usprawnić najbardziej czasochłonne i pracochłonne czynności, takie jak: magazynowanie, pakowanie, wysyłka i obsługa zwrotów. To bardzo dobry projekt, który pomoże w zdobywaniu nowych przestrzeni rozwoju – podkreśla menedżer.- Firmy logistyczne mogą czerpać z ekspansji wiele korzyści, np. uzyskując dostęp do nowego rynku, do know-how czy technologii. Kilka miesięcy temu polski InPost ogłosił przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay, która jest największym operatorem punktów odbioru i nadań paczek na tamtejszym rynku. Dzięki tej transakcji polski operator uzyska dostęp do sieci ponad 15,8 tys. punktów, a także umocni swoją pozycję jako czołowego gracza na europejskim rynku dostaw dla e-commerce – dodaje.A to tylko niektóre przykłady. Plany wejścia na rynek czeski ogłosił w tym roku również polski deweloper powierzchni magazynowych 7R. We wrześniu zaś CTL Logistics zyskała spory kontrakt na transport rop – umowę podpisano z niemiecką rafinerią Leuna.Atrakcyjnym – ze względu na swój szybki rozmów – kierunkiem ekspansji polskich firm jest transport intermodalny. To szczególny rodzaj przewozu, w którym udział biorą minimum dwie różne gałęzie transportu w tej samej jednostce ładunkowej na całej trasie, od nadawcy do odbiorcy.Polskie firmy są bardzo aktywne w tym segmencie rynku – świadczy o tym transakcja z ostatnich dni. Laude Smart Intermodal – jeden z liderów polskiego rynku transportu intermodalnego – rozpoczyna ekspansję na rynku niemieckim. Inwestycja realizowana wspólnie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej, zarządzanym przez PFR TFI, pozwoli spółce zaoferować usługi transportu intermodalnego z zastosowaniem własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.W ramach projektu Laude Smart Intermodal oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej obejmą udziały w nowo utworzonej spółce Laude Assets GmbH z siedzibą niemieckim Essen. Laude posiada sprawdzony model biznesowy, realizowany przede wszystkim na trasach w kierunku wschodnim. Zaplecze w postaci spółki zlokalizowanej w Niemczech, pozwoli na zwiększenie skali działalności, obsługę tras zapewniających wyższe marże oraz większą dywersyfikację przychodów.- Inwestycja w Niemczech to kolejny krok w realizacji długoterminowej strategii związanej z uruchomieniem nowych połączeń z kolejnymi krajami Europy Zachodniej. Obsługujemy już kilka tras w kierunku wschodnim, natomiast wchodząc na rynek niemiecki, chcemy zwiększyć naszą ofertę innowacyjnych rozwiązań transportowych na rynkach Europy Zachodniej– mówi Marcin Witczak, prezes zarządu Laude Smart Intermodal. Spółka Laude Assets będzie skupiać aktywa służące do świadczenia usług intermodalnych na terenie Europy Zachodniej (tj. głównie kontenerów oraz platform służących do ich transportu).Inwestycja wpisuje się w trend związany z dynamicznym rozwojem transportu intermodalnego w Europie. Według danych GUS, tylko w 2019 roku o 63 proc. wzrósł przewóz transportem kolejowym nadwozi wymiennych, a naczep o nieco ponad 100 proc. Ponadto, pandemia COVID-19 wpłynęła na zwiększenie liczby transportów intermodalnych, szczególnie wewnątrz Europy oraz z i do Chin. W 2020 r. masa przewozów intermodalnych przekroczyła 10 proc. udziałów w kolejowych przewozach towarowych. Co ważne, transport intermodalny zajmuje szczególne miejsce w Polityce Transportowej Unii Europejskiej. Mówią o tym m.in. unijne dokumenty programowe – Wspólna Polityka Transportowa oraz Biała Księga w sprawie przyszłości sektora transportu do 2050 r. Powyższe tworzy bardzo korzystne perspektywy dla rozwoju działalności w tym obszarze.Transport intermodalny rośnie dynamicznie i wykazuje duży potencjał rozwoju, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym. - Żeby osiągnąć sukces w tej branży, trzeba konsekwentnie zwiększać swoją obecność na zagranicznych rynkach. Spółka Laude dostrzegła te perspektywy, a my, analizując jej dotychczasowe doświadczenie, model działania sprawdzony na innych rynkach międzynarodowych, biznesowe wyniki, innowacyjne rozwiązania, które wprowadziła, oraz plany ekspansji, postanowiliśmy zaangażować się w ten projekt – mówi Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI ds. Inwestycyjnych.- Swoją szansę w ekspansji widzi m.in. PKP Cargo, która prowadzi rozmowy w celu uruchomienia przewozów na trasie nowego Jedwabnego Szlaku – dodaje Maciej Bałabanow.Warto przy tej okazji przypomnieć transgraniczne ambicje tego przewoźnika zapisane w strategii na lata 2019-23 - Grupa PKP Cargo chce być środkowoeuropejskim liderem w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze Trójmorza i na unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku.Logistyka to jednak nie tylko – twarda infrastruktura – magazyny i centra logistyczne. Czy flota samochodowa lub tabor kolejowy. To przede wszystkim organizacja i zarządzanie, dlatego też branża intensywnie inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, a pandemia jedynie ten proces cyfryzacji przyspieszyła.O planach ekspansji zagranicznej poinformowała ostatnio polska firma Trans.eu oferująca platformę logistyczną o tej samej nazwie. Platforma to zintegrowane narzędzie do zarządzania transportem dla załadowców, spedytorów oraz przewoźników. Zintegrowana z nią giełda transportowa Trans.eu pozwala przewoźnikom sprawnie wyszukiwać ładunki na każdy typ nadwozia i z dowolnego miejsca w Europie.Firma zapowiedziała, że zamierza znacząco zwiększyć swoją obecność na międzynarodowych rynkach. Niedawno firma informowała o tym, iż kończy pracę nad nową platformą, która ma nie tylko obsłużyć lawinowo rosnący popyt na usługi transportowe, ale też zrewolucjonizować tę branżę. Firma ma ambicje, by stać się globalnym liderem transportu 4.0. Trans.eu przygotowuje się do międzynarodowej ekspansji nie tylko poprzez tworzenie nowatorskich produktów, ale też powiększenie załogi.Są też projekty iście futurystyczne (inna sprawa, że w obecnych czasach futorologia nadspodziewanie szybko staje się codziennością). Europejską ekspansję rozpoczyna też Nevomo. Spółka rozwija opartą na lewitacji magnetycznej technologię magrail, która umożliwia podróż z prędkością do 550 km/h z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej, a także pozwala na etapowe wdrażanie kolei próżniowej hyperloop.Polski start-up w kwietniu tego roku ogłosił, że nawiązał współpracę z EUREF-Campus Düsseldorf oraz Uniwersytetem Nauk Stosowanych Emden/Leer w Niemczech. Oprócz tego spółka otwiera też filie w Austrii i Szwajcarii. Nowe biuro ma zapewnić obsługę potencjalnych klientów na kluczowych rynkach: w Szwajcarii, Francji i we Włoszech, a także zwiększyć liczbę międzynarodowych partnerstw korporacyjnych, projektów B+R, rekrutować międzynarodowe talenty inżynierskie oraz ułatwiać dostęp do zachodnioeuropejskich źródeł finansowania.Branżę TSL – podobnie jak wiele innych – w planach ekspansji może wspierać Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Fundusz współfinansuje projekty związane z przejęciami przedsiębiorstw zagranicznych, budową magazynów czy centrów logistycznych od zera. Proporcjonalnie do swojego zaangażowania dzieli z polskim partnerem ryzyko ekspansji. Wypełnia w ten sposób lukę na rynku kapitałowym, oferując finansowanie inwestycji o specyficznym profilu ryzyka, bez regresu do aktywów w Polsce.Plany ekspansji w przypadku branży logistycznej są bardziej naturalne niż w przypadku innych branż – ze swej natury jest to branża „w ruchu” – tu np. budowa magazynów za granicą nie jest wyjściem za granicę, ale raczej warunkiem prowadzenia tym działalności. Jak w każdej branży ekspansja wiąże się z ryzykiem, niemniej jednak patrząc na zmiany w gospodarce spowodowane pandemią – i te na plus i te na minus – TSL może się okazać wygranym tego popandemicznego świata. Warto zatem zadbać o godne miejsce w obozie zwycięzców.