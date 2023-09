TSUE: Dania może uzależnić zachowanie obywatelstwa duńskiego od istnienia rzeczywistego związku z państwem

Dania może uzależnić zachowanie obywatelstwa duńskiego od istnienia rzeczywistego związku z tym państwem - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Dania może co do zasady przewidzieć, że jej obywatele urodzeni za granicą, którzy nigdy nie zamieszkiwali na jej terytorium, tracą obywatelstwo duńskie z chwilą ukończenia 22. roku życia. Środek ten musi jednakże pozostawać w zgodzie z zasadą proporcjonalności, jeżeli wiąże się również z utratą obywatelstwa Unii" - czytamy w wyroku TSUE.

"Sytuacja taka zachodzi, gdy zainteresowana osoba nie posiada obywatelstwa innego państwa członkowskiego. Prawo Unii stoi na przeszkodzie ostatecznej utracie obywatelstwa duńskiego, a tym samym obywatelstwa Unii w przypadku, gdy zainteresowana osoba nie została ostrzeżona lub poinformowana o takim skutku ani nie miała możliwości wystąpienia z wnioskiem o indywidualną ocenę skutków takiej utraty" - dodał Trybunał.

Rozstrzygał on sprawę, w której córka matki mającej obywatelstwo duńskie i ojca mającego obywatelstwo amerykańskie, od chwili urodzenia w USA posiadała obywatelstwo duńskie i amerykańskie. Po ukończeniu 22. roku życia złożyła w Danii wniosek o zachowanie obywatelstwa duńskiego. Właściwy organ poinformował ją jednak, że z chwilą ukończenia 22. roku życia utraciła ona obywatelstwo duńskie.

Zgodnie z prawem, zainteresowana osoba może wystąpić o zachowanie obywatelstwa, lecz wyłącznie między swoimi 21. a 22. urodzinami. W razie niezłożenia wniosku w tym przedziale czasowym osoba taka może ubiegać się wyłącznie o nadanie jej obywatelstwa duńskiego, przy czym wymogi takiego nadania obywatelstwa są jednak łagodniejsze dla byłych obywateli duńskich.

Zainteresowana wniosła skargę o stwierdzenie nieważności decyzji duńskich organów.

We wtorkowym wyroku TSUE podkreślił, że regulacje duńskie co do zasady nie są sprzeczne z prawem UE, ale "zainteresowane osoby muszą mieć możliwość złożenia w rozsądnym terminie wniosku o zachowanie lub odzyskanie ex tunc (wstecz) tego obywatelstwa", a "termin na złożenie takiego wniosku powinien w rozsądny sposób wykraczać poza datę ukończenia przez wspomnianą osobę 22. roku życia."

Odpowiedni urząd musi też poinformować zainteresowaną osobę o utracie lub bliskiej utracie jej obywatelstwa oraz o przysługującym jej prawie do złożenia w owym terminie wniosku o zachowanie lub odzyskanie tego obywatelstwa.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz